A New Jersey állambeli Sayreville rendőrei egészen szokatlan akcióba fogtak. James Novak hadnagy, valamint Charles Teator és Briana Cortez rendőrök „Poltergeist Police”, vagyis Poltergeist Rendőrség néven kezdtek kutatni a paranormális jelenségek után. Bár a szellemvadászat nem hivatalos bűnügyi eljárás kereteiben zajlott, a három hekus olyannyira komolyan vette a küldetést, hogy a 2023-as vizsgálatról készült közel egyórás videót a rendőrség hivatalos YouTube-csatornáján is közzétették!
A nem kicsit rendhagyó kezdeményezésnek először inkább közösségépítő és hagyományőrző célja volt, Sayreville lakóit ugyanis régóta foglalkoztatják a település történelmi épületeiről keringő kísértetlegendák. Az egyenruhások pedig nem is találhattak volna ki maguknak jobb szerepet halloweenra, minthogy szellemirtóknak állva maguk járnak utána a szóbeszédnek.
Novak hadnagy eredetileg szkeptikusan viszonyult a természetfeletti jelenségekhez, de kíváncsi volt rá, mi történhet azokban az épületekben, amelyeknek a falai több mint egy évszázad történelmét őrzik.
A csapat a 2022- es halloweeni móka után 2023 októberében ismét terepre indult. Ezúttal az 1909 körül épült egykori városházát vették célba, ami korábban tűzoltóságként, rendőrőrsként és fogdaként is működött.
A 2018 óta üresen álló épület alagsorában sorakoztak az egykori börtöncellák. Vajon maradhatott valaki a falak között, aki a halála után sem lelt nyugalomra?
A rendőrök egy médiumot is bevontak a vizsgálatba, bár a csapat igazi vérprofik módjára nem csupán spirituális megtapasztalásokra támaszkodott: különféle elektronikus eszközökkel próbálták leleplezni a túlvilági aktivitást.
A parazsaruk EMF-eszközöket is bevetettek, amelyek a környezet elektromágneses változásait érzékelik, az SLS-kamera pedig a térben érzékelt formákat emberi testre emlékeztető pálcikafigurákként jelenítheti meg. Emellett mozgásra aktiválódó, világító macskajátékokat is elhelyeztek a padlón- ezekkel próbálták megfigyelni, hogy történik-e bármilyen mozgás, esetleg a hangosan feltett kérdésekre érkezik-e valamilyen paranormális reakció?
A legbizarrabb események az alagsori fogdához kötődtek: a résztvevők egyöntetűen rendkívül nyomasztó érzésekről számoltak be, miközben az EMF-mérők intenzíven kilengtek, és jelentős hőmérséklet-változásokat is észleltek. A világító játékok külső beavatkozás nélkül aktiválódtak, az SLS-kamera pedig emberi alakokra emlékeztető figurákat rajzolt ki az üres térben - az egyik alak mintha Cortez rendőr kezét fogta volna!
Az addig önmagát földhözragadtnak valló Novak hadnagyot érte a legnagyobb sokk. A News 12 televíziónak is elmondta, hogy tetőtől talpig végig libabőrös volt, amit képtelen lett volna megjátszani. Számára az akció radikális szemléletmódváltást hozott, sokkal nyitottabban tekint a szellemvilág létezésére, mint korábban.
A rendőrök meghökkentő eredményein felbuzdulva mások is kíváncsiskodni kezdtek Sayreville-ben.
Megalakult a „Ghosts on the Coast”, civilekből álló paranormális kutatócsoport: a város egykori iskolájában, a ma helytörténeti múzeumként működő „Public School No. 1” épületében kezdtek vizsgálódni, miután az ott dolgozók rejtélyes hangokról számoltak be.
A hőssé vált parazsarukhoz hasonlóan a kutatócsoport is sikerrel zárta a felderítő műveletet – megmagyarázhatatlan hangokat és műszeres eltéréseket észleltek.
Ami talán a legvelőtrázóbb, hogy az egyik hangfelvételen az „educate”, vagyis „oktatni” szót vélték felismerni. Egy másikon a „behind”, azaz „mögött” kifejezés volt hallható, amit sokak szerint gyermeki sikolyhoz hasonló hang követett... Vajon mi minden történhetett régen az iskola falai között!?
Scott Davis médium 2026 nyarán kétszer is komolyan vizsgálódott a múzeumban, a helyi történeti társaság pedig októberre nyilvános előadást hirdetett eredményeinek bemutatására.
Bár a szellemvadászat során bemutatott bizonyítékok felett mi sem csukhatjuk be a szemünket, a műszeres kilengésekre és ijesztő hangokra más magyarázat is lehet – ami nem túlvilági lények jelenlétével függ össze.
Mi van akkor, ha nem is kísértetekkel találkoztak, hanem csak a múlt visszhangjával? A parapszichológiában ugyanis jól ismert a kőszalag-elmélet, miszerint az épületek falai és kövei képesek lehetnek megőrizni a múlt eseményeinek, érzelmeinek energetikai lenyomatát, majd bizonyos körülmények között újrajátszani azokat – mint egy magnó a kazettát.
Egy biztos: akár a szellemek, akár a kőszalag- elmélet létezésére adnak választ a kutatások, Sayreville-ben lassan már nem az a kérdés, hogy kísért-e a múlt, hanem hogy mikor kopogtat újra.
Nézd meg a videót is a témában:
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