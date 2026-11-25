Cristiano Ronaldo párja, Georgina Rodriguez ismét hatalmas figyelmet kapott a közösségi médiában: két szűk, testhez simuló jógaszettben mutatta meg magát, majd követőitől kérdezte meg, melyik összeállítás áll neki jobban. A spanyol modell először egy barackszínű, rövidnadrágból és felsőből álló szettben pózolt, majd egy hasonló, fekete változatban tornázott.

Georgina Rodriguez rendszeresen nagy figyelmet kelt a képeivel Fotó: RW / Northfoto

Georgina Rodriguez jógaszettben pózolt

A 32 éves szépség mindkét ruhában megmutatta sportos alakját, a fotókon hátrafésült hajjal és feltűnő, csillogó fülbevalókkal szerepelt. A képek pillanatok alatt bejárták az internetet: a The Sun beszámolója szerint a bejegyzés alig egy óra alatt több mint 184 ezer kedvelést és 2400 hozzászólást gyűjtött össze.

Georgina Rodríguez rendszeresen betekintést enged követőinek az edzéseibe és a mindennapjaiba, a mostani fotókkal ismét sikerült komoly érdeklődést kiváltania. Cristiano Ronaldo párja 2016 óta alkot egy párt a portugál futballsztárral, és azóta önálló közösségimédia-sztárrá vált. A család jelenleg Szaúd-Arábiában él, ahol Ronaldo az al-Nasszr játékosaként futballozik.