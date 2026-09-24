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Felfalhatta saját holdját a Vénusz – brutális végzetre jutott az égitest

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Vénusz
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 24. 17:00
égitestbolygó
Újabb megdöbbentő felfedezés írhatja át eddigi ismereteinket a világűrről. Egy számítógépes szimuláció alapján a kutatók azt feltételezik, hogy a Vénusznak korábban saját holdja lehetett. Az égitest azonban idővel egyre közelebb kerülhetett a bolygóhoz, míg végül könnyen lehet, hogy maga a Vénusz nyelte el.
Bors
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A Vénusz holdja egykor létezhetett, ám egy új kutatás szerint maga a bolygó okozhatta a pusztulását. Számítógépes modellek alapján az égitest lassan egyre közelebb kerülhetett a Vénuszhoz, míg végül bele nem zuhant.

Számítógépes modellek szerint a Vénusz lassú forgása miatt egykori holdja befelé spirálozhatott, majd végül a bolygóba csapódhatott.
Számítógépes modellek szerint a Vénusz lassú forgása miatt egykori holdja befelé spirálozhatott, majd végül a bolygóba csapódhatott (illusztráció a bolygóról) Forrás: Pexels

A tudósokat régóta foglalkoztatja, hogy a Földhöz méretében, tömegében és felépítésében is hasonló Vénusznak miért nincs holdja. Korábban felmerült, hogy egy hatalmas becsapódás pusztíthatta el, vagy egyszerűen soha nem alakult ki körülötte ilyen égitest. A Kaliforniai Egyetem kutatójának új vizsgálata azonban egy harmadik lehetőséget vet fel.

A Vénusz lassú forgása pecsételhette meg a holdjának sorsát

A Föld Holdja évente körülbelül négy centiméterrel távolodik bolygónktól. Ebben fontos szerepet játszik, hogy a Föld nagyjából 24 óra alatt fordul meg saját tengelye körül. A Vénusz ezzel szemben rendkívül lassan forog: egyetlen fordulathoz mintegy 243 földi napra van szüksége.

A számítógépes szimulációk szerint emiatt egy feltételezett Vénusz-hold nem feltétlenül távolodott volna a bolygótól. Ehelyett fokozatosan befelé spirálozhatott, végül pedig összeütközhetett a Vénusszal. A kutató különböző méretű holdakkal is lefuttatta a modelleket. Az eredmények szerint a nagyobb égitestek még gyorsabban juthattak erre a végzetre.

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A kutatás tehát nem bizonyítja, hogy a Vénusznak valóban volt holdja, de új magyarázatot kínál arra, miért nem látunk ma egyetlen természetes kísérőt sem a bolygó körül – írja a ScienceDaily.

 

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