Felfalhatta saját holdját a Vénusz – brutális végzetre jutott az égitest

A Vénusz lassú forgása pecsételhette meg a holdjának sorsát

A Föld Holdja évente körülbelül négy centiméterrel távolodik bolygónktól. Ebben fontos szerepet játszik, hogy a Föld nagyjából 24 óra alatt fordul meg saját tengelye körül. A Vénusz ezzel szemben rendkívül lassan forog: egyetlen fordulathoz mintegy 243 földi napra van szüksége.

A számítógépes szimulációk szerint emiatt egy feltételezett Vénusz-hold nem feltétlenül távolodott volna a bolygótól. Ehelyett fokozatosan befelé spirálozhatott, végül pedig összeütközhetett a Vénusszal. A kutató különböző méretű holdakkal is lefuttatta a modelleket. Az eredmények szerint a nagyobb égitestek még gyorsabban juthattak erre a végzetre.

A kutatás tehát nem bizonyítja, hogy a Vénusznak valóban volt holdja, de új magyarázatot kínál arra, miért nem látunk ma egyetlen természetes kísérőt sem a bolygó körül – írja a ScienceDaily.