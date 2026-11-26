Bárki életében adódhat olyan pillanat, hogy nagyobb összegre van hirtelen szüksége, mint amennyi épp rendelkezésére áll. Főleg év végén jellemző, hogy akár az ajándékozás, akár egy utazás, akár a téli, magasabb költségek, akár egy váratlan javítás miatt átmenetileg pénzszűkébe kerülünk. Azonban a decemberi kiadások és a bevételek időzítése nem mindig esik egybe. Ilyenkor nyújthat számunkra segítséget a zálogkölcsön.
Noha a BÁV több mint 250 éves múltra tekint vissza, sokan nincsenek azzal tisztában, kik és milyen feltételekkel vehetnek fel zálogkölcsönt, illetve eleve mikor érdemes ezt a hitelezési formát választani. Szinte minden család tart otthon valamilyen értéktárgyat vagy aranyékszert, ezekre elsősorban használati- vagy dísztárgyként gondolunk – azonban egy váratlan helyzetben pénzügyi megoldást is biztosíthatnak, méghozzá anélkül, hogy örökre meg kelljen válnunk tőlük.
Cikkünkben bemutatjuk, hogyan működik a zálogkölcsön, ki és milyen tárgyakra veheti azt fel, emellett kitérünk arra is, mit érdemes átgondolni a kölcsönfelvétel előtt, valamint azt is, hogyan és meddig válthatjuk ki a zálogba adott tárgyat.
Hogyan működik a zálogkölcsön?
A zálogkölcsön lényege, hogy valamilyen értéktárgyért cserébe rövidebb időre pénzhez juthatunk. E kölcsön legnagyobb előnye, hogy a kifizetés azonnal megtörténik, ráadásul nincs hosszadalmas hitelbírálat, nem szükséges kezes és jövedelemigazolás, emellett bármilyen célra felhasználható.
A BÁV szakembere felbecsüli az értéktárgyat, majd meghatározza a kölcsönösszeget, amit ha elfogadunk, már meg is köthető a kölcsönszerződés. Ezt követően perceken belül a kezünkben lehet a pénz.
Ki és milyen tárgyra vehet fel zálogkölcsönt?
Zálogkölcsönt 18 év felett bármely cselekvőképes személy felvehet. A kölcsön fedezeteként bevihető tárgyak skálája is igen széles: arany- és ezüstékszer, fém karóra, márkás porcelán, festmény, műtárgy és akár okoskészülék is lehet. Sőt, emellett akár befektetési aranyra is kaphatunk kölcsönt.
Befektetési arany is átadható fedezetként kölcsön felvételéhez, amit később visszakapunk a kölcsön és a kamat megfizetése esetén. Minderről a bav.hu oldalán itt tájékozódhatunk.
Mit érdemes kölcsönfelvétel előtt átgondolnunk?
A legfontosabb kérdés, amit át kell gondolnunk, mielőtt zálogkölcsönt vennénk fel a BÁV-tól, hogy mekkora összegre is van szükségünk, illetve mikor tudjuk azt visszafizetni. Ezek függvényében ugyanis több – 30, 60 vagy akár 90 napos – futamidő közül választhatunk.
Hogyan és mennyi idő alatt válthatjuk ki a zálogba adott tárgyat, és mi történik, ha elmarad a kiváltás?
A zálogba adott tárgy kiváltásához nem kell mást tennünk, mint a zálogjegyünkkel felkeresnünk azt a BÁV fiókot, ahová beadtuk a tárgyat, valamint visszafizetnünk a kölcsön teljes összegét és a felmerült díjakat, költségeket. Ezt alapvetően a választott futamidő lejártáig célszerű megtennünk, azonban akadhat olyan helyzet, hogy mégsem tudjuk visszafizetni a kölcsönt a megadott határidőn belül. A BÁV a lejáratot követő hónap végéig türelmi időt biztosít számunkra, amely időszak alatt nemcsak a kiváltásra, hanem a futamidő meghosszabbítására is lehetőségünk van.
Aki részletesebben szeretné megismerni a zálogkölcsön felvételének folyamatát, a zálogkölcsön biztosította lehetőségeket, valamint a kiváltás módjait, ide kattintva, a BÁV oldalán kaphat részletesebb tájékoztatást.
A kölcsönt a BÁV Pénzügyi Zrt. illetve a PERUN Zrt. nyújtja. THM 19,9-45,25% A hitelfelvételnek ára és költségei vannak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.