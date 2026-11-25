Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a múmiákban megbúvó ősi gombák akár halálos fertőzéseket is okozhatnak, a mumifikálódott emberi maradványok kereskedelme pedig világszerte elősegítheti a kórokozók terjedését. Egyes veszélyes gombák ugyanis évszázadokon át, vagy akár még tovább is fennmaradhatnak az emberi szövetekben.

Felébredhet a fáraók átka: halálos veszély leselkedhet a világra az ősi múmiákból

Fotó: AFP / AFP

Felébredhet a fáraók átka: halálos veszély leselkedhet a világra az ősi múmiákból

Bizonyos ókori maradványokon – köztük Tutanhamon egyiptomi fáraó múmiáján – betegségek és penészgombák nyomait is kimutatták. A szakemberek most attól tartanak, hogy az emberi maradványokkal folytatott kereskedelem révén a múmiák vásárlói akár egy esetleges fertőzés kiemelt terjesztőivé is válhatnak.

Sofia Aziz, az ókori Egyiptom orvosbiológiai kutatásával foglalkozó egyiptológus szerint már önmagában az emberi maradványok adásvétele is elfogadhatatlan.

Úgy gondolom, hogy a mumifikálódott emberi maradványokat egyáltalán nem lenne szabad árusítani. Mindegyikük egykor élő ember volt, nem pedig szuvenír

– hangsúlyozta.

A bomló emberi maradványok rendkívül mérgező vegyi anyagok, például arzén és higany nyomait is tartalmazhatják. Ezeket az anyagokat a 19. században használt balzsamozófolyadékokban is kimutatták. A mumifikálódott maradványokkal való érintkezésnek pedig a múltban már tulajdonítottak halálos következményeket.

A legismertebb ilyen eset a „Tutanhamon átka” néven elhíresült történet, amelyet Lord Carnarvon brit arisztokrata és régészeti mecénás 1923-ban bekövetkezett halálával hoztak összefüggésbe. Carnarvon mindössze néhány héttel azután került halálos betegséggel ágyba, hogy Howard Carter régésszel együtt belépett a fáraó legendás sírkamrájába.

A hivatalos megállapítás szerint halálát vérmérgezés és tüdőgyulladás okozta, amely egy Kairóban szerzett, elfertőződött szúnyogcsípés következtében alakult ki az arcán. Egyes szakértők azonban felvetették, hogy a levegőben terjedő gombaspórák is hozzájárulhattak a halálához. Feltételezésük szerint Lord Carnarvon az egyiptomi uralkodó sírkamrájában lélegezhette be a gombaspórákat.