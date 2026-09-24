„Ez már szappanopera!” – Szikora Robi kitálalt a Fenyő Miklós körül kirobbant botrányról

A magyar rock and roll fejedelmének életműve a hazai könnyűzene legfényesebb fejezetei közé tartozik, a legenda halála után kibontakozó események mégis keserű szájízt hagynak a rajongókban. A TV2 Aktív riportja rávilágított; miközben az ország gyászolja a stílusteremtő ikont, Angyalföldön elszabadultak az indulatok. Elhibázott műalkotás, háborgó szomszédok és kerületi viták árnyékolják be Fenyő Miklós emlékezetét.

Fenyő Miklós szobra körül áll a bál Angyalföldön (Fotó: Bors)

Fenyő Miklós szobra még várat magára

A legnagyobb vitát a XIII. kerületbe tervezett szobor váltotta ki. Amikor nyilvánosságra került a benyújtott pályamű, a rajongók valósággal felháborodtak: az alkotás minősége sokak szerint méltatlan volt a művész nagyságához, ráadásul Fenyő vonásait sem lehetett felismerni benne. A lesújtó népítélet hallatán az önkormányzat kénytelen volt visszavonulót fújni, a szoborállítást elhalasztották, és a hírek szerint a jövőben egy új, nyílt pályázatot írnak ki. Fenyő Miklós lánya, Dió őszinte megértéssel reagált a rajongói elkeseredettségre.

Én értem a kommentelőket is, azokat, akik édesapámat szerették volna viszontlátni ebben a szoborban, és nem látták a pályaműben. Értem őket, a fájdalmukat, a hiányérzetüket. Szívem szerint kicsi türelemre intettem volna őket.

Fenyő Miklós 35 éven át élt a Pozsonyi út 40-es szám alatt, majd átköltözött a szomszédos épületbe (Fotó: Mediaworks)

Dühös szomszédok, heves viták

Bár Fenyő Miklós egész életében büszke angyalföldiként élt, az emléktábla körüli helyzet sem zökkenőmentes. Egyes helyi lakosok elveikre hivatkozva tiltakoznak, úgy vélik, a kerületben számtalan óriási tehetség élt, akiknek csupán egy szerény tábla őrzi a nevét, így Fenyőnek is bőven elegendő lenne egy emléktábla a volt háza falán.

Ám még a táblaállítás sem ment egyszerűen. A zenész egykori szomszédai első körben nemmel szavaztak a projektre, mert megijedtek a kapujukban felhalmozódó virágoktól, a mécsesáradattól és a zarándokló tömeg okozta felfordulástól. Az özvegye viszont megerősítette, hogy végül sikerült kompromisszumot kötni, így október 1-jén, a Zene Világnapján mégis felavatják az emléktáblát – igaz, egy számmal odébb.