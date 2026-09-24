Retró kvíz – Amikor még kiürültek az utcák egy műsor miatt: te is emlékszel még rájuk?

Ikonikus retró TV- és rádióműsorok.

Nosztalgikus kérdések a legendás szereplőkről.

Gyors teszt a tudásod felmérésére.

A következő retró kvíz kitöltésével igazi időutazásra indulhatunk a televíziózás és rádiózás aranykorába. Abba az időszakba, amikor egy-egy népszerű hangjáték vagy teleregény adásideje alatt kiürültek az utcák, és az egész ország ugyanazokat a szereplőket követte figyelemmel.

Retró kvíz a televíziózás és a rádiózás hőskorából.

Fotó: Shutterstock

Neked hogy sikerül a következő retró kvíz a legnépszerűbb tv-, és rádióműsorokról?

A képernyők előtt és a rádiókészülékek mellett generációk nőttek fel az ikonikus tudományos-ismeretterjesztő adásokon, amelyek szórakoztatva tágították a nézők látókörét. A legendás műsorvezetők, a felejthetetlen sorozathősök és a közkedvelt nyomozók mind a hazai populáris kultúra elnyűhetetlen részeivé váltak.

Ebben az érában indultak hódító útjukra az első interaktív, telefonos vetélkedők is, amelyek heteken át lázban tartották a lakosságot. Ugyancsak meghatározó élményt jelentettek a külföldről érkező, kórházak világában játszódó drámai szériák, amelyeket a kiváló magyar szinkronhangok tettek még közelebbivé. Ezek az adások nemcsak kikapcsolódást nyújtottak, hanem közös közösségi élményt is teremtettek a mindennapokban.

Tedd próbára a tudásodat, és derítsd ki e retró kvíz segítségével, hogy mennyire emlékszel még a korszak legkedvesebb műsoraira!