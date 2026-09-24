Megvan a csuklás elleni leghatékonyabb technika − erre az egyszerű trükkre te sem gondoltál

A csuklás voltaképp nem más, mint a rekeszizom akaratlan görcse.

Van, hogy csak egy-két percig tart, máskor órákig, de előfordul, hogy napokig.

Ha pedig már nagyon zavaró, megpróbálunk mindenféle praktikát bevetni az elmulasztására. Most eláruljuk azt a módszert, ami minden eddigi módszert felülmúl, és garantáltan a leghatékonyabb.

A kiszámíthatatlan rángások teljesen felborítják a beszéd ritmusát, ami társasági helyzetekben vagy munka közben feszélyező és frusztráló lehet, másrészt a csuklás okozta folyamatos zökkenések fizikai diszkomfortot, hosszabb távon mellkasi vagy hasi fájdalmat okoznak. Mi a legtutibb csuklás elleni trükk? Mutatjuk!

A csuklás sosem kellemes. Mutatjuk a leghatékonyabb csuklás elleni trükköt.

Fotó: Nicoleta Ionescu

A valaha volt leghatékonyabb csuklás elleni technika

Bár elsőre mókás ügyességi játéknak tűnik, a pohár túloldaláról való vízivásnak komoly biológiai megalapozottsága van. Ha legközelebb rád tör a csuklás, felejtsd el az ijesztgetést, az orrbefogást, és kövesd ezt a 4 egyszerű lépést:

1. Tölts meg egy poharat vízzel. Nagyjából a háromnegyedéig érdemes tölteni.

2. Döntsd meg a tested. Ahelyett, hogy a hozzád közelebb eső peremhez érintenéd a szád, hajolj mélyen a pohár fölé. A cél az, hogy az ajkaid a pohár távolabbi, hozzád képest szemközti szélére illeszkedjenek.

3. Kortyolj így, ebből a szokatlan, fejjel lefelé lévő pozícióból.

4. Nyelj egymás után három-négy kicsit. Közben figyelj arra, hogy a levegőt tartsd bent.

Miért működik ez a csuklás elleni technika?

A csuklást a rekeszizom önkéntelen görcse és a hangszalagok záródása okozza. Ez a furcsa ivási pozíció segít megszakítani ezt a folyamatot. Amikor mélyen előrehajolsz és szokatlan szögben nyelsz, az intenzíven stimulálja a torkodban és a nyelőcsövedben futó idegeket. Ez a hirtelen új inger eltereli az idegrendszer figyelmét, és „újraindítja” a rekeszizom mozgását koordináló reflexkört. Ahhoz, hogy ebben a pózban igyál anélkül, hogy félrenyelnél, nagyon oda kell figyelned, és önkéntelenül is megváltoztatod a légzésed ritmusát (kissé visszafojtod a levegőt). A vér szén-dioxid-szintjének enyhe megemelkedése szintén ellazítja a rekeszizmot, így könnyen abbamarad a csuklás.