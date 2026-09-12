Titkos atomfegyvereket rejt a világűr? Hamarosan kiderülhet az igazság

Közel hatvan éve tilos atomfegyvert Föld körüli pályára állítani, azt azonban mindmáig nehéz ellenőrizni, hogy minden ország valóban betartja-e ezt a szabályt. Egy MIT-kutató most olyan módszert dolgozott ki, amely segíthet az atomfegyverek felderítésében az űrben, méghozzá a nukleáris fegyverekben található urán által kibocsátott részecskék alapján.

Titkos atomfegyver lehet az űrben? (A kép mesterséges intelligencia (AI) által létrehozott illusztráció)

Az Egyesült Államok és a Szovjetunió 1967-ben kötötte meg az Outer Space Treaty nevű egyezményt, amely megtiltotta nukleáris és más tömegpusztító fegyverek Föld körüli pályára állítását. A Live Science szerint a szabály egyik problémája kezdettől az volt, hogy egyik félnek sem volt igazán megbízható eszköze annak ellenőrzésére, vajon a másik betartja-e a vállalását.

Lehet-e atomfegyver az űrben?

A kérdés az utóbbi években ismét előtérbe került. A világűrben egyre több katonai és kommunikációs műhold működik, ezért egy nukleáris fegyver ott már nem feltétlenül földi célpontok megtámadására szolgálna. Egy robbanással egyszerre nagyszámú műhold működését lehetne veszélyeztetni.

A Scientific American szerint különösen Oroszország tevékenysége miatt erősödtek az aggodalmak. Az Egyesült Államok korábban azt állította, hogy a 2022-ben felbocsátott Kosmos 2553 ugyan nem nukleáris fegyver, de egy ilyen műholdellenes rendszer fejlesztéséhez kapcsolódhat. Oroszország szerint a műhold egy radarrendszer része volt.