A lakosságnak alapvető vészhelyzeti készleteket és gyorsan magukkal vihető vészhelyzeti csomagot érdemes összeállítania. De mi kerüljön pontosan a 72 órás túlélőkészletbe, főleg, ha idősebbekért és háziállatokért is felelősséget kell vállalunk?
Bizonyára lehetne még bővíteni a listát, de mi most a legfontosabbakat szedtük össze, amelyekkel valóban kényelmesen kihúzható 72 óra.
Kisgyermekes családoknál a készletet mindenképp ki kell egészíteni három napra elegendő pelenkával, popsitörlővel, tápszerrel, bébiétellel, valamint egy kedvenc játékkal, amely segít megnyugtatni a kicsit a stresszes helyzetben.
Idős hozzátartozók és krónikus betegek esetében a legfontosabb a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszerek legalább egyhetes tartaléka, továbbá a fontos orvosi leletek és a gyógyszerlista kinyomtatott másolata.
Emellett érdemes bekészíteni tartalék szemüveget, hallókészülék-elemet, vércukormérőt vagy vérnyomásmérőt, valamint a speciális diétának megfelelő élelmiszereket is.
A háziállatokat is teljes jogú családtagként kell kezelni a felkészülés során, hiszen vészhelyzet esetén sem hagyhatjuk őket magukra. Számukra is össze kell állítani egy külön kis csomagot, amely három napra elegendő száraz- vagy nedvestápot, külön ivóvizet és összecsukható itatótálat tartalmaz.
Emellett szükség lesz az oltási könyvükre, a rendszeresen szedett gyógyszereikre, pórázra vagy hordozóra, valamint ürülékgyűjtő zacskókra vagy macskaalomra is.
Egy elhúzódó áramszünet vagy hálózati hiba esetén a bankkártyás terminálok és az ATM-ek is leállnak, ezért érdemes annyi készpénzt otthon tartani, amennyiből a család legalább három-öt napig fedezni tudja az alapvető szükségleteit.
A pontos összeg a háztartás méretétől függ, de egy átlagos magyar család esetében nagyjából ötven- és százezer forint közötti vésztartalék javasolt.
Kifejezetten fontos, hogy ezt az összeget ne húszezresekben, hanem kisebb címletekben – főként ezresekben, kétezresekben, ötezresekben és fémpénzben – tároljuk, mert vészhelyzetben a boltokban sem fognak tudni visszaadni a nagy bankjegyekből.
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