A kozmoszról készült minden egyes felvétel valójában adatok lefordítása. A NASA Chandra röntgenobszervatóriuma által gyűjtött röntgensugarak és a James Webb űrteleszkóp (JWST) által befogott infravörös fény láthatatlanok a szemünk számára, ezért a csillagászok olyan színeket rendelnek hozzájuk, amelyeket mi is látunk. Még az optikai megfigyelések is - a Hubble-től a hobbicsillagászok felvételeiig - egyfajta fordítást végeznek: gyakran a különböző szűrőkön át érkező sugárzás alapján határozzák meg vagy emelik ki a színeket.

Négy csillagbölcsőde hangjait osztotta meg a NASA. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A szonifikáció, vagyis hangzó ábrázolás ugyanezt teszi a fülünk számára: egy objektum fényességét, színét és helyzetét hangmagassággá, hangerővé és hangszínné alakítja. Ez az ötlet legalább az 1908-ban feltalált Geiger-számlálóig nyúlik vissza, amelynek kattogása a sugárzás növekedésével sűrűsödik.

2020-ban a Chandra Röntgenközpont elindította az A Universe of Sound (A hangok univerzuma) nevű projektet, amely a NASA első, folyamatosan működő csillagászati adathangosító programja - ennek köszönhetően több űrbéli jelenséget is meghallgathatunk saját fülünkkel.

Négy csillagbölcsőde hangjai

November 17-én a Chandra négy új szonifikációt tett közzé, amelyek mindegyike egy-egy olyan régióra épül, ahol éppen most is csillagok születnek. A fiatal, nagy tömegű csillagok heves szelek és kitörések formájában röntgensugarakat bocsátanak ki; e csillagbölcsődék tanulmányozása pedig segít a csillagászoknak rekonstruálni, hogyan indult a csillagok – köztük a Nap – fejlődése.

Minden egyes hanganyag a Chandra röntgenadatait párosítja a NASA más teleszkópjainak felvételeivel. A szonifikációk rövid videóként játszhatók le: egy vonal pásztázza végig a képet, és bármit érint, az hanggá alakul - írja az Astronomy.

Ró Ophiuchi csillagrendszer

A körülbelül 400 fényévnyire található Ró Ophiuchi felhőkomplexum a négy közül a legközelebbi csillagkeletkezési régió. Ez a zsúfolt régió sokféle csillaggal van tele.

Orion-köd

Körülbelül 1310 fényévnyire, közvetlenül az Orion-öv alatt található Orion-köd gyakran látható szabad szemmel, és sötét éjszakán még a legkisebb távcsővel is feltűnik. A Chandra több mint 1000 fiatal csillagot tárt fel itt, amelyek mindegyike szikrázik a szonifikációban.