Egy hónap után végre kiderült, mi okozta Hayden Panettiere halálát. A Greenville megyei halottkém hivatalosan is nyilvánosságra hozta, hogy a 36 éves színésznő túladagolás következtében hunyt el. A vizsgálat szerint több szer együttes toxikus hatása vezetett a tragédiához, köztük a rendkívül erős opioid, a fentanil. A halál módját pedig balesetként rögzítették.
Hayden Panettiere halálának körülményeit több mint egy hónapon át vizsgálták a hatóságok. A színésznőt augusztus 16-án találták eszméletlenül egy Greenville-ben található ingatlanban, ahol ideiglenesen tartózkodott. A helyszínre érkező rendőrök és mentők azonban már nem tudták újraéleszteni őt. Az újonnan közzétett halottkémi jelentés szerint Hayden Panettiere halálát több szer (a fentanil; a 4-ANPP, ami egy olyan vegyi anyag, amelyet az illegális fentanil előállításának fő alapanyagaként használnak; az alprazolam, ami egy szorongásoldó gyógyszer, a metokarbamol; ami egy izomlazító és a quetiapin, amit súlyos depresszió kezelésénél használnak) toxikus hatása okozta. A szakértők a halál módját balesetként rögzítették és a jelentés azt is megerősítette, hogy a boncolás során nem találtak olyan traumás sérülést, amely hozzájárult volna a halálához.
Hayden Panettiere problémái sajnos nem előzmény nélküliek. A színésznő korábban nyíltan beszélt alkohol- és drogproblémáiról. A sztár életében pedig különösen nehéz időszakot jelentett a lánya, Kaya születése utáni időszak, amikor szülés utáni depresszióval küzdött. De nagyon szeretett volna meggyógyulni, éppen ezért 2018-ban lánya teljes felügyeletét átadta volt vőlegényének, Wladimir Klitschko-nak. És bár ez volt élete legnehezebb döntése, úgy vélte ez lesz a legjobb mindhármuk számára.
A színésznő az utolsó éveiben igyekezett visszatérni a nyilvánosság elé és a szakmai életbe egyaránt, és a rajongók számára úgy tűnt végre kezd sínre kerülni az élete. De később kiderült, hogy a háttérben továbbra is komoly nehézségekkel küzdött. Hayden Panettiere-t végül legyőzte drogfüggősége és augusztus 16-án, 5 nappal a 37. születésnapja előtt túladagolás következtében meghalt.
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