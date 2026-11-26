Vírusként terjed az interneten egy világméretű áramszünetről szóló figyelmeztetés. Bár a közösségi médiában már hónapok óta keringenek baljós jóslatok, az utóbbi időszak több nagy visszhangot kiváltó áramkimaradása újabb lendületet adott a találgatásoknak. Most egy ismert thaiföldi médium, akit „szellemsuttogóként” is emlegetnek, osztotta meg 2026 végére vonatkozó jóslatait. Mor Plai szerint akár globális áramszünet is bekövetkezhet, ezért arra figyelmeztette az embereket, hogy tartsanak maguknál készpénzt.
Mor Plai korábban a világ jelentős eseményeivel kapcsolatos jóslataival vált ismertté. Állítása szerint előre megjósolta a 2025-ben Mianmarban bekövetkezett, 7,9-es erősségű földrengést, valamint egy 2026-os, halálos kimenetelű „tüdőgyulladásos” megbetegedést is. Jóslatai sokakat megdöbbentettek, különösen azután, hogy egy feltételezett, pestishez köthető oroszországi esetről szóló hírek aggodalmat keltettek a lakosság körében.
A jósnő augusztusban egy YouTube-műsorban beszélt arról, hogy szerinte milyen események várhatók 2026 hátralévő hónapjaiban. Úgy véli, a világ súlyos kommunikációs és technológiai problémákkal szembesülhet, köztük kiterjedt internetkimaradásokkal és a távközlési hálózatokat érintő fennakadásokkal.
Min ismeretes, a hónap elején világszerte súlyos fennakadások léptek fel a Microsoft szolgáltatásaiban, amelyek miatt felhasználók milliói nem fértek hozzá az e-mailjeikhez, a Teams üzenetküldő alkalmazáshoz vagy a vállalat mesterségesintelligencia-asszisztenséhez. A leállás az angliai állami egészségügyi szolgálat (NHS) dolgozóit is érintette, a brit kiberbiztonságért felelős miniszter azonban hangsúlyozta, hogy a 999-es segélyhívó, az NHS 111 közvetlen betegellátási szolgáltatásai és a közlekedés zavartalanul működtek.
A Microsoft elnézést kért a történtekért, és közölte, hogy a problémát egy korábbi hálózati kapacitásbővítés során keletkezett technikai hiba okozta, amelynek sem kibertámadáshoz, sem mesterséges intelligenciához vagy MI-ügynökökhöz nem volt köze.
Mor Plai jóslataiban arra is kitért, hogy a jövőbeli problémák szerinte nem feltétlenül egyetlen vállalatot érintenek majd, hanem akár rendszerszintű fennakadásokat is okozhatnak.
Egyes mobiltelefonok, kommunikációs eszközök és régebbi szoftverek rendkívül lelassulhatnak, vagy akár teljesen működésképtelenné is válhatnak, ami arra kényszerítheti a felhasználókat, hogy korszerűbb készülékekre váltsanak
– fogalmazott.
Mor Plai a helyzetet az ezredforduló előtt nagy aggodalmat kiváltó Y2K számítógépes problémához hasonlította, és arra figyelmeztetett, hogy a bankrendszereket is érinthetik a fennakadások.
Azt tanácsolta az embereknek, hogy tartsanak maguknál valamennyi készpénzt arra az esetre, ha az elektronikus fizetési rendszerek működésében zavarok lépnének fel.
Eközben az Egyesült Államokban technikai leállások sorozata érintett jelentős bankokat, vállalatokat és kormányzati szerveket. A fennakadások miatt az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) november 13-án országos repülési tilalmat rendelt el, átmenetileg megakadályozva a járatok felszállását.
A Delta Air Lines légitársaság később, vasárnap tájékoztatást adott a helyzetről, és elnézést kért utasaitól a késések miatt. A vállalat megerősítette, hogy ismét működik az a rendszer, amely automatikusan kiszámítja az induló repülőgépek tömegét és súlyponti egyensúlyát.
Múlt csütörtökön, november 19-én egy újabb, ezúttal hamis figyelmeztetés kezdett rohamosan terjedni a közösségi médiában. A brit National Grid áramszolgáltató nevével visszaélő bejegyzés azt állította, hogy súlyos, országos áramkimaradás várható az Egyesült Királyságban. A megtévesztő figyelmeztetést több tízezer alkalommal osztották meg – írja a Daily Star.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.