Vírusként terjed az interneten egy világméretű áramszünetről szóló figyelmeztetés. Bár a közösségi médiában már hónapok óta keringenek baljós jóslatok, az utóbbi időszak több nagy visszhangot kiváltó áramkimaradása újabb lendületet adott a találgatásoknak. Most egy ismert thaiföldi médium, akit „szellemsuttogóként” is emlegetnek, osztotta meg 2026 végére vonatkozó jóslatait. Mor Plai szerint akár globális áramszünet is bekövetkezhet, ezért arra figyelmeztette az embereket, hogy tartsanak maguknál készpénzt.

Globális áramszünetet jósol az ismert médium 2026 végére – a készpénz kulcsszerepet kaphat Fotó: unsplash.com

Globális áramszünetet jósol az ismert médium 2026 végére – a készpénz kulcsszerepet kaphat

Mor Plai korábban a világ jelentős eseményeivel kapcsolatos jóslataival vált ismertté. Állítása szerint előre megjósolta a 2025-ben Mianmarban bekövetkezett, 7,9-es erősségű földrengést, valamint egy 2026-os, halálos kimenetelű „tüdőgyulladásos” megbetegedést is. Jóslatai sokakat megdöbbentettek, különösen azután, hogy egy feltételezett, pestishez köthető oroszországi esetről szóló hírek aggodalmat keltettek a lakosság körében.

A jósnő augusztusban egy YouTube-műsorban beszélt arról, hogy szerinte milyen események várhatók 2026 hátralévő hónapjaiban. Úgy véli, a világ súlyos kommunikációs és technológiai problémákkal szembesülhet, köztük kiterjedt internetkimaradásokkal és a távközlési hálózatokat érintő fennakadásokkal.

Min ismeretes, a hónap elején világszerte súlyos fennakadások léptek fel a Microsoft szolgáltatásaiban, amelyek miatt felhasználók milliói nem fértek hozzá az e-mailjeikhez, a Teams üzenetküldő alkalmazáshoz vagy a vállalat mesterségesintelligencia-asszisztenséhez. A leállás az angliai állami egészségügyi szolgálat (NHS) dolgozóit is érintette, a brit kiberbiztonságért felelős miniszter azonban hangsúlyozta, hogy a 999-es segélyhívó, az NHS 111 közvetlen betegellátási szolgáltatásai és a közlekedés zavartalanul működtek.

A Microsoft elnézést kért a történtekért, és közölte, hogy a problémát egy korábbi hálózati kapacitásbővítés során keletkezett technikai hiba okozta, amelynek sem kibertámadáshoz, sem mesterséges intelligenciához vagy MI-ügynökökhöz nem volt köze.