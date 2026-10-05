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Ne dobd ki a vécépapír-gurigákat: menő őszi dekoráció lehet belőlük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors újrahasznosítás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 05. 16:30
toptippekvécépapír-gurigaőszi dekorációzero waste
Feldobnád a lakásod októberben, de nem akarsz vagyonokat költeni? Néha elég egy-egy vécépapír-guriga és a fantáziád ahhoz, hogy csodálatos őszi díszeket készíts.
K.B.
A szerző cikkei
  • Bemutatjuk, hogyan készül látványos koszorú egy üres vécépapír-gurigából;
  • miért számít a projekt tökéletes zero waste megoldásnak;
  • és milyen filléres dekorációk készülhetnek az alapanyagból.

Az őszi dekorációkhoz szükséges legjobb alapanyagok néha ott lapulnak a lakásban, csak egy kis kreativitás kell ahhoz, hogy valami igazán különleges szülessen belőlük. Így van ez a vécépapír-guriga esetén is: sokan teljesen feleslegesnek gondolják és kidobják, pedig pillanatok alatt készülhet belőle kiváló díszítés.

Két vécépapír-guriga ollóval és ragasztóval dekoremelek készítéséhez
Kézműves ötletek őszre: egy egyszerű vécépapír-guriga számos módon újrahasznosítható és gyönyörű dekoráció készülhet belőle Fotó: 123RF

Vécépapír-guriga: filléres alapanyagból látványos őszi dísz

Ha maradt otthon néhány üres vécépapír-guriga, semmiképp se dobd a kukába. Az interneten egyre népszerűbbek azok a dekorációs ötletek, amelyek egy egyszerű kartonhenger segítségével varázsolnak őszi hangulatot a lakásba.

Itt van például az egyik legegyszerűbb módszer: a gurigákat össze kell lapítani, majd egyforma gyűrűkre vágni. Ezekből levelekre vagy virágszirmokra emlékeztető elemek készíthetők, amelyeket koszorúvá vagy falidísszé lehet ragasztani – írja a HouseDigest.

Hulladékból dekoráció? Igen!

A vécépapír-guriga felhasználása remek példa arra, hogyan működhet a zero waste a mindennapokban. Amit sokan szemétnek gondolnak, abból néhány mozdulattal mutatós dekoráció készülhet. A vécépapír-guriga újrahasznosítása nemcsak pénzt takarít meg, hanem a környezetnek is kedvez. Egy ilyen projekt során a hulladékból új érték születik, miközben az elkészült dísz teljesen egyedi lesz. A vendégek irigykedni fognak a kreativitásunkra!

Végtelen vécépapír-guriga ötletek

A koszorún túl számos más díszt is kipróbálhatunk. Készülhetnek belőle tökök, falevelek, baglyok vagy különleges asztaldíszek is. A kreatív ötletek vécégurigából nemcsak olcsók és egyszerűek, hanem remek közös programot is jelenthetnek az egész család számára.

Aki tehát egy filléres őszi dekoráció elkészítésén gondolkodik, annak érdemes félretennie a következő vécépapír-gurigát. Könnyen lehet, hogy éppen ebből készül el az idei ősz legszebb dísze.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu