Spórolási tippek: pénztárcabarát megoldások, ahogy az olasz mammák csinálják

Az olasz mamma először körülnéz otthon, majd abból talál ki valamit, ami rendelkezésre áll, nem pedig recepthez vásárol. Ez a módszer nemcsak kreatív, hanem pénztárcabarát is: kevesebb felesleges hozzávalót veszünk, és kisebb az esélye, hogy egy fél üveg szósz vagy egy csomag zöldség a kukában végzi. Érdemes hetente legalább egy „maradékmentő” napot tartani, amikor kizárólag a meglévő alapanyagokból főzünk, ez lehet a spórolás alapja.
A „cucina povera” azaz a „szegények konyhája” egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ételmaradékot nem kell ugyanúgy újramelegíteni. A maradék főtt zöldségből készülhet krémleves vagy frittata, a szárazabb kenyérből morzsa, pirítós vagy saláta, a kevés maradék hús pedig bekerülhet tésztába, rizsbe vagy szendvicsbe.
A megszikkadt kenyeret kockákra vágva megpiríthatjuk, ledarálhatjuk zsemlemorzsának, vagy fűszerekkel együtt ropogós feltétet készíthetünk belőle. A pazarlás elkerülése nem apróság: egy olasz kutatás szerint a kenyér, a friss zöldségek és a gyümölcsök között is jelentős a háztartási élelmiszer-hulladék.
Az olasz háztartásokban az évszakok határozzák meg, mi kerül az asztalra. Ennek elsősorban pénzügyi előnye van: érdemes abból vásárolni nagyobb mennyiséget, ami éppen szezonális és kedvezőbb áron kapható. Paradicsomból például készülhet szósz, leves vagy mártás, a felesleg pedig adagokban lefagyasztható. Így később sem kell teljes áron megvenni.
Bab, lencse, csicseriborsó, burgonya, rizs, tészta, hagyma, káposzta – ezekből önmagukban is remekül lehet főzni. A „cucina povera” azt mutatja meg, hogy az egyszerű alapanyagokból is készülhet tartalmas és ízletes étel. Nem kell minden nap húsnak vagy drága hozzávalónak szerepelnie az asztalon: egy jól elkészített zöldséges tészta, babos egytálétel vagy tartalmas leves sokkal olcsóbban kihozható.
Az olasz takarékosság egyik legfontosabb leckéje: nem az akciós termék a jó vétel, hanem az, amit valóban fel is használunk.
Az olasz mamma szemében egy elromlott tárgy még nem feltétlenül szemét. Ha egy cipő talpa leválik, egy kabáton leszakad a gomb, vagy egy háztartási gép meghibásodik, először azt nézi meg, javítható-e.
Inkább egyszer vásároljunk jót, mint többször olcsót. Egy strapabíró kabát, cipő, táska vagy konyhai eszköz hosszabb ideig szolgálhat, így végül kedvezőbb lehet az ára használatonként. Az olaszok a hasznosságot és a tartósságot keresik a puszta vásárlási élmény helyett.
Ha meglátunk egy 40 százalékkal olcsóbb pulóvert, érdemes feltenni a kérdést: teljes áron is hazavinnénk? Ha nem, akkor valójában nem spórolunk, hanem a termék árának 60 százalékát költjük el feleslegesen.
Nem kell minden szezonban lecserélni a lakás textíliáit, a dekorációkat, a ruhatárat vagy a konyhai eszközöket. Egy alapos tisztítás, kisebb javítás vagy kreatív átalakítás új életet adhat a régi tárgyaknak.
Ha valamire szükségünk van, először nézzük meg, megkaphatjuk-e jó állapotban használtan. Ez különösen jól működhet bútorok, könyvek, sportfelszerelések, gyerekholmik, lakásdekorációk vagy akár ruhák esetében.
Az olasz nők híresek arról, hogy kevés, jól kombinálható ruhadarabból is változatos öltözéket állítanak össze. Tehát nem kell minden alkalomra új ruha: egy egyszerű fekete nadrág más felsővel, cipővel, kendővel vagy ékszerrel teljesen más hatást kelthet.
Mielőtt valamit megveszünk, adjunk magunknak legalább egy napot. Ha másnap is úgy érezzük, hogy szükségünk van rá, visszamehetünk érte. Ezzel különösen az internetes impulzusvásárlásokat kerülhetjük el.
Ha megoldható, menjünk gyalog, biciklivel vagy tömegközlekedéssel. Az üzemanyag mellett az autó fenntartása, biztosítása, parkolása és szervizelése is jelentős kiadás.
A mamma mindig takarékoskodik a rezsi számlán. Nem hagyja egész nap égni a villanyt egy üres szobában, és nem működteti feleslegesen azokat a berendezéseket, amelyekre éppen nincs szükség.
Nem minden programnak kell étteremmel, belépőjeggyel vagy drága vásárlással járnia. Egy séta, piknik, otthoni filmnézés, társasjátékos este vagy közös kirándulás is emlékezetes lehet.
Az olasz mamma nem feltétlenül akar nagy összeget félretenni – a lényeg, hogy rendszeresen tegyen valamit a családi kasszába. Már egy kisebb, előre meghatározott összeg is jobb, mint az, ha csak hónap végén próbáljuk megmenteni, ami megmaradt - írja a Fanny magazin.
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