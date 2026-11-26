Pep Guardiola lánya, María Guardiola ismét nagy figyelmet kapott a közösségi médiában: a 25 éves szépség egy párizsi fotósorozattal kápráztatta el egymilliós követőtáborát. A Manchester City korábbi és jelenlegi sikereiben is meghatározó edzőjének lánya ezúttal számos utcai fotót osztott meg, és egy fürdőszobai szelfivel hívta fel magára a figyelmet.

María Guardiola új fotókkal keltett figyelmet Fotó: NurPhoto via AFP

María Guardiola Párizsból üzent

María egy kigombolt fehér inget viselt, a fotó pedig gyorsan bejárta az Instagramot. Követői elárasztották a hozzászólásokat dicséretekkel, többen is a szépségét és a stílusát méltatták. A The Sun beszámolója szerint a bejegyzés különösen nagy visszhangot váltott ki, a rajongók közül sokan a fotósorozat egyik leglátványosabb darabjának nevezték a képet.

A 25 éves María nem csupán Pep Guardiola lányaként ismert: modellként és a divatiparban dolgozó tartalomkészítőként is építi saját karrierjét. 2023-ban diplomázott a londoni Instituto Marangoni divatüzleti képzésén, később pedig többek között Victoria Beckham mellett is gyakornokoskodott. Közösségi oldalán rendszeresen oszt meg divattal és utazással kapcsolatos tartalmakat.