Ne dobd ki a vécépapír-gurigákat: menő őszi dekoráció lehet belőlük

Az őszi dekorációkhoz szükséges legjobb alapanyagok néha ott lapulnak a lakásban, csak egy kis kreativitás kell ahhoz, hogy valami igazán különleges szülessen belőlük. Így van ez a vécépapír-guriga esetén is: sokan teljesen feleslegesnek gondolják és kidobják, pedig pillanatok alatt készülhet belőle kiváló díszítés.
Ha maradt otthon néhány üres vécépapír-guriga, semmiképp se dobd a kukába. Az interneten egyre népszerűbbek azok a dekorációs ötletek, amelyek egy egyszerű kartonhenger segítségével varázsolnak őszi hangulatot a lakásba.
Itt van például az egyik legegyszerűbb módszer: a gurigákat össze kell lapítani, majd egyforma gyűrűkre vágni. Ezekből levelekre vagy virágszirmokra emlékeztető elemek készíthetők, amelyeket koszorúvá vagy falidísszé lehet ragasztani – írja a HouseDigest.
A vécépapír-guriga felhasználása remek példa arra, hogyan működhet a zero waste a mindennapokban. Amit sokan szemétnek gondolnak, abból néhány mozdulattal mutatós dekoráció készülhet. A vécépapír-guriga újrahasznosítása nemcsak pénzt takarít meg, hanem a környezetnek is kedvez. Egy ilyen projekt során a hulladékból új érték születik, miközben az elkészült dísz teljesen egyedi lesz. A vendégek irigykedni fognak a kreativitásunkra!
A koszorún túl számos más díszt is kipróbálhatunk. Készülhetnek belőle tökök, falevelek, baglyok vagy különleges asztaldíszek is. A kreatív ötletek vécégurigából nemcsak olcsók és egyszerűek, hanem remek közös programot is jelenthetnek az egész család számára.
Aki tehát egy filléres őszi dekoráció elkészítésén gondolkodik, annak érdemes félretennie a következő vécépapír-gurigát. Könnyen lehet, hogy éppen ebből készül el az idei ősz legszebb dísze.
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