Több mint száz évvel ezelőtt még francia és német katonák harcoltak azon a területen, ahol ma a belgiumi Ypres egyik golfklubja működik. A De Palingbeek golfpályán végzett kiegészítő régészeti feltárások 2026 szeptemberében fejeződtek be, a munkálatok során pedig az első világháborúban elesett francia katonák földi maradványai is előkerültek – számolt be róla a Photography to Remember WWOne Facebook-oldala.
A katonák az 1914 októberének végén, illetve novemberében zajló heves harcokban vesztették életüket a Ferme du Eikhof gazdaság környékén. A francia csapatok egyértelmű parancsot kaptak: bármi áron meg kellett tartaniuk a frontvonalat.
Ez végül sikerült, ám rengeteg ember életébe került. A harcokat négy hosszú évig tartó lövészárok-háború követte.
A feltárást dokumentáló Nick Mol fotós szerint különösen megrendítő, hogy egy viszonylag kis területen ilyen sok, súlyos sérüléseket szenvedett katona maradványaira bukkantak.
A régészek a katonák földi maradványai mellett német és francia lövészárkokat, valamint több egykori építményt is feltártak.
Az előkerült maradványok néma tanúi annak, milyen árat fizettek a katonák a frontvonal megtartásáért. Bár az egykori csatatér helyén ma már golfpálya működik, a föld mélyén fennmaradt nyomok több mint száz év elteltével is emlékeztetnek a háború emberi tragédiáira.
A régészeti munkálatokat Nick Mol nyolcrészes fotóriportban dokumentálta, melynek egy részét itt tekintheted meg.
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