„Ez már szappanopera!” – Szikora Robi kitálalt a Fenyő Miklós körül kirobbant botrányról

A magyar rock and roll fejedelmének életműve a hazai könnyűzene legfényesebb fejezetei közé tartozik, a legenda halála után kibontakozó események mégis keserű szájízt hagynak a rajongókban. A TV2 Aktív riportja rávilágított; miközben az ország gyászolja a stílusteremtő ikont, Angyalföldön elszabadultak az indulatok. Elhibázott műalkotás, háborgó szomszédok és kerületi viták árnyékolják be Fenyő Miklós emlékezetét.
A legnagyobb vitát a XIII. kerületbe tervezett szobor váltotta ki. Amikor nyilvánosságra került a benyújtott pályamű, a rajongók valósággal felháborodtak: az alkotás minősége sokak szerint méltatlan volt a művész nagyságához, ráadásul Fenyő vonásait sem lehetett felismerni benne. A lesújtó népítélet hallatán az önkormányzat kénytelen volt visszavonulót fújni, a szoborállítást elhalasztották, és a hírek szerint a jövőben egy új, nyílt pályázatot írnak ki. Fenyő Miklós lánya, Dió őszinte megértéssel reagált a rajongói elkeseredettségre.
Én értem a kommentelőket is, azokat, akik édesapámat szerették volna viszontlátni ebben a szoborban, és nem látták a pályaműben. Értem őket, a fájdalmukat, a hiányérzetüket. Szívem szerint kicsi türelemre intettem volna őket.
Bár Fenyő Miklós egész életében büszke angyalföldiként élt, az emléktábla körüli helyzet sem zökkenőmentes. Egyes helyi lakosok elveikre hivatkozva tiltakoznak, úgy vélik, a kerületben számtalan óriási tehetség élt, akiknek csupán egy szerény tábla őrzi a nevét, így Fenyőnek is bőven elegendő lenne egy emléktábla a volt háza falán.
Ám még a táblaállítás sem ment egyszerűen. A zenész egykori szomszédai első körben nemmel szavaztak a projektre, mert megijedtek a kapujukban felhalmozódó virágoktól, a mécsesáradattól és a zarándokló tömeg okozta felfordulástól. Az özvegye viszont megerősítette, hogy végül sikerült kompromisszumot kötni, így október 1-jén, a Zene Világnapján mégis felavatják az emléktáblát – igaz, egy számmal odébb.
A kialakult helyzetet a pályatárs és jó barát, Szikora Robi sem hagyta szó nélkül. A tőle megszokott karakánsággal öntött tiszta vizet a pohárba: „Ez az egész már egy szappanoperára kezd hasonlítani. Azt gondolom, ha lehetne egy mennyei riportot csinálni a Mikivel, azt mondaná: miért nem hagyjátok az egészet a fenébe? Aki engem szeret vagy szeretett, az régen felállította a táblát a szívében és a szobrot is” – fejtette ki a véleményét.
Egyes vélemények szerint túlságosan korán próbálnak emlékművet állítani a zenésznek, és legalább egy évet várni kellene a témával – Zamárdiban mindenesetre nem teketóriáztak, ott már fel is avatták az általa ihletett emlékpadot.
A legméltóbb tiszteletadás azonban a színpadon születik majd meg. Március 12-én, a művész 80. születésnapján gigantikus emlékkoncertet rendeznek a Papp László Budapest Sportarénában. A nagyszabású gálaműsorban fellép Fenyő két gyermeke, a Hungária egykori zenésztársai, Szandi, Miller Zoltán, valamint Szabó Kimmel Tamás is, hogy közösen bizonyítsák: a szívbéli szobrot semmilyen kerületi vita nem rombolhatja le.
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