Az RTL műsorának keddi adásában a versenyzőknek a logikai teszt után kicsit a magyar nyelvtannal kellett ismerkedniük. Sokan elakadtak az összetett szavak láttán, mivel Fehér Krisztián szerint nem volt világos a feladat. „Azon lepődtem meg, hogy két összetett szót is beleraktak. A napszemüveg és a karalábé. Ki nem tudja ezt?” – tette fel a „jogos” kérdést az X-Faktor korábbi győztese. Ám nem csak neki gyűlt meg ezzel a baja, mivel VV Cedes sem volt biztos a döntésében. „Azért összetett szó a kalapács, mivel kalap és ács, mint a munkás” – magyarázta a korábbi villalakó. Ezek után lapunk úgy döntött, hogy összeszedi a legemlékezetesebb megszólalásokat A nemzet hülyéje második adásából.
Ki is írhatta? Talán Vörösmarty Mihály
– jelentette ki Zdroba Patrik.
Aztán a többiek Móra Ferencet, Kölcsey Ferencet is bedobták, míg kiderült az igazság, hogy Molnár Ferenc írta a híres regényt. „Hallod, a Caramel írta? Az ő nagypapája idősebb Molnár Ferenc” – jegyezte meg Kabát Peti.
A két műsorvezető Turai Barna és Linczényi Márkó arra volt kíváncsi, hogy vajon Balázs Mercédesz, azaz VV Cedes mennyire van tisztában a relativitás elméletével. A válasza mindenkit lesokkolt. „A relativitás elmélete igazából nézőpont kérdése. Tehát relatív az, hogy szép vagyok, mert valaki csúnyának lát. Ami azt jelenti, hogy mindenki más, és saját szavaimmal ezt jelenti a relativitás elmélete” – árulta el a korábbi villalakó.
Fehér Krisztián megszólalása legalábbis erre ad okot. „Sokan úgy emlegetik, hogy állóvíz, pedig igazából tó” – jegyezte meg az énekes. Ezek után Korsós Judit művésznevére voltak kíváncsiak a műsorvezetők, ám csak kevesen tudták, hogy a válasz nem más, mint Lola. Cedes pedig inkább a biztosra ment, ám tévedett, mivel nem a „Korsó” volt a helyes válasz.
A magyar csodakanca kiléte is kérdéseket vetett fel, és Zdroba Patrik az egyik versenytársát szerette volna leírni. „Egyébként én Monique-ra gondoltam” – utalt ezzel a korábbi felnőttfilmes, Monique Covet-re.
A végén pedig senki nem tudta, hogy hány ország rendezte az idei világbajnokságot, így Sápi Vivienen kívül mindenki kiesett. Ezzel pedig eldőlt, hogy ő már biztos nem lesz a nemzet hülyéje.
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