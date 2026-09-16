Te kidobod a krumplihéjat? Hatalmas hibát követsz el

A krumplihéj nem számít háztartási hulladéknak, felhasználhatjuk takarítás közben is!

Egy egyszerű trükkel segíthet eltávolítani a rozsdát a fémfelületekről. A módszerhez mindössze krumplihéjra és egy csipetnyi szódabikarbónára van szükség.

Megmutatjuk hogyan és azt is, hogy miért számít kiváló tisztítószernek a burgonya héja.

A burgonya az egyik legnépszerűbb alapanyag a magyar gasztronómiában, a héja azonban szinte mindig a szemetesben végzi. Pedig egyre több szakértő hívja fel a figyelmet arra, hogy a krumplihéj nemcsak a komposztban végezhet hasznos munkát. Természetes rozsdaeltávolító is lehet!

Megmutatjuk, mire lehet használni a levágott krumplihéjat

Fotó: Jana Krizova

A krumplihéj segíthet fellazítani a rozsdát

A trükk mögött egyszerű kémiai folyamat áll. A krumplihéj oxálsavat tartalmaz, amely természetes módon segíthet lebontani a rozsda egy részét, míg a szódabikarbóna enyhe dörzsölő hatásával támogatja a tisztítást. A két összetevő együtt olyan elegyet alkot, amely sok esetben képes fellazítani a fémfelületeken kialakuló rozsdaréteget – olvasható a Cronista szakmai oldalon.

A módszer alkalmazása rendkívül egyszerű. Szórjunk szódabikarbónát a rozsdás felületre, majd fedjük le a krumpli héjával. Ezután hagyjuk állni akár egy teljes éjszakán át, hogy a természetes savak kifejthessék a hatásukat. Másnap egy szivaccsal vagy kefével dörzsöljük át a felületet, majd alaposan öblítsük le. Az eredmény lehengerlő lesz!

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez a megoldás elsősorban enyhébb, felületi rozsda esetén lehet hatékony. Az erősen korrodált, vastagon rozsdás eszközöknél már komolyabb tisztítószerekre vagy cserére lehet szükség.

Nem csak a rozsdával bánik el A krumplihéj felhasználása jóval sokoldalúbb, mint azt a legtöbben gondolnák. A teljesség igénye nélkül: felhasználható komposztálásra, növénytáp készítésére, valamint levesek és alaplevek ízesítésére is. Egyre népszerűbb a házilag készített krumplihéj chips is, amelyből ropogós nassolnivaló készülhet a sütőben. Kevesen tudják, de a népi praktikák szerint a krumplihéj hajra is alkalmazható: egyesek úgy tartják, hogy rendszeres használata segíthet elfedni az ősz hajszálakat és fényesebbé teheti a frizurát.

A burgonya héjának további felhasználására ebben a videóban találhatsz tippeket:

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