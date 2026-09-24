Felfalhatta saját holdját a Vénusz – brutális végzetre jutott az égitest

A Vénusz holdja egykor létezhetett, ám egy új kutatás szerint maga a bolygó okozhatta a pusztulását. Számítógépes modellek alapján az égitest lassan egyre közelebb kerülhetett a Vénuszhoz, míg végül bele nem zuhant.
A tudósokat régóta foglalkoztatja, hogy a Földhöz méretében, tömegében és felépítésében is hasonló Vénusznak miért nincs holdja. Korábban felmerült, hogy egy hatalmas becsapódás pusztíthatta el, vagy egyszerűen soha nem alakult ki körülötte ilyen égitest. A Kaliforniai Egyetem kutatójának új vizsgálata azonban egy harmadik lehetőséget vet fel.
A Föld Holdja évente körülbelül négy centiméterrel távolodik bolygónktól. Ebben fontos szerepet játszik, hogy a Föld nagyjából 24 óra alatt fordul meg saját tengelye körül. A Vénusz ezzel szemben rendkívül lassan forog: egyetlen fordulathoz mintegy 243 földi napra van szüksége.
A számítógépes szimulációk szerint emiatt egy feltételezett Vénusz-hold nem feltétlenül távolodott volna a bolygótól. Ehelyett fokozatosan befelé spirálozhatott, végül pedig összeütközhetett a Vénusszal. A kutató különböző méretű holdakkal is lefuttatta a modelleket. Az eredmények szerint a nagyobb égitestek még gyorsabban juthattak erre a végzetre.
A kutatás tehát nem bizonyítja, hogy a Vénusznak valóban volt holdja, de új magyarázatot kínál arra, miért nem látunk ma egyetlen természetes kísérőt sem a bolygó körül – írja a ScienceDaily.
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