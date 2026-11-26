Vastag Csaba és Domján Evelin öt éve alkotnak egy párt, és ma boldogabbak, mint valaha. Az énekes és a felesége a hot! magazinnak őszintén meséltek a kezdeti nehézségekről, a kapcsolatukról és arról is, hogyan töltik az ünnepeket.
Evelin az ötéves évfordulón megható Instagram-posztban vallott arról, hogy fenekestül felfordult az élete, és sosem gondolta volna, hogy ennyire megváltozik körülötte minden.
„Korábban sosem gondoltam volna, hogy egyszer egy ismert ember lesz a férjem. Őszintén szólva, eleinte nem is tudtam, hogy mivel jár ez az egész, milyen az, ha egy olyan pasinak leszel a felesége, akiért sok nő rajong. Az elején rengeteget csiszolódtunk, sok nehézségen mentünk keresztül. Azt gondolom, hogy akár húsz, akár ötven évig van együtt két ember, mindennap dolgozni kell a kapcsolaton” – kezdte a hot!-nak Evelin.
Az énekes felesége azt is elárulta, hogy éppen az interjú napján fogalmazódott meg benne, hogy mennyire mélyek az érzései.
„Öt éve el nem múló szerelmet érzek iránta. Elnézést kérek az összes exemtől, de nem volt még olyan kapcsolatom, ahol ennyire átadtam volna magam a szerelemnek. Más kérdés, hogy ha csalódnom kellene, az biztosan az egész életemet összetörné, nem lennék többé az, aki vagyok. Ilyen szempontból kétélű fegyver, hogy meddig engeded be a másikat a saját kis lelkivilágodba, hiszen ilyenkor elég sebezhetővé válik az ember. Régen azt mondták ránk, hogy olyanok vagyunk, mint a tűz és a víz. Ez tényleg így van: én vagyok a tűz, Csabi pedig a víz. Ez a két világ nagyon jókor és nagyon jó időben talált egymásra” – mesélte Evelin, aki az évfordulós posztban azt is megírta, hogy sok mindenen mentek keresztül együtt, és sokan nem hittek a kapcsolatukban. Most elárulta, hogy mit takarnak ezek a mondatok.
„Az elején sokan kételkedtek bennünk, még a közvetlen környezetünkben is. Viszont mi az egész világgal, a családunkkal is szembementünk a kapcsolatunkért” – mondta Evelin.
„Öt éve el nem múló szerelmet érzek iránta”
„Én az első másodpercben tudtam, hogy egymásnak vagyunk teremtve” – vette át a szót Csaba. „Ennek ellenére voltak nehézségeink. Én akkor is azt mondtam, hogy előre nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz egy kapcsolat. Mindenhez idő kell.”
A nehéz kezdet után mára jó viszony alakult ki a két család között.
„Csabi szüleivel a kapcsolatom kifejezetten álomszerű” – árulta el Evelin. „Igyekszem a lehető legtöbb módon kifejezni feléjük a szeretetemet. Most újítjuk fel a kis házunkat, és ezt is közösen csináljuk. Az anyukája hasznos tanácsokkal lát el minket, amelyeket többnyire meg is fogadunk. Rengeteg jó ötlete van. Csabi apukájával is nagyon jó a viszonyom, szeretnek minket, és mi is őket. Nekem már elvonási tüneteim vannak, ha egy hónapban legalább egyszer nem találkozunk, úgyhogy erre mindig szakítunk időt: mi megyünk Veszprémbe, vagy ők jönnek hozzánk. Veszprém a második otthonom lett.”
Bár a kezdeti súrlódásokon már túl vannak, az adódó vitákat nem söprik a szőnyeg alá. Evelinnek idő kell, Csabi viszont azonnal szeret mindent megbeszélni, így meg kellett találniuk a középutat.
„Mindketten átgondoljuk, mielőtt egymás fejéhez vágnánk bármit, és észérvekkel próbáljuk elmondani a másiknak, miért gondoljuk azt, amit gondolunk. Ez nagyon bevált nálunk. Ha végigveszed, hogy miért is kezdtél balhézni, gyakran rájössz, hogy nem is olyan fontos, mint amilyennek látszott. Nem is tudom, mikor volt utoljára nagyobb veszekedésünk” – mondta Evelin.
„Az elején azért voltak, nem is kicsik” – emlékezett Csaba nevetve. „A veszekedésben nem hiszek, mert az a végén mindenkinek rossz, a vitatkozásban és az asszertív kommunikációban viszont igen, és néha kell egy kis robbanás. A problémák azonnali rendezése számomra elengedhetetlen, mert alapvetően én is a békére törekszem.”
Az énekes és felesége a munkában is jól megtalálják a közös hangot: a koncerteken és a forgatásokon is egy csapatként működnek együtt.
„Erről is mondták az elején, hogy ez nem lesz jó” – jegyezte meg Csabi.
Evelin szerint azonban épp ez az egyik legnagyobb erősségük.
„Nálunk a közös munka inkább előny, mint hátrány, mert egy a célunk, és egy irányba megyünk. Megvan köztünk az érzelmi biztonság: tudjuk, hogy a másik ott van mellettünk. Ha valamiben nem vagyok annyira magabiztos, Csabi rengeteget segít, és ez fordítva is így van. Az elején az ember nem lát a rózsaszín ködtől, de ez idővel átalakul. Szerintem öt év elég volt ahhoz, hogy annyira megismerjük egymást, hogy egymás barátai is legyünk. Olyan dolgokat is meg tudok osztani a férjemmel, amiket általában a barátaimmal szoktam. Ezt is csak azért tehetem meg, mert tudom, hogy biztonságban vagyok, és ő mindig a legjobbat akarja nekem. A feltétel nélküli szeretet a legfontosabb. Együtt sokkal erősebbek vagyunk” – fogalmazott Evelin.
„Együtt sokkal erősebbek vagyunk”
A pár közös szereplése az Ázsia Expresszben és A Nagy Duettben még jobban elmélyítette a kapcsolatukat.
„Mindkét műsor tökéletesen bebizonyította számunkra, hogy nagyon jól kiegészítjük egymást. Ázsiában hihetetlen kalandokon mentünk keresztül, és minden nehézség csak egyre erősebbé tett minket. Szinte mindennap át kellett lépnünk a saját határainkat, és kiderült számunkra, hogy az élethez igazából csak egy kis víz kell, valamennyi kaja és nagyon sok szeretet. A nézők számára is látható nehézségek ellenére bármikor visszamennénk. A Nagy Duett pedig az egyik kedvenc műsorunkká vált, és nemcsak a zenés jellege miatt, hanem azért is, mert a szavazatok formájában azonnali visszajelzést kaphattunk a közönségtől. Hihetetlen jó érzés volt az a sok szeretet, amit a tévénézőktől kaptunk. Mindig is hittem azokban a műsorokban, amelyekben a közönséggel együtt érhetünk el eredményeket. Tizenhat éve az X-Faktorban is így volt ez, amikor pont anyukám születésnapján vehettem át az első helyezettnek járó díjat, a nézők szavazatainak köszönhetően. Azóta is nagyon büszke vagyok minden közösen elért eredményünkre” – emlékezett vissza a zenész.
Az énekes és a felesége minden évben nagyon készül a karácsonyra.
„Természetesen idén sem marad el a sütés-főzés. Ilyenkor nagyon sokat szoktam készülni, mivel mindkét család összegyűlik az ünnepekkor. A legtöbb süteményt anyukámtól tanultam, de van olyan, amit csak közösen szoktunk elkészíteni. Nálunk a karácsony nem elsősorban az ajándékozásról szól, hanem sokkal inkább az együtt töltött időről” – mondta őszintén Evelin.
„Egész évben egyetlen nap van, amikor nem vállalunk fellépést: december 24.”
„Az idei ünnep nagyon különleges számomra, mert a rengeteg koncert mellett meglepetéssel is készülök mindenkinek, egy karácsonyi dal formájában. A zenekarral adventi koncertkörútra indulunk, és nagyon fontosak számunkra a jótékonysági rendezvények is. Egész évben egyetlen nap van, amikor nem vállalunk fellépést: december 24. Ez a nap a családé, ilyenkor mindannyian összegyűlünk, és a finom ételek elkészítése közben együtt díszítjük fel a karácsonyfát” – árulta el Csaba.
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