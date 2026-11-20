Három sayreville-i rendőr Poltergeist Police néven indult szellemvadászatra az egykori városháza alagsori fogdájában.

A csapat műszeres kilengéseket észlelt, a kamera pedig olyan alakot rajzolt ki, amely mintha az egyik rendőr kezét fogta volna.

Egy helyi civil csoport a régi iskola hangfelvételein szavakat vélt felismerni, de a kőszalag-elméletet is megismerhetjük a jelenségek egyik feltételezett magyarázataként.

A New Jersey állambeli Sayreville rendőrei egészen szokatlan akcióba fogtak. James Novak hadnagy, valamint Charles Teator és Briana Cortez rendőrök „Poltergeist Police”, vagyis Poltergeist Rendőrség néven kezdtek kutatni a paranormális jelenségek után. Bár a szellemvadászat nem hivatalos bűnügyi eljárás kereteiben zajlott, a három hekus olyannyira komolyan vette a küldetést, hogy a 2023-as vizsgálatról készült közel egyórás videót a rendőrség hivatalos YouTube-csatornáján is közzétették!

Szellemvadászat profi módon: a Sayreville-i zsaruk már kézzelfogható bizonyítékokat tudnak felmutatni.

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Honnan jött a szellemvadászat ötlete?

A nem kicsit rendhagyó kezdeményezésnek először inkább közösségépítő és hagyományőrző célja volt, Sayreville lakóit ugyanis régóta foglalkoztatják a település történelmi épületeiről keringő kísértetlegendák. Az egyenruhások pedig nem is találhattak volna ki maguknak jobb szerepet halloweenra, minthogy szellemirtóknak állva maguk járnak utána a szóbeszédnek.

Novak hadnagy eredetileg szkeptikusan viszonyult a természetfeletti jelenségekhez, de kíváncsi volt rá, mi történhet azokban az épületekben, amelyeknek a falai több mint egy évszázad történelmét őrzik.

Éjszakai bevetés egy elhagyatott rendőrőrsön

A csapat a 2022- es halloweeni móka után 2023 októberében ismét terepre indult. Ezúttal az 1909 körül épült egykori városházát vették célba, ami korábban tűzoltóságként, rendőrőrsként és fogdaként is működött.

A 2018 óta üresen álló épület alagsorában sorakoztak az egykori börtöncellák. Vajon maradhatott valaki a falak között, aki a halála után sem lelt nyugalomra?

A rendőrök egy médiumot is bevontak a vizsgálatba, bár a csapat igazi vérprofik módjára nem csupán spirituális megtapasztalásokra támaszkodott: különféle elektronikus eszközökkel próbálták leleplezni a túlvilági aktivitást.