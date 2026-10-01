Fekete hamburger és Halloween-fánk is érkezett: óriási akcióval készül a SPAR az ünnepre

Nem kell október végéig várniuk azoknak, akik már most halloweeni hangulatba kerülnének: a SPAR polcain október elején megjelentek az ünnephez kapcsolódó finomságok és különlegességek. A szezonális választékban a klasszikus nassolnivalók mellett jó néhány ötletes, kifejezetten halloweenre készült termék is helyet kapott. Ráadásul nem csak néhány napig lehet vadászni rájuk: a szórólap szerint az ajánlatok október 1. és november 4. között lesznek elérhetők.

Halloweenre készül a Spar: édességek, dekorációk és különleges finomságok is érkeznek az üzletekbe/ Fotó: Spar

Halloween-fánk és fekete hamburger is érkezik a SPAR-ba

Aki egy kis halloweeni hangulatot vinne a reggelibe vagy a gyerekek uzsonnájába, annak több érdekes újdonságot is érdemes keresnie. A Halloween fánk 349 forintért kerül a polcokra, a Halloween hamburger csomagolt kiszerelésben 499 forintba kerül MySPAR-áron. A kínálatban Halloween-mintás Mizo Pumpkin Spice Túró Rudi 949 forintért, valamint Halloween-tematikájú Magic Milk tejital 599 forintért is szerepel. A gyerekeknek szánt kínálatból sem marad ki a ropogtatnivaló: a Halloween csirke nuggets 500 grammos kiszerelésben 1799 forint, míg a Nesquik Mini Wafer Bag 1599 forintért kerülhet a bevásárlókosárba - írja a Mindmegette.

Édességből is lehet bőven válogatni

A Halloween természetesen nem múlhat el édesség nélkül, és ezen a Spar sem változtat. A szórólapban több ismert márka halloweeni termékei is felbukkannak. A Haribo Halloween Minis 250 grammos csomagja MySPAR-áron 1259 forint, az Oreo Spooky vaníliás keksz 599 forint. A kisebb édességeket keresőknek is akad választék: a Dolcetta Pumpkin Latte ostya 89 forint MySPAR-áron, a Zozole Halloween gumicukor 399 forint, a Szerencsi Halloween tejcsokoládé pedig 269 forint MySPAR-áron. A gyerekek számára különösen látványos lehet a Kinder Mini Friends Halloween, amely 1899 forintba kerül, illetve a KitKat Halloween tejcsokoládé-minifigura, amelyért 1999 forintot kérnek.

Elő a sütireceptekkel!

A Halloween-partihoz nem feltétlenül kell kész süteményt vásárolni: a Spar halloweeni ajánlatában süteményalap is szerepel. A Dr. Oetker Halloween süteménypor 370 és 436 grammos változatban 1699 forintért kapható, így akár egy közös, gyerekekkel végzett sütés is beleférhet a programba. És persze az italokról sem feledkeztek meg: a halloweeni oldalakon két különleges kézműves sör, a Mad Scientist Dracula és Freddy söre is feltűnik, egyaránt 1199 forintos áron.