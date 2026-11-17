Az Európai Bizottság szerint minden háztartásnak érdemes felkészülnie arra, hogy akár 72 órán át önellátó legyen.

Nem kell pánikba esni, de néhány alapvető élelmiszer, gyógyszer és hasznos eszköz sokat segíthet egy váratlan helyzetben.

A kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegeknek és az állattartóknak külön szempontokat is érdemes figyelembe venniük.

A lakosságnak alapvető vészhelyzeti készleteket és gyorsan magukkal vihető vészhelyzeti csomagot érdemes összeállítania. De mi kerüljön pontosan a 72 órás túlélőkészletbe, főleg, ha idősebbekért és háziállatokért is felelősséget kell vállalunk?

Az Európai Bizottság által javasolt 72 órás túlélőkészlet, avagy vészhelyzeti készlet nem háborús riogatás, hanem egy praktikus, józan elővigyázatossági ajánlás.

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72 órás túlélőkészlet

Bizonyára lehetne még bővíteni a listát, de mi most a legfontosabbakat szedtük össze, amelyekkel valóban kényelmesen kihúzható 72 óra.

Ivóvíz és élelmiszer: fejenként napi 2–3 liter palackozott víz, valamint főzés nélkül fogyasztható tartós élelmiszerek, például konzervek, kekszek, olajos magvak és energiaszeletek.

Jól felszerelt elsősegélydoboz, alapvető gyógyszerek, nedves törlőkendő, kézfertőtlenítő, toalettpapír és szemeteszsákok.

Elemlámpa tartalék elemekkel, teljesen feltöltött powerbank, valamint egy elemes vagy dinamós rádió a hivatalos tájékoztatáshoz.

A személyes iratok fénymásolata és a lakáskulcsok másolata vízálló tasakban elhelyezve.

Multifunkciós zsebkés, gyufa vagy öngyújtó, valamint egy váltás meleg ruha és esőkabát.

Mivel egészítsük ki a csomagot, ha kisgyermek, idős hozzátartozó vagy krónikus beteg él velünk?

Kisgyermekes családoknál a készletet mindenképp ki kell egészíteni három napra elegendő pelenkával, popsitörlővel, tápszerrel, bébiétellel, valamint egy kedvenc játékkal, amely segít megnyugtatni a kicsit a stresszes helyzetben.

Idős hozzátartozók és krónikus betegek esetében a legfontosabb a rendszeresen szedett vényköteles gyógyszerek legalább egyhetes tartaléka, továbbá a fontos orvosi leletek és a gyógyszerlista kinyomtatott másolata.

Emellett érdemes bekészíteni tartalék szemüveget, hallókészülék-elemet, vércukormérőt vagy vérnyomásmérőt, valamint a speciális diétának megfelelő élelmiszereket is.