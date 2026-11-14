Felemelte a fejét és eljött: Méltósággal mondott le unokájáról a könnyeivel küszködő Nagy Ő Melinda

Újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot Szabó Melinda, A Nagy Ő egykori sztárjának családi drámájáról, amely mára országos visszhangot kiváltó jogi és nyilvános háborúvá fajult. A mindössze pár hónapos unokájától elzárt nagymama az első, hosszan várt, családsegítőben lezajlott hivatalos láthatás után úgy döntött, a nyilvánosság elé tárja a találkozó megrázó perceit és a végső elhatározását. Nagy Ő Melinda nem adja fel a harcot, vagy mégis?
A hosszan várt találkozás korántsem úgy alakult, ahogy azt Melinda remélte. A szigorú megkötések és a feszült légkör teljesen rányomta a bélyeget a találkozóra. Amikor a hatósági segítő megkérdezte a lányát, hogy a nagymama legalább megfoghassa a babát, határozott elutasítás volt a válasz:
Na most úgy hidd el, hogy, amikor kimondta, hogy nem, akkor tudatosult az bennem, hogy három hónapja nem láttam a picit. Én nem ezt érdemlem, engem ő még egyszer nem fog megalázni, eldöntöttem
– emlékezett vissza felkavarva a nagymama, aki látva a helyzet kilátástalanságát, végül méltósággal távozott a helyszínről: „Felálltam tisztelettel abban a pillanatban, felhúztam a kabátomat... mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, majd megkérdeztem, melyik papírt kell aláírni, hogy elmehessek. Az udvaron majdnem elájultam a stressztől, de szerencsére a párom jött értem”.
A történteket követően Melinda egy videóban avatta be a követőit a részletekbe, amely robbanásszerűen terjedt a neten, és több mint negyedmillió megtekintést ért el. A kommentelők elképesztő szeretete és kiállása végleg meggyőzte arról, hogy tisztára mosta a becsületét a ellene hozott vádak alól: „Bebizonyítottam, több ezer fénykép kint van, hogy a gyerekeket jó életkörülmények közt neveltem 10 évig, egyedül... bebizonyítottam, hogy nem vagyok bukott anya” – jelentette ki határozottan a TV2 sztárja. A megpróbáltatások ellenére idősápolói munkájából és a mellette kiálló közösségből merít erőt, és bár a lelki fájdalom hatalmas, úgy érzi, eljött a pont, amikor le kell tennie ezt a terhet.
A bírósági és gyámügyi küzdelmek árnyékában Melinda végül a hátralépés mellett döntött, átengedve a felelősséget a lányának.
Méltósággal kiszállok az egészből. Biztos vagyok benne, ha még nem kerülök a föld alá, és még élek, akkor az az unoka cseperedik, meg fog engem keresni, és el fogom neki mondani, bizonyítékokkal be fogom mutatni neki, hogy a te édesanyád az első pillanattól fogva eltiltott egy nagyon kedves, aranyos, szeretettel teli nagymamától
– zárta szavait A Nagy Ő sztárja, aki bízik benne, hogy az idő végül mindent megold.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.