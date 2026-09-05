Rejtélyes objektumot szúrtak ki a Hold felszíne felett

Egy 1967-ben készült NASA-felvétel miatt ismét felélénkültek az idegen életről és az UFO-król szóló találgatások. A Lunar Orbiter 3 által készített fotón egy hosszúkás alakzat látható a Hold felszíne felett.

UFO lehet a NASA régi Holdfotóján. Fotó: PeopleImages / shutterstock

5,5 kilométeres UFO lehet a NASA fotóján

Scott Waring UFO-kutató szerint az alakzat egy idegen űrhajó, amely mintegy 3,4 mérföld, vagyis 5,5 kilométer hosszú lehet. Méretét a Theophilus-kráterhez hasonlítva becsülte meg.

Waring szerint a felvétel „100 százalékos bizonyíték” arra, hogy az idegenek már azelőtt figyelték az emberiséget, hogy az első emberek a Holdra léptek volna. Úgy véli, hogy ami számunkra óriási űrhajónak tűnik, az az idegenek számára akár csak egy kisebb siklógép lehet.

A NASA azonban nem erősítette meg, hogy a képen űrhajó látható.

A felvételen szereplő alakzatról nincs független bizonyíték, és sem a méretét, sem földönkívüli eredetét nem sikerült igazolni. A NASA szerint jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy földön kívüli életet találtak volna.

A cikk felidézi azt is, hogy az Apollo-program során az űrhajósok többször beszámoltak furcsa, fénylő objektumokról. Az Apollo 17 legénysége például olyan tárgyat figyelt meg, amely távolinak tűnt, forgott és ritmikusan villogott. Később azonban több alkalommal kiderült, hogy az űrhajó hajtóműveinek működésével összefüggő részecskékről vagy törmelékről lehetett szó.

A legmerészebb állítások között szerepel egy 1972-es Apollo 16-os beszélgetés is, amelyben egy résztvevő egy holdi képződmény kapcsán azt mondta, hogy akár egy „idegen csillagbázis” is lehet. A megjegyzés azonban nem szerepel a hivatalos átiratban, és a hangfelvétel alapján sem tisztázott a pontos kontextusa.