Bárki életében adódhat olyan pillanat, hogy nagyobb összegre van hirtelen szüksége, mint amennyi épp rendelkezésére áll. Főleg év végén jellemző, hogy akár az ajándékozás, akár egy utazás, akár a téli, magasabb költségek, akár egy váratlan javítás miatt átmenetileg pénzszűkébe kerülünk. Azonban a decemberi kiadások és a bevételek időzítése nem mindig esik egybe. Ilyenkor nyújthat számunkra segítséget a zálogkölcsön.

Az arany érték: de mikor válhat megoldássá?

Noha a BÁV több mint 250 éves múltra tekint vissza, sokan nincsenek azzal tisztában, kik és milyen feltételekkel vehetnek fel zálogkölcsönt, illetve eleve mikor érdemes ezt a hitelezési formát választani. Szinte minden család tart otthon valamilyen értéktárgyat vagy aranyékszert, ezekre elsősorban használati- vagy dísztárgyként gondolunk – azonban egy váratlan helyzetben pénzügyi megoldást is biztosíthatnak, méghozzá anélkül, hogy örökre meg kelljen válnunk tőlük.

Az aranyékszer nemcsak használati tárgy: bármikor megoldássá válhat, ha váratlan kiadásokat kell rendeznünk

Cikkünkben bemutatjuk, hogyan működik a zálogkölcsön, ki és milyen tárgyakra veheti azt fel, emellett kitérünk arra is, mit érdemes átgondolni a kölcsönfelvétel előtt, valamint azt is, hogyan és meddig válthatjuk ki a zálogba adott tárgyat.

Hogyan működik a zálogkölcsön?

A zálogkölcsön lényege, hogy valamilyen értéktárgyért cserébe rövidebb időre pénzhez juthatunk. E kölcsön legnagyobb előnye, hogy a kifizetés azonnal megtörténik, ráadásul nincs hosszadalmas hitelbírálat, nem szükséges kezes és jövedelemigazolás, emellett bármilyen célra felhasználható.

A BÁV szakembere felbecsüli az értéktárgyat, majd meghatározza a kölcsönösszeget, amit ha elfogadunk, már meg is köthető a kölcsönszerződés. Ezt követően perceken belül a kezünkben lehet a pénz.

Ki és milyen tárgyra vehet fel zálogkölcsönt?

Zálogkölcsönt 18 év felett bármely cselekvőképes személy felvehet. A kölcsön fedezeteként bevihető tárgyak skálája is igen széles: arany- és ezüstékszer, fém karóra, márkás porcelán, festmény, műtárgy és akár okoskészülék is lehet. Sőt, emellett akár befektetési aranyra is kaphatunk kölcsönt.

A befektetési arany is lehet fedezet Befektetési arany is átadható fedezetként kölcsön felvételéhez, amit később visszakapunk a kölcsön és a kamat megfizetése esetén. Minderről a bav.hu oldalán itt tájékozódhatunk.

Mit érdemes kölcsönfelvétel előtt átgondolnunk?