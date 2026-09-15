Titokzatos gömböket rögzítettek katonai kamerák, új UFO-aktákat hozott nyilvánosságra a Pentagon – videó

A most nyilvánosságra hozott UFO-akták között több mint egy tucat videó, három kép és számos dokumentum található. A legrégebbi irat 1953-ból származik, a legfrissebb pedig idén készült. A Pentagon májusban már 161 fájlt közzétett, azóta pedig több hullámban oldott fel további anyagokat a titkosítás alól – olvasható a BBC cikkében.
Az egyik videó 2021-ben készült az Ománi-öböl felett. A felvételen egy sötét, úgynevezett „hideg gömb” mozog szabálytalanul. A beszámoló szerint az azonosítatlan anomális jelenség, vagyis UAP körülbelül 1,2 méter átmérőjű lehetett.
Egy másik, 2025-ben rögzített katonai felvételen egy gömb alakú objektum halad egyenes vonalban egy közel-keleti lakóövezet felett. Egy 2019-es videón pedig a Csendes-óceán felett látható fekete gömb, amely egy időre eltűnik a képről, majd ismét felbukkan és lassan továbbhalad.
A Pentagon ugyanakkor jelezte, hogy az utóbbi felvételen látható villódzás egy részét a rögzítés módja is okozhatta.
Az egyik nyilvánosságra hozott FBI-dokumentumban egy volt katonai pilóta arról számolt be, hogy 2023-ban, Boston és Dublin között repülve különös fehér fényeket látott. Elmondása szerint egyes fények mozdulatlanok maradtak, mások irányt változtattak, és azóta legalább tízszer tapasztalt hasonló jelenséget.
A földönkívüliek kérdése régóta lázban tartja az emberiséget. Azt bizonyára a legtöbben nem vonják kétségbe, hogy a mi bolygónkon kívül is léteznie kell még életnek a végtelen univerzumban, ám a feltételezett észlelésekről készült képeket, videókat hamar meg szokták cáfolni. Ugyanakkor, akadnak olyan felvételek is, amelyekre egyelőre nem sikerült racionális magyarázatot találni.
Mi az igazság? UFO, természetfeletti lény vagy valami, amit még a tudósok sem értenek teljesen? Mi köze a földrengésnek a rejtélyes fényekhez?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.