Amszterdamban mosogatott, rakodott és biciklizett az ételfutárok között, miközben az Abbey Road Institute falai között tanulta a zenei produceri szakmát – így telt Berkes Olivér elmúlt négy éve, mielőtt november 19-én új dallal törte meg a csendet. Az énekes a Borsnak tiszta vizet öntött a pohárba a régi csatornája körüli pletykákról, elmagyarázta, mit gondol arról, hogy egyesek szerint az új dalán érezni Desh hatását, és azt is elmesélte, hogyan alakította át az életét az augusztusi esküvője.
Bors: A visszavonulásod mögött komoly szakmai és jogi nehézségek álltak, ráadásul a régi YouTube-csatornádat is elveszítetted. Hogyan élted meg, hogy a slágerlisták éléről gyakorlatilag a nulláról kellett újraépítened mindent?
Berkes Olivér: Én nem állítottam, hogy elveszítettem a régi csatornámat, csak egyelőre nem férek hozzá. Évekig próbáltam megoldani a problémámat, de sajnos egy idő után egyszerűbb volt elfogadnom a tényeket. Kicsit olyan volt, mint amikor színpadra lépés előtt hevesebben izgulok, de a színpadra lépve elszáll. Sok év, sok megpróbáltatás vezetett el idáig, és fogalmazzunk úgy, hogy volt időm elengedni a rosszat, és teret adni a jónak. Évekig a múlton kellett agyalnom, de most már fókuszálhatok a jövőre, ami felszabadító. Izgatott is voltam, mert sok idő telt el a legutóbbi dalom megjelenése óta, és nehéz megbecsülni, mi maradt meg az emberek fejében rólam. Mert egy dolog, hogy én változtam, de az ő fejükben onnan folytatom, ahol abbahagytam.
B.: Amszterdamban biciklis ételfutárként, mosogatóként és rakodóként is dolgoztál, miközben az Abbey Road Institute falai között tanultál. Mi volt a legkeményebb pillanat ebben a kettősségben, és mit adott hozzá a mai énedhez ez a fizikai munka?
B. O.: Jól kiegészítették egymást. Fárasztó volt, szellemileg és fizikailag is igénybe vett, de erre szükségem is volt. Annyi ember és kultúra keveredik ott, hogy ez a kettősség egyáltalán nem volt meglepő a közegemben. Az étteremben jóformán művészemberekkel dolgoztam együtt. Az viszont biztos, hogy felnőttként a szakmai életemből adódóan művészek között szocializálódtam, és ebből kiszakadtam, ami segített új embereket, új életeket megismerni. Nyitottabb ember lettem, megtapasztaltam, milyen a civil lét, és ennek köszönhetően még inkább tudom, hogy a zene az én utam. Valahogy mindig visszakúszott az életembe, hiába kerültem egy jó ideig.
B.: Azt mondtad, két évig egyáltalán nem énekeltél és nem írtál dalt, mert újra meg kellett szeretned a zenét. Mi volt az a konkrét pont vagy élmény, amikor visszatért beléd az alkotási vágy?
B. O.: Egy barátom éppen stúdiózott, amire én is hivatalos voltam, és énekes híján én voltam az, aki ott, helyben énekdallamot és szöveget írt a zenére. Kigördült belőlem, és született belőle egy király dal. Illetve amikor kénytelen voltam a vizsgamunkámhoz felvenni az ötleteimet. Szerencsére az is kimagaslóan jól sikerült, és ezeknek hála újra elindult bennem a folyamat. Kísérleteztem, új hangzásokat próbáltam ki, és a dalok írása közben már az iskolában tanult új tudásomat is használtam, amivel komplexebb ötleteket tudtam megvalósítani. A vizsgamunkáimat például egytől egyig mindig más zenei irányzatból választottam. Imádom a szakmámat, és fejlődni akartam, aminek az eredményei hamarosan mind hallhatók lesznek.
B.: Hogyan formálta át ez az időszak a feleségeddel, Eszterrel való kapcsolatodat, akivel idén augusztusban össze is házasodtatok?
Minket nagyon összekovácsoltak az évek. Eszter végigkísérte a megpróbáltatásokat, és jó párszor voltunk már egymás támaszai, ami szerintem a már amúgy is stabil kapcsolatunkat még inkább összehozta. Kint is számíthattunk egymásra, és érzelmileg mindig az húzta magával a másikat, aki jobban viselte az adott időszakot. A házasságunk pedig a hab volt a tortán. Hatalmasat ünnepeltünk, és életünk egyik legszebb emléke lesz, az fix.
B.: November 19-én debütált a visszatérő dalod, a Dat Gyal, amiről már előre elárultad, hogy egy sokkal karakteresebb, a korábbitól kicsit „csibészesebb” vonalat képvisel? Ebben a stílusban várhatóak a további dalok is tőled?
B. O.: Nem csak ilyen, de ilyen is. Azt tudtam, hogy nem langyos vízként szeretnék megérkezni négy év szünet után. Szerettem volna megmutatni egy új oldalamat, ami bevállalósabb és korhű. A korábbi típusú dalokból is lesznek, de nyilván up-to-date zenei köntösben. Szeretném megmutatni az embereknek a sokoldalúságomat, a megújulásomat, és természetesen jönnek a tőlem a megszokott lassabb dalok is. Mindennek eljön az ideje. Szabadon szeretnék alkotni, olyat csinálni, ami lázba hoz, és amit magaménak érzek, és ez a dal nekem ilyen. Remélem, sok bulis playlisten rajta lesz, mert oda szántam.
B.: A közösségi médiában több kommentelő is megjegyezte a promók kapcsán, hogy erőteljesen érezhető benne Desh hatása és stílusa. Mit szólsz ezekhez a visszajelzésekhez, inspirált a hazai új hullám hangzása, vagy az amszterdami zenei hatások vezettek hasonló irányba?
B. O.: Németországban már tinikorom óta hallok angol-német szövegeket, Hollandiában pedig ebben a zenei irányban rendkívül jellemző. Nem szeretem magamat bárkihez is hasonlítani, mert szakmailag rengeteg mindenben eltér a dalom, akár Desh zenéjétől is. Számtalan előadó van az iparban, akiket egymáshoz lehetne hasonlítani. Ez olyan, mint a divatban: egy márka bő szabású nadrágja más lesz, mint a konkurenciáé, de mindketten gyártanak baggy, bő nadrágokat, mert ez a divat, és erre van piaci igény. Másrészt zeneileg is a hosszú távú utat kell nézni. Egy dal édeskevés ahhoz, hogy valakit egy irányzattal azonosítsanak. Én pedig még csak pár napja tértem vissza, megtörve a négy év csendet. Az új dallal tudtam, hogy behúzom a váratlant, de meghívót nem osztogatnak a szakmában és én 4 év csend után be akartam lépni azon az ajtón. Mindemellett persze bók is, mert Desh nem egy zenéjét imádom. A legénybúcsúmon zseni volt rá bulizni!
B.: A november 19-i visszatérés után mire számíthat a közönség a közeljövőben, készül már egy teljes nagylemez, esetleg nagyobb élő zenekaros koncertek vagy fesztiválfellépések is tervben vannak 2027-re?
B. O.: Nagyjából ebben a sorrendben, de egyelőre tervezőasztalon. A lemezen erősen gondolkodom, de még nem döntöttem el véglegesen. Ami biztos, hogy sok új zenét szeretnék kiadni, be kell hoznom a négyéves lemaradásomat. A fellépésekről már megy a tárgyalás, egyeztetés. Jövőre már biztosan találkozunk a színpadokon, de a részletekkel majd később érkezem.
B.: A magánéletetekben is új fejezet nyílt az augusztusi esküvőtökkel — mennyire játszik szerepet a családalapítás a következő évek terveiben a zenei karrier újraindítása mellett?
B. O.: Szerintünk a következő években már abszolút benne van a pakliban. Nem sietjük el a dolgokat, de természetesen már beszédtéma.
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