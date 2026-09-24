"Egyetlen pillanat alatt így elvették az életét" - tragédia, álomútján vesztette életét a fiatal nő

Brianna Cronin élete egyik legnagyobb utazásán vett részt, amikor tragédia történt. A 30 éves ausztrál ökológust szeptember 12-én ugyanis holtan találták, miután lezuhant egy szikláról az indonéziai Balihoz tartozó Kelingking Beachnél. A hatóságok szerint Cronin helyi idő szerint délelőtt 9 óra körül zuhanhatott le a Nusa Penida szigetén található szikláról. Cakra Negara, a Nusa Penida Alert Unit koordinátora úgy nyilatkozott a halálos baleset után, hogy Cronin egy önálló ösvényt keresett a szikla széléhez, mielőtt megcsúszott és a szakadékba zuhant.

Tragédia: élete útján hunyt el a fiatal nő Fotó: 123RF

Az esetet először egy helyi lakos jelentette, ezt követően mentőcsapatot küldtek a helyszínre. Negara hozzátette, hogy a holttest kiemelése másfél órát vett igénybe, és a mentést a parton lévő erős hullámzás, valamint a szikla meredek ösvénye is nehezítette.

Tragédia: élete útján hunyt el a fiatal nő

Cronin a zuhanás következtében több csonttörést szenvedett. Holttestét egy helyi egészségügyi intézménybe szállították vizsgálatra. Az Australian Broadcasting Corporation (ABC) beszámolója szerint Cronin már a zuhanása előtt a sziklafalnál rekedt a tengerparton. Az ausztrál külügyi és kereskedelmi minisztérium a hírportálnak küldött közleményében azt írta:

Legmélyebb együttérzésünket küldjük a családnak ebben a nehéz időszakban. Adatvédelmi kötelezettségeink miatt további részletekkel nem szolgálhatunk. A család arra kéri a nyilvánosságot, hogy ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket.

David Crisafulli, Queensland miniszterelnöke szintén megszólalt Cronin halálával kapcsolatban:

Egy fiatal nő, aki élete nagy utazásán vett részt. Aktív volt, élvezte az életet. Az, hogy egyetlen pillanat alatt így elvették az életét, az egyszerűen hihetetlenül, hihetetlenül szomorú.

Cronin LinkedIn-profilja szerint 2022-ben végzett a Queenslandi Egyetemen. Az AllTrails szerint a Kelingking Beach Trail, amely a Bunga Mekar faluban található rejtett tengerparthoz vezet, nehéz túraútvonalnak számít. A strand egy több mint 400 méter magas sziklafal alatt található. Az útvonal mindössze körülbelül 110 méter hosszú, a teljes szakasz megtétele azonban akár egy órát is igénybe vehet, írja a People.