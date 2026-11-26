Lassan valóban itt az igazi tél: egyre több területen hullott le az első hó. November 26-ára, csütörtökre pedig két megyére (Győr-Moson-Sopron és Vas) a havazás miatt citromságra, elsőfokú figyelmeztetést is kiadott a HungaroMet. Ez azt jelenti, hogy 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

Ilyen időjárásra számíthatunk csütörtökön

Fotó: Köpönyeg.hu

Csütörtökön a nap folyamán döntően borult lesz az ég, legfeljebb néhol lehetnek átmeneti vékonyodások, szakadozások a felhőtakaróban. Sokfelé várható csapadék: eleinte a nyugati határvidéken és a hegyekben havazhat, míg másutt eső lesz a jellemző. Napközben viszont a Dunántúl északnyugati felén egyre nagyobb területen havas eső, havazás váltja fel az esőt, arrafelé is összefüggő hóréteg alakulhat ki. Kiemelten nyugaton vastagabb hótakaró is valószínű. Általában a keleties, a Nyugat-Dunántúlon az északias szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul.

Így alakul a hét időjárása

Pénteken, november 27-én erősen felhős vagy borult idő valószínű, átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Elszórtan időszakos eső, északon és nyugaton kevés helyen vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. Az északias szél megélénkülhet. A minimum-hőmérséklet -2, +4, a maximum-hőmérséklet 0, +7 fok között valószínű.

Szombaton, november 28-án erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. A déli megyékben időszakos eső, délnyugaton vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat, másutt inkább csak hószállingózás, szitálás lehet. Az északias szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalra -3 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 0, +7 fok valószínű.

Vasárnap, november 29-én észak felől tovább csökken a felhőzet, délen több lehet a felhő, másutt jellemzően napos idő valószínű. Csapadéknak kicsi az esélye. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában -6 és +1, délután 0 és +5 fok között alakul.