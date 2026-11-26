Vastag Csaba és Domján Evelin öt éve alkotnak egy párt, és ma boldogabbak, mint valaha. Az énekes és a felesége a hot! magazinnak őszintén meséltek a kezdeti nehézségekről, a kapcsolatukról és arról is, hogyan töltik az ünnepeket.

Vastag Csaba és Domján Evelin öt éve alkotnak egy párt (Fotó: hot! magazin/ Domján Evelin)

Vastag Csaba és Domján Evelin öt éve alkotnak egy párt.

Az elején sokan kételkedtek bennük, még a közvetlen környezetükben is.

A pár közösen újítja fel a házát, és december 24-én sosem vállalnak fellépést.

Vastag Csaba és Domján Evelin: „Sok nehézségen mentünk keresztül”

Evelin az ötéves évfordulón megható Instagram-posztban vallott arról, hogy fenekestül felfordult az élete, és sosem gondolta volna, hogy ennyire megváltozik körülötte minden.

„Korábban sosem gondoltam volna, hogy egyszer egy ismert ember lesz a férjem. Őszintén szólva, eleinte nem is tudtam, hogy mivel jár ez az egész, milyen az, ha egy olyan pasinak leszel a felesége, akiért sok nő rajong. Az elején rengeteget csiszolódtunk, sok nehézségen mentünk keresztül. Azt gondolom, hogy akár húsz, akár ötven évig van együtt két ember, mindennap dolgozni kell a kapcsolaton” – kezdte a hot!-nak Evelin.

Vastag Csaba felesége: „Nem volt olyan kapcsolatom, ahol ennyire átadtam volna magam”

Az énekes felesége azt is elárulta, hogy éppen az interjú napján fogalmazódott meg benne, hogy mennyire mélyek az érzései.

„Öt éve el nem múló szerelmet érzek iránta. Elnézést kérek az összes exemtől, de nem volt még olyan kapcsolatom, ahol ennyire átadtam volna magam a szerelemnek. Más kérdés, hogy ha csalódnom kellene, az biztosan az egész életemet összetörné, nem lennék többé az, aki vagyok. Ilyen szempontból kétélű fegyver, hogy meddig engeded be a másikat a saját kis lelkivilágodba, hiszen ilyenkor elég sebezhetővé válik az ember. Régen azt mondták ránk, hogy olyanok vagyunk, mint a tűz és a víz. Ez tényleg így van: én vagyok a tűz, Csabi pedig a víz. Ez a két világ nagyon jókor és nagyon jó időben talált egymásra” – mesélte Evelin, aki az évfordulós posztban azt is megírta, hogy sok mindenen mentek keresztül együtt, és sokan nem hittek a kapcsolatukban. Most elárulta, hogy mit takarnak ezek a mondatok.