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A világ legcsendesebb szobája ijesztőbb, mint hinnéd − meg is őrülhetsz benne

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors akusztika
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 01. 19:00
decibelmérőcsendpánikrohamdecibel
A legtöbb ember alig néhány percet bír ki odabent, és még a legelszántabb kísérletezők sem képesek egy óránál tovább bent maradni anélkül, hogy ne éreznék a megőrülés jeleit. A világ legcsendesebb szobája bizony nem relaxálásra való − eláruljuk, miért jelent extra megterhelést az emberi psziché számára.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A Microsoft redmondi kamrája -20,35 decibeles háttérzajszinttel lett Guinness-rekorder.
  • A teljes csendben az ember a saját szívverését és testének belső hangjait is hallhatja.
  • Az extrém csend az ember számára rendkívül nyomasztó − nem kizárt a pánikroham sem.

Az amerikai Washington államban, Redmondban, a 87-es épületben alakították ki ezt a különleges visszhangmentes kamrát. A helyiség hivatalos Guinness-rekordot ért el -20,35 decibeles háttérzaj-szintjével: a világ legcsendesebb szobája címet nyerte el. 

A világ legcsendesebb szobája Redmondban.
A világ legcsendesebb szobája, ahol az ember pár perc után szédülni kezd, elveszíti az egyensúlyát vagy térérzékelését.
Fotó: 123RF

A világ legcsendesebb szobája nem relaxálásra való

Az emberi hallásküszöb egészséges fül esetén 0 decibel, a nyugodt emberi légzés 10 decibel, a fizika törvényei szerint a levegőmolekulák egymásnak ütközése − a hang elméleti abszolút nullpontja − pedig nagyjából -23 decibel. A Microsoft szobája tehát szinte súrolja a fizikai képtelenség határát.

Elképesztő adottságait a mérnöki precizitásnak köszönheti

Egyrészt a külvilágból érkező hangok teljes kizárására törekedtek: a kamrát hat réteg acélból és betonból építették fel, hogy a környező épület vagy az utcai forgalom rezgései se jussanak be. 

A szoba falait, mennyezetét és a padlóját is hatalmas, üvegszálas, V-alakú ékek (kúpok) borítják. Ha egy hang megszólal a szobában, az a kúpok között pattogva teljesen elnyelődik, így egyáltalán nincs visszhang.

Miért őrülhet meg, aki pár percnél több időt tölt itt?

A hétköznapi életben az agyunk megszokta, hogy folyamatos háttérzaj és a falakról visszaverődő hangok veszik körül. Amikor valaki belép a Microsoft süketszobájába, ez a támpont azonnal megszűnik, ami igencsak ijesztő és nyomasztó. Mivel nincsenek külső ingerek, az emberi hallás elképesztő módon felerősödik, és az agy elkezd befelé figyelni. 

Pár perc elteltével a látogatók meghallják a saját testük működését: a szívverés dübörgését, a tüdő munkáját, a vér áramlását és zúgását a fejben, sőt, még a csontok és ízületek halk reccsintéseit is mozgás közben. 

Bár a szobát a Microsoft nem kínzásra, hanem hardverek zajának finomhangolására tervezte, az emberi psziché számára ez a környezet rendkívül megterhelő

Az akusztikai ingerek totális hiánya és a test belső zajainak felerősödése nem megnyugtató, hanem úgynevezett szenzoros túlterhelést és klausztrofób érzést vált ki. Az agy veszélyként éli meg az abszolút csendet, ami azonnali stresszreakciót, vérnyomás-emelkedést, heves szívdobogást és súlyos szorongást, vagyis pánikrohamot idézhet elő.

Nézd és hallgasd a világ legcsendesebb szobáját!

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