JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hórusz szemét hordod a nyakadban? Egy ősi egyiptomi erővel véded magad

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 20:00
egyiptomi istenspiritualitásHóruszamulett
Milliók hordják magukon az egyik legerősebb spirituális pajzsot a negatív energiákkal szemben. Hórusz szeme az ősi egyiptomiak idejében a legerősebb védőamulettnek számított, és bár évezredek teltek el, ma is sokan hordják a nyakukban. Ha te is közéjük tartozol, hatalmas erő áll mögötted!
Bors
A szerző cikkei
  • Az ősi egyiptomiak védőamulettjét ma is sokan viselik tetoválásként, ékszerként.
  • A hiedelem szerint óriási spirituális erővel bír: erősíti az intuíciót, segíti a belső regenerációt.
  • Élénkíti a tisztánlátást, megteremti a belső harmóniát és egyensúlyt, valamint véd a gonosz erőktől.

Az egyik legmenőbb tetoválás és ékszer egy olyan védelmi szimbólum, amelyet napjainkban is sokan hordanak magukon. Az ókori egyiptomiak hittek a spiritualitás erejében, ezért ősi isteneikhez fordultak segítségért. Sokféle mágikus tárgyat kaptak tőlük, köztük egy nagyon erős védőamulettet is.

Hórusz és Széth csatája a Hórusz szeme nevű védőamulett megalkotása előtt
Két egyiptomi isten csatája után alkották meg az egyik legerősebb védőamulettet. Illuszrtáció: Shutterstock

Istenek csatája ihlette a védőamulettet

A legenda szerint Hórusz szemei az égitesteket jelképezik: a jobb a Nap, a bal pedig a Hold. Amikor Hórusz a nagybátyjával, Széth-tel küzdött meg a trónért, Széth kitépte a bal szemét, és „darabokra törte” azt. A bölcsesség istene, Thot összegyűjtötte a darabokat, és mágia segítségével összeillesztette azokat, majd visszaadta Hórusznak. A kitépett szem a Hold szeme volt, egy szakrális jel, amelyet máig sokan úgy hordanak magukon nyakláncként, mint a legerősebb védőamulettet.

Mi Hórusz szemének jelentése, mire jó pontosan?

A nyakban hordott szem óriási erőket hív a túlvilág gonosz lényeivel szemben. Viselőjét láthatatlan pajzzsal védi Hórusz isten, visszaverve az irigységet és a rosszindulatot. A mágikus jelkép energetikai szűrőként is működik: megóvja az aurát a mérgező hatásoktól.

A lelki törést erővé formálja

A mitológia szerint ha Hórusz szemét viseljük, az azt üzeni a lelkünknek, hogy nincs az a törés vagy trauma az életben, amelyből ne lehetne újjászületni. A mágikus amulett támogatja a testi és lelki gyógyulást.

Ébredő erőt ad

Sokan „mindent látó szemnek” tartják. Viselése nemcsak védelemként szolgál, hanem serkenti a harmadik szem csakra működését, erősítve az intuíciót. Ha magadon viseled, a spirituális ébredés jelei jelentkezhetnek rajtad, miközben csípőből kikerülheted a manipulatív helyzeteket.

A kozmikus rend és egyensúly

A szem a világmindenséget is tükrözi. A jelkép viselése segít megtartani a belső harmóniát a káosz közepette. Azt közvetíti az univerzumból, hogy minden élettapasztalat, köztük a jó és rossz is, egy nagyobb egész része, amely végül elvezet a teljes egészhez, a végzetünkhöz.

Érdekel az egyiptomi mitológia? Akkor játszd le ez a videót további részletekért:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu