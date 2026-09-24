Egy hónap után végre kiderült, mi okozta Hayden Panettiere halálát. A Greenville megyei halottkém hivatalosan is nyilvánosságra hozta, hogy a 36 éves színésznő túladagolás következtében hunyt el. A vizsgálat szerint több szer együttes toxikus hatása vezetett a tragédiához, köztük a rendkívül erős opioid, a fentanil. A halál módját pedig balesetként rögzítették.

Hayden Panettiere túladagolás - több szer együttes toxikus hatása - következtében halt meg (Fotó: AFF/PA Images / Northfoto)

Egy hónappal a halála után végre kiderült, mi okozta Hayden Panettiere halálát

halálát A Hősök és a Nashville sztárja túladagolásban halt meg, több szer együttes toxikus hatása miatt

és a sztárja túladagolásban halt meg, több szer együttes toxikus hatása miatt A fiatal színésznő augusztus 16-án, öt nappal 37. születésnapja előtt hunyt el Greenville-ben

Nyilvánosságra került Hayden Panettiere halálának oka

Hayden Panettiere halálának körülményeit több mint egy hónapon át vizsgálták a hatóságok. A színésznőt augusztus 16-án találták eszméletlenül egy Greenville-ben található ingatlanban, ahol ideiglenesen tartózkodott. A helyszínre érkező rendőrök és mentők azonban már nem tudták újraéleszteni őt. Az újonnan közzétett halottkémi jelentés szerint Hayden Panettiere halálát több szer (a fentanil; a 4-ANPP, ami egy olyan vegyi anyag, amelyet az illegális fentanil előállításának fő alapanyagaként használnak; az alprazolam, ami egy szorongásoldó gyógyszer, a metokarbamol; ami egy izomlazító és a quetiapin, amit súlyos depresszió kezelésénél használnak) toxikus hatása okozta. A szakértők a halál módját balesetként rögzítették és a jelentés azt is megerősítette, hogy a boncolás során nem találtak olyan traumás sérülést, amely hozzájárult volna a halálához.

Hayden Panettiere évek óta küzdött a függőségeivel

Hayden Panettiere problémái sajnos nem előzmény nélküliek. A színésznő korábban nyíltan beszélt alkohol- és drogproblémáiról. A sztár életében pedig különösen nehéz időszakot jelentett a lánya, Kaya születése utáni időszak, amikor szülés utáni depresszióval küzdött. De nagyon szeretett volna meggyógyulni, éppen ezért 2018-ban lánya teljes felügyeletét átadta volt vőlegényének, Wladimir Klitschko-nak. És bár ez volt élete legnehezebb döntése, úgy vélte ez lesz a legjobb mindhármuk számára.