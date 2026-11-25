Amszterdamban mosogatott, rakodott és biciklizett az ételfutárok között, miközben az Abbey Road Institute falai között tanulta a zenei produceri szakmát – így telt Berkes Olivér elmúlt négy éve, mielőtt november 19-én új dallal törte meg a csendet. Az énekes a Borsnak tiszta vizet öntött a pohárba a régi csatornája körüli pletykákról, elmagyarázta, mit gondol arról, hogy egyesek szerint az új dalán érezni Desh hatását, és azt is elmesélte, hogyan alakította át az életét az augusztusi esküvője.

Berkes Olivér dalok armadája érkezik hamarosan (Fotó: Fülöp András)

Berkes Olivér visszatért, nem is akárhogyan

Bors: A visszavonulásod mögött komoly szakmai és jogi nehézségek álltak, ráadásul a régi YouTube-csatornádat is elveszítetted. Hogyan élted meg, hogy a slágerlisták éléről gyakorlatilag a nulláról kellett újraépítened mindent?

Berkes Olivér: Én nem állítottam, hogy elveszítettem a régi csatornámat, csak egyelőre nem férek hozzá. Évekig próbáltam megoldani a problémámat, de sajnos egy idő után egyszerűbb volt elfogadnom a tényeket. Kicsit olyan volt, mint amikor színpadra lépés előtt hevesebben izgulok, de a színpadra lépve elszáll. Sok év, sok megpróbáltatás vezetett el idáig, és fogalmazzunk úgy, hogy volt időm elengedni a rosszat, és teret adni a jónak. Évekig a múlton kellett agyalnom, de most már fókuszálhatok a jövőre, ami felszabadító. Izgatott is voltam, mert sok idő telt el a legutóbbi dalom megjelenése óta, és nehéz megbecsülni, mi maradt meg az emberek fejében rólam. Mert egy dolog, hogy én változtam, de az ő fejükben onnan folytatom, ahol abbahagytam.

Berkes Olivér Amszterdamban sokféle munkakörben kipróbálta magát (Fotó: Fülöp András)

B.: Amszterdamban biciklis ételfutárként, mosogatóként és rakodóként is dolgoztál, miközben az Abbey Road Institute falai között tanultál. Mi volt a legkeményebb pillanat ebben a kettősségben, és mit adott hozzá a mai énedhez ez a fizikai munka?

B. O.: Jól kiegészítették egymást. Fárasztó volt, szellemileg és fizikailag is igénybe vett, de erre szükségem is volt. Annyi ember és kultúra keveredik ott, hogy ez a kettősség egyáltalán nem volt meglepő a közegemben. Az étteremben jóformán művészemberekkel dolgoztam együtt. Az viszont biztos, hogy felnőttként a szakmai életemből adódóan művészek között szocializálódtam, és ebből kiszakadtam, ami segített új embereket, új életeket megismerni. Nyitottabb ember lettem, megtapasztaltam, milyen a civil lét, és ennek köszönhetően még inkább tudom, hogy a zene az én utam. Valahogy mindig visszakúszott az életembe, hiába kerültem egy jó ideig.