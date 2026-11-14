Felemelte a fejét és eljött: Méltósággal mondott le unokájáról a könnyeivel küszködő Nagy Ő Melinda

Újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot Szabó Melinda, A Nagy Ő egykori sztárjának családi drámájáról, amely mára országos visszhangot kiváltó jogi és nyilvános háborúvá fajult. A mindössze pár hónapos unokájától elzárt nagymama az első, hosszan várt, családsegítőben lezajlott hivatalos láthatás után úgy döntött, a nyilvánosság elé tárja a találkozó megrázó perceit és a végső elhatározását. Nagy Ő Melinda nem adja fel a harcot, vagy mégis?

Nagy Ő Melinda unokáját végre láthatta, ám nem úgy alakult a találkozás, ahogy azt remélte (Fotó: Bors)

Nagy Ő Melinda lánya továbbra is hajthatatlan

A hosszan várt találkozás korántsem úgy alakult, ahogy azt Melinda remélte. A szigorú megkötések és a feszült légkör teljesen rányomta a bélyeget a találkozóra. Amikor a hatósági segítő megkérdezte a lányát, hogy a nagymama legalább megfoghassa a babát, határozott elutasítás volt a válasz:

Na most úgy hidd el, hogy, amikor kimondta, hogy nem, akkor tudatosult az bennem, hogy három hónapja nem láttam a picit. Én nem ezt érdemlem, engem ő még egyszer nem fog megalázni, eldöntöttem

– emlékezett vissza felkavarva a nagymama, aki látva a helyzet kilátástalanságát, végül méltósággal távozott a helyszínről: „Felálltam tisztelettel abban a pillanatban, felhúztam a kabátomat... mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, majd megkérdeztem, melyik papírt kell aláírni, hogy elmehessek. Az udvaron majdnem elájultam a stressztől, de szerencsére a párom jött értem”.

Sokan átérzik a fájdalmát

A történteket követően Melinda egy videóban avatta be a követőit a részletekbe, amely robbanásszerűen terjedt a neten, és több mint negyedmillió megtekintést ért el. A kommentelők elképesztő szeretete és kiállása végleg meggyőzte arról, hogy tisztára mosta a becsületét a ellene hozott vádak alól: „Bebizonyítottam, több ezer fénykép kint van, hogy a gyerekeket jó életkörülmények közt neveltem 10 évig, egyedül... bebizonyítottam, hogy nem vagyok bukott anya” – jelentette ki határozottan a TV2 sztárja. A megpróbáltatások ellenére idősápolói munkájából és a mellette kiálló közösségből merít erőt, és bár a lelki fájdalom hatalmas, úgy érzi, eljött a pont, amikor le kell tennie ezt a terhet.