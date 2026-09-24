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A Sztárban Sztár legjobb és legrosszabb átalakulásai: Dr. Mátyás is felkerülhet a „dicsőségfalra” – Galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sztárban sztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 24. 18:00
átalakulásKovács Áron
Vasárnap elindult a műsor 12. évada, ahol Dr. Mátyásnak és Kovács Áronnak máris női szerepben kellett bizonyítania. És bár a Sztárban Sztár versenyzői mindketten felkerülhetnének a legek listájára, de sajnos nem épp ugyanarra. Persze, nem ők az egyetlenek, mutatjuk is a legjobb és legdurvább elődöket!
Balla Nikolett
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Vasárnap este elkezdődött a Sztárban Sztár 2026-os évada, ahol újabb 12 énekes szállt versenybe, hogy bekerülhessen az ország legsokoldalúbb tehetségeinek „dicsőségcsarnokába”. Persze a győzelemig vezető út cseppet sem könnyű, amit Kovács Áron és Dr. Mátyás már az első adásban extrán megtapasztalhatott. Mindkét férfi előadónak egy-egy női énekest kellett megformálnia, ami talán a műsor legnagyobb kihívása, de a TikTok-sztár sikerrel vette az akadályt, míg a műsorvezető már kevésbé. De aggodalomra semmi ok, hiszen mindketten továbbjutottak, és természetesen nem is ők az elsők, akiknek kiemelkedően jól vagy éppen rosszul sikerült megformálni a női nem valamelyik képviselőjét. Mutatjuk az elődeiket!

Dr. Mátyás nyerte meg a Sztárban Sztár első adását.
Dr. Mátyás egy elképesztő Shakira produkcióval indította a Sztárban Sztár 12. évadát (Fotó: Szabolcs László)

Dr. Mátyás Shakiraként annyira lenyűgözte a zsűrit, hogy Stohl András csaknem beleszeretett az influenszerbe, és Liptai Claudia elmondása szerint alig tudta visszafogni zsűritársát, hogy ne menjen fel a színpadra az ál-Shakirához. Ezt a meglehetősen furcsa bókot a versenyző igencsak zavartan fogadta, de a maximum pontszámot már annál szívesebben. Ráadásul az egész adásból ő került ki győztesként, ami figyelembe véve, hogy a fiatal jogász 13 év után először állt színpadon, ráadásul nőként, joggal érdemelt ki egy helyet a legjobbak listáján. 

A Sztárban Sztár férfi versenyzői nem először nyűgözik le Stohl Andrást

Ahogy telnek az évadok, már egyre nehezebb igazán meglepni az ítészeket, de egy-egy énekesnek mégis sikerül nagyot villantania. Peter Srámek Tóth Gabi produkciója a Sztárban Sztár 10. évadában – ami az első All Stars szezon volt – annyira jól sikerült, hogy a zsűri egyenesen tátott szájjal figyelte. Az énekes külsejében, hangjában, sőt szinte minden rezdülésében annyira tökéletesen Gabit idézte, hogy szinte még össze is lehetett volna téveszteni vele. Hasonlóan alakult Vavra Bence Anastacia és Puskás Peti Madonna megszemélyesítése is, akik szintén annyira levették Stohl Andrást a lábáról, hogy értékelésében csak szépségükről és szexisségükről tudott áradozni.

Kovács Áron produkciója nem nyűgözte le a zsűrit.
Kovács Áron Meghan Trainorként bármennyire is próbált szexi lenni, inkább egy elszabadult könyvtárosra hajazott (Fotó: Szabolcs László)

Kovács Áron sincs egyedül

A tökéletes előadások mellett persze akad bőven olyan is, amikor egy férfi énekes csak egy paródia-szerű előadást tud kihozni a nővé alakulásból, így volt ez most Kovács Áronnal is. Bár Liptai Claudia dicsérte a „szépségét” a hangot nem igazán sikerült eltalálni, sőt tánc közben valami olyasmi villant ki a szoknya alól, aminek nem kellett volna. Mészáros Árpád Zsolt szintén járt már hasonlóan, amikor tavaly Kovács Katit próbálta megformálni, de amellett, hogy cseppet sem hasonlított, még villantott is egy ugrás alatt. MÁZS ezek után még egy hasonló produkcióval örvendeztette meg a közönséget, amikor Oroszlán Szonja Valami Amerikában látható szexi táncát igyekezett megismételni, de a végeredmény itt inkább egy párhuzamos univerzumbeli rémálom lett, akárcsak Zámbó Krisztián Szandi utánzásának esetében. Ha kíváncsi vagy a fotókra, na meg a lista többi tagjára, akkor kattints a galériánkra!

293A1114 Dr. Mátyás Shakiraként Sztárban Sztár
293A1102 Dr. Mátyás Shakiraként Sztárban Sztár
20240907_Budapest_Sztárban Sztár AllStars_MG_MW 046 Peter Srámek Tóth Gabiként
293A1410 Puskás Peti Madonna Sztárban Sztár
20230226_Sztarban_sztar_MG_Ripost_121 Valkusz Milán Zsédaként
20251005_sztarban sztar_MK_MW_bulvar_044 Vavra Bence Anastaciaként
Varga Viktor Amy Winehouse-ként
293A0934 Kovács Áron Sztárban Sztár Meghan Trainorként
mazs-03-BORS Mészáros Árpád Zsolt MÁZS Kovács Katiként
Mészáros Árpád Zsolt MÁZS Sztárban Sztár
293A9037 Zámbó Krisztián Szandi Sztárban Sztár
20240908_Budapest_Sztárban Sztár AllStars_MG_MW 082 Emilio Tunyogi Orsiként
Papai Joci Zoltán Erikaként a Sztárban Sztárban
Galéria: Itt vannak a Sztárban Sztár legemlékezetesebb nővé alakulásai: Dr. Mátyás is felkerült a listára
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Dr. Mátyás produkciója is felkerült a legjobb átalakulások listájára

 

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