Több mint száz évvel ezelőtt még francia és német katonák harcoltak azon a területen, ahol ma a belgiumi Ypres egyik golfklubja működik. A De Palingbeek golfpályán végzett kiegészítő régészeti feltárások 2026 szeptemberében fejeződtek be, a munkálatok során pedig az első világháborúban elesett francia katonák földi maradványai is előkerültek – számolt be róla a Photography to Remember WWOne Facebook-oldala.

Az első világháborúban elesett francia katonák földi maradványaira bukkantak Belgiumban (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

Életükkel fizettek az első világháborúban kapott parancsért

A katonák az 1914 októberének végén, illetve novemberében zajló heves harcokban vesztették életüket a Ferme du Eikhof gazdaság környékén. A francia csapatok egyértelmű parancsot kaptak: bármi áron meg kellett tartaniuk a frontvonalat.

Ez végül sikerült, ám rengeteg ember életébe került. A harcokat négy hosszú évig tartó lövészárok-háború követte.

A feltárást dokumentáló Nick Mol fotós szerint különösen megrendítő, hogy egy viszonylag kis területen ilyen sok, súlyos sérüléseket szenvedett katona maradványaira bukkantak.

Több mint egy évszázadig őrizte titkait a föld

A régészek a katonák földi maradványai mellett német és francia lövészárkokat, valamint több egykori építményt is feltártak.

Az előkerült maradványok néma tanúi annak, milyen árat fizettek a katonák a frontvonal megtartásáért. Bár az egykori csatatér helyén ma már golfpálya működik, a föld mélyén fennmaradt nyomok több mint száz év elteltével is emlékeztetnek a háború emberi tragédiáira.

A régészeti munkálatokat Nick Mol nyolcrészes fotóriportban dokumentálta, melynek egy részét itt tekintheted meg.