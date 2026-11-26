„Még a kiságyába sem mertem letenni” – megrázó vallomást tett az édesanya, akinek családja életét fenekestül felforgatta az epilepszia. Kislánya mindössze hat hónapos volt, amikor fény derült a betegségére.

Epilepszia: háromszor kellett újraéleszteni a kis Adát Fotó: Unsplash

Epilepszia: háromszor kellett újraéleszteni a kis Adát

Amikor Sally hat hónapos kislányánál, Adánál epilepsziát diagnosztizáltak, a család élete szinte egyik napról a másikra megváltozott. A rémisztő időszakot felidézve az édesanya bevallotta, hogy annyira félt, hogy még letenni sem merte kislányát. A fiatal nő egyik pillanatban még izgatottan várta, hogy a kislánya mászni kezdjen, a következőben pedig már attól rettegett, mikor jelentkezik újabb epilepsziás roham, és vajon szükség lesz-e életmentő újraélesztésre.

Amikor megtudtuk a diagnózist, rettenetesen megijedtem. Nagyon nehezen viseltem az egészet. Ada mindössze hat hónapos volt. Úgy éreztem, még a kiságyába sem merem letenni, annyira féltem attól, hogy történik vele valami

– mesélte a walesi Aberdare-ben élő édesanya.

A kis Ada első epilepsziás rohama nem akart megszűnni, ezért sürgősen kórházba szállították. Azóta már három alkalommal kellett újraéleszteni a kislányt, ugyanis a rohamok során leáll a légzése.

A családnak a folyamatos rettegés mellett azzal is meg kellett küzdenie, hogy a diagnózist követően rendkívül kevés tájékoztatást és támogatást kaptak. Végül a Young Epilepsy nevű brit jótékonysági szervezethez fordultak, amely epilepsziával élő gyermekeket, fiatalokat és családjaikat segíti.

Ada gyógyszerrezisztens epilepsziában szenved, a család pedig két éven át próbálkozott különböző gyógyszeres kezelésekkel. Egyes készítmények mindössze néhány hónapig bizonyultak hatásosnak.

Minden egyes alkalommal rettegünk, amikor rohama van. Hihetetlen, mert az ember azt gondolná, hogy egy idő után már nem fél annyira, hiszen olyan sokszor átélte. De minden egyes roham ugyanolyan rémisztő, mint az első

– vallotta be Sally.

Az édesanya most a Young Epilepsy karácsonyi kampányának részeként osztotta meg kislánya történetét. A kezdeményezés célja, hogy minél több érintett család jusson megbízható információkhoz és lelki támogatáshoz. A december 1. és 8. között zajló adománygyűjtés során a feltételeknek megfelelő felajánlásokat megduplázhatják, amíg az erre elkülönített támogatási keret rendelkezésre áll.