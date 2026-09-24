„Szeretnék a lehető legjobb férjjé válni Niki számára” – Gallusz Niki és párja megszólaltak a titkos esküvőről

Gallusz Nikolett párja, Pazicski Tibor, azaz Tony igencsak nem hétköznapi személyiség a közösségi médiában, hiszen bár rengeteg rajongó támogatja, sok olyan nézője is akad, aki inkább bántó kommenteket hagy a posztjai alatt. Az influenszer azonban nem hagyja magát, különösen, amióta egymásba szerettek a színésznővel, ugyanis azóta szinte csak kettejük kapcsolata számít neki. Sőt, Tony és Gallusz Niki már férjként és feleségként hivatkoznak egymásra, amiből sok rajongó arra következtetett, hogy talán titokban már össze is kötötték az életüket. Most kiderült az igazság.
Gallusz Niki és Tony szerelme szinte idillinek tűnik, amit mi sem bizonyít jobban, hogy ők mindössze néhány hónap után már biztosak benne, hogy megtalálták az igazit. Részben a korkülönbség, részben pedig a TikTok sztár színes személyisége miatt sokan kételkednek bennük, ők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak.
Szeretnék a lehető legjobb férjjé válni Niki számára, és tulajdonképpen minden mássá is, az egész életemet erre építem fel. Én azért felelek, hogy ő boldog legyen, hogy, amit teszek, az a javát szolgálja, és saját magamat is ennek tükrében mérem
– jelentette ki Tony.
„Én mindenben szeretném támogatni Nikit, számomra most már ő az életem legfontosabb része. Tehát mindenhol szeretnék ott lenni, támogatni, tapsolni neki, mosolyogni rá és erőt adni neki, legyen az egy Sztárban Sztár vagy egy színházi előadás, úgyhogy most a műsorban is mindenképp vele leszek majd az adásokon” – folytatta.
Ezek után nem csoda, hogy a kommentelők azt gondolják, hogy már Gallusz Nikiék esküvőjére is sor került, hiszen rendszeresen beszélnek egymásról férjként és feleségként. Erről mesélt a Borsnak.
Az igazság az, hogy ez egy cuki dolog, és szerintem rengeteg pár csinálja ezt, hogy husbandnek meg wifenak, vagy éppen férjnek és feleségnek szólítják egymást. De maradjunk annyiban, hogy nem titkoltunk el még semmit, még nem száradt meg a pecsét a házassági anyakönyvi kivonaton
– vallotta be nevetve Niki.
„Viszont nyilván van olyan szándékunk, hogy ez valósággá váljon egy nap, még ha nem is holnap. A kedvenc mondásom, hogy ami késik, az jön, szóval ez is így lesz, és ezer százalék, hogy meg fog történni” – egészítette ki kedvese szavait Tony, aki erre bőszen helyeselt is. Egyelőre azonban az esküvő helyett Niki minden idejét a felkészülés köti le, hiszen vasárnap elkezdődik a Sztárban Sztár 2026-os évada, ahol ő is versenyezni fog.
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