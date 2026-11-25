Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a múmiákban megbúvó ősi gombák akár halálos fertőzéseket is okozhatnak, a mumifikálódott emberi maradványok kereskedelme pedig világszerte elősegítheti a kórokozók terjedését. Egyes veszélyes gombák ugyanis évszázadokon át, vagy akár még tovább is fennmaradhatnak az emberi szövetekben.
Bizonyos ókori maradványokon – köztük Tutanhamon egyiptomi fáraó múmiáján – betegségek és penészgombák nyomait is kimutatták. A szakemberek most attól tartanak, hogy az emberi maradványokkal folytatott kereskedelem révén a múmiák vásárlói akár egy esetleges fertőzés kiemelt terjesztőivé is válhatnak.
Sofia Aziz, az ókori Egyiptom orvosbiológiai kutatásával foglalkozó egyiptológus szerint már önmagában az emberi maradványok adásvétele is elfogadhatatlan.
Úgy gondolom, hogy a mumifikálódott emberi maradványokat egyáltalán nem lenne szabad árusítani. Mindegyikük egykor élő ember volt, nem pedig szuvenír
– hangsúlyozta.
A bomló emberi maradványok rendkívül mérgező vegyi anyagok, például arzén és higany nyomait is tartalmazhatják. Ezeket az anyagokat a 19. században használt balzsamozófolyadékokban is kimutatták. A mumifikálódott maradványokkal való érintkezésnek pedig a múltban már tulajdonítottak halálos következményeket.
A legismertebb ilyen eset a „Tutanhamon átka” néven elhíresült történet, amelyet Lord Carnarvon brit arisztokrata és régészeti mecénás 1923-ban bekövetkezett halálával hoztak összefüggésbe. Carnarvon mindössze néhány héttel azután került halálos betegséggel ágyba, hogy Howard Carter régésszel együtt belépett a fáraó legendás sírkamrájába.
A hivatalos megállapítás szerint halálát vérmérgezés és tüdőgyulladás okozta, amely egy Kairóban szerzett, elfertőződött szúnyogcsípés következtében alakult ki az arcán. Egyes szakértők azonban felvetették, hogy a levegőben terjedő gombaspórák is hozzájárulhattak a halálához. Feltételezésük szerint Lord Carnarvon az egyiptomi uralkodó sírkamrájában lélegezhette be a gombaspórákat.
Egy másik, gyakran emlegetett eset 1973-ban történt, amikor IV. Kázmér lengyel király 15. századi sírjának felnyitását követően a vizsgálatokban részt vevő 12 tudós közül tízen életüket vesztették. Halálukat egyes feltételezések az Aspergillus nevű, gyakran előforduló penészgomba spóráinak belélegzésével hozták összefüggésbe.
Most attól tartanak, hogy egy hasonló jelenség akár világszerte súlyos problémákat is okozhat.
Kirsty Squires, a Staffordshire-i Egyetem humán bioarcheológiával foglalkozó professzora szerint a múlt tragikus eseteiből levont tanulságokat évtizedek múltán sem szabad figyelmen kívül hagyni. A szakértő a The Sunnak nyilatkozva így fogalmazott:
A magángyűjtők nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy az emberi maradványok egészségügyi kockázatot jelenthetnek. Ráadásul előfordulhat, hogy vonakodnak bejelenteni egy megbetegedést vagy a fertőzésgyanús érintkezést, mert attól tartanak, hogy a maradványok megszerzésének nyilvánosságra kerülése jogi, jó hírnevüket érintő vagy pénzügyi következményekkel járhat.
A közösségi média térnyerésével az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt az emberi maradványok nemzetközi kereskedelme. Míg korábban az eredeti ókori egyiptomi ereklyék gyűjtése elsősorban a gazdagok és befolyásos emberek költséges hóbortjának számított, mára a mumifikálódott testrészek beszerzése is jóval könnyebbé vált.
Az adásvételek gyakran internetes fórumokon vagy a dark weben zajlanak, de a Facebookon és az Instagramon működő csoportok is népszerű felületeivé váltak az ilyen jellegű kereskedelemről és a magánárverésekről szóló egyeztetéseknek – foglalta össze a Daily Star.
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