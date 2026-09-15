Titokzatos gömböket rögzítettek katonai kamerák, új UFO-aktákat hozott nyilvánosságra a Pentagon – videó

A most nyilvánosságra hozott UFO-akták között több mint egy tucat videó, három kép és számos dokumentum található. A legrégebbi irat 1953-ból származik, a legfrissebb pedig idén készült. A Pentagon májusban már 161 fájlt közzétett, azóta pedig több hullámban oldott fel további anyagokat a titkosítás alól – olvasható a BBC cikkében.

Újabb Ufo-aktákat hozott nyilvánosságra a Pentagon: rejtélyes gömböket vettek videóra

Fotó: DanieleGay

Rejtélyes gömböket mutatnak az UFO-felvételek

Az egyik videó 2021-ben készült az Ománi-öböl felett. A felvételen egy sötét, úgynevezett „hideg gömb” mozog szabálytalanul. A beszámoló szerint az azonosítatlan anomális jelenség, vagyis UAP körülbelül 1,2 méter átmérőjű lehetett.

Egy másik, 2025-ben rögzített katonai felvételen egy gömb alakú objektum halad egyenes vonalban egy közel-keleti lakóövezet felett. Egy 2019-es videón pedig a Csendes-óceán felett látható fekete gömb, amely egy időre eltűnik a képről, majd ismét felbukkan és lassan továbbhalad.

A Pentagon ugyanakkor jelezte, hogy az utóbbi felvételen látható villódzás egy részét a rögzítés módja is okozhatta.

Különös fényeket jelentettek a pilóták

Az egyik nyilvánosságra hozott FBI-dokumentumban egy volt katonai pilóta arról számolt be, hogy 2023-ban, Boston és Dublin között repülve különös fehér fényeket látott. Elmondása szerint egyes fények mozdulatlanok maradtak, mások irányt változtattak, és azóta legalább tízszer tapasztalt hasonló jelenséget.