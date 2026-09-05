Hórusz szemét hordod a nyakadban? Egy ősi egyiptomi erővel véded magad

Az ősi egyiptomiak védőamulettjét ma is sokan viselik tetoválásként, ékszerként.

A hiedelem szerint óriási spirituális erővel bír: erősíti az intuíciót, segíti a belső regenerációt.

Élénkíti a tisztánlátást, megteremti a belső harmóniát és egyensúlyt, valamint véd a gonosz erőktől.

Az egyik legmenőbb tetoválás és ékszer egy olyan védelmi szimbólum, amelyet napjainkban is sokan hordanak magukon. Az ókori egyiptomiak hittek a spiritualitás erejében, ezért ősi isteneikhez fordultak segítségért. Sokféle mágikus tárgyat kaptak tőlük, köztük egy nagyon erős védőamulettet is.

Két egyiptomi isten csatája után alkották meg az egyik legerősebb védőamulettet. Illuszrtáció: Shutterstock

Istenek csatája ihlette a védőamulettet

A legenda szerint Hórusz szemei az égitesteket jelképezik: a jobb a Nap, a bal pedig a Hold. Amikor Hórusz a nagybátyjával, Széth-tel küzdött meg a trónért, Széth kitépte a bal szemét, és „darabokra törte” azt. A bölcsesség istene, Thot összegyűjtötte a darabokat, és mágia segítségével összeillesztette azokat, majd visszaadta Hórusznak. A kitépett szem a Hold szeme volt, egy szakrális jel, amelyet máig sokan úgy hordanak magukon nyakláncként, mint a legerősebb védőamulettet.

Mi Hórusz szemének jelentése, mire jó pontosan?

A nyakban hordott szem óriási erőket hív a túlvilág gonosz lényeivel szemben. Viselőjét láthatatlan pajzzsal védi Hórusz isten, visszaverve az irigységet és a rosszindulatot. A mágikus jelkép energetikai szűrőként is működik: megóvja az aurát a mérgező hatásoktól.

A lelki törést erővé formálja

A mitológia szerint ha Hórusz szemét viseljük, az azt üzeni a lelkünknek, hogy nincs az a törés vagy trauma az életben, amelyből ne lehetne újjászületni. A mágikus amulett támogatja a testi és lelki gyógyulást.

Ébredő erőt ad

Sokan „mindent látó szemnek” tartják. Viselése nemcsak védelemként szolgál, hanem serkenti a harmadik szem csakra működését, erősítve az intuíciót. Ha magadon viseled, a spirituális ébredés jelei jelentkezhetnek rajtad, miközben csípőből kikerülheted a manipulatív helyzeteket.

A kozmikus rend és egyensúly

A szem a világmindenséget is tükrözi. A jelkép viselése segít megtartani a belső harmóniát a káosz közepette. Azt közvetíti az univerzumból, hogy minden élettapasztalat, köztük a jó és rossz is, egy nagyobb egész része, amely végül elvezet a teljes egészhez, a végzetünkhöz.