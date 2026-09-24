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Retró kvíz – Amikor még kiürültek az utcák egy műsor miatt: te is emlékszel még rájuk?

Retró kvíz – Amikor még kiürültek az utcák egy műsor miatt: te is emlékszel még rájuk?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors televíziózás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 24. 17:30
retro kvízekrádió
Idézd fel a magyar televíziózás és rádiózás legszebb pillanatait a legnépszerűbb műsorokkal! Teszteld az emlékezetedet, és derítsd ki, mennyire megy ez a pörgős retró kvíz!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Ikonikus retró TV- és rádióműsorok.
  • Nosztalgikus kérdések a legendás szereplőkről.
  • Gyors teszt a tudásod felmérésére.

A következő retró kvíz kitöltésével igazi időutazásra indulhatunk a televíziózás és rádiózás aranykorába. Abba az időszakba, amikor egy-egy népszerű hangjáték vagy teleregény adásideje alatt kiürültek az utcák, és az egész ország ugyanazokat a szereplőket követte figyelemmel.

Retró kvíz a televíziózás és a rádiózás hőskorából. 
Retró kvíz a televíziózás és a rádiózás hőskorából. 
Fotó: Shutterstock

Neked hogy sikerül a következő retró kvíz a legnépszerűbb tv-, és rádióműsorokról?

A képernyők előtt és a rádiókészülékek mellett generációk nőttek fel az ikonikus tudományos-ismeretterjesztő adásokon, amelyek szórakoztatva tágították a nézők látókörét. A legendás műsorvezetők, a felejthetetlen sorozathősök és a közkedvelt nyomozók mind a hazai populáris kultúra elnyűhetetlen részeivé váltak.

Ebben az érában indultak hódító útjukra az első interaktív, telefonos vetélkedők is, amelyek heteken át lázban tartották a lakosságot. Ugyancsak meghatározó élményt jelentettek a külföldről érkező, kórházak világában játszódó drámai szériák, amelyeket a kiváló magyar szinkronhangok tettek még közelebbivé. Ezek az adások nemcsak kikapcsolódást nyújtottak, hanem közös közösségi élményt is teremtettek a mindennapokban.

Tedd próbára a tudásodat, és derítsd ki e retró kvíz segítségével, hogy mennyire emlékszel még a korszak legkedvesebb műsoraira! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik híres magyar rádiójátékban szerepelt Szabó Ernő/ Rajz János és Gobbi Hilda mint nagyszülők?

Levezetésként tornázzunk együtt egy kicsit:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu