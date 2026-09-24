Színpompás tanösvény és fényűző főúri pompa: kihagyhatatlan őszi úti cél a Békésben

Az ország délkeleti határában megbújó település a természet és az arisztokrata múlt szerelmeseinek egyaránt tartogat meglepetéseket. A Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó puszta, az évszázados fákkal övezett túraútvonalak és az egyedülálló építészeti örökség mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hűvösebb hónapokban is érdemes legyen útra kelni. Az őszi táj különleges színpompája, a szikes rétek csendje és a kastélypark nosztalgikus hangulata tökéletes kulisszát biztosít a feltöltődéshez. Szabadkígyós látnivalói garantáltan lenyűgöznek minden látogatót, legyen szó aktív túrázásról vagy kulturális időutazásról.
A természetjárók számára a legfőbb vonzerőt a Kígyósi-puszta és az ott kialakított Kígyósi tanösvény jelenti. A terület 1977 óta áll védelem alatt, a túra pedig a Nagyerdő északi részéről, a Virág utca közeléből indul. A körülbelül 5 kilométeres, sík terepen haladó útvonalat kényelmesen, nagyjából 2 óra alatt be lehet járni. Az eligazodást az oszlopokra festett sárga T betűk és nyilak segítik.
A tanösvényen haladva a látogatók hét különböző állomáson keresztül ismerkedhetnek meg a szikes puszta, a mocsarak és a tölgyerdők egyedülálló élővilágával. Az ősz különösen kedvez a látogatásnak: az erdőben sétálva megfigyelhető, amint a fák lombjai alagutat képeznek az ösvény felett, a tisztásokon pedig a sötétlila kökény és a piros csipkebogyó termése díszít. A Nagyerdő jellegzetes tölgyfái közül ma már csak néhány matuzsálem tanúskodik a múltról a megváltozott vízviszonyok miatt. Az erdő szélén álló megfigyelőtoronyból pazar kilátás nyílik a pusztára, ahol ősszel a sziki őszirózsa virágzása nyújt felejthetetlen látványt.
A természetvédelmi terület szomszédságában található a település legismertebb építészeti együttese, a Wenckheim-kastély és a hozzá tartozó park. Az Ybl Miklós tervei alapján, német neoreneszánsz stílusban épült kastély Wenckheim Krisztina és Wenckheim Frigyes megrendelésére készült a XIX. század végén. Az épület különlegessége a szimbolikus számokban rejlik: az év napjainak megfelelően 365 ablaka, a hetek számát követve 52 szobája, emellett 12 bejárata és 4 épületrésze van.
A műemléki helyreállítást követően a kastélyban interaktív kiállítás várja a látogatókat. A termeket járva betekintést nyerhetünk a főúri család mindennapjaiba, a grófi dolgozószobában VR-szemüvegen keresztül repülhetünk a birtok felett, míg a kastélytoronyból lenyűgöző panoráma nyílik a geometrikus elemekkel és tóval díszített angolparkra.
A kastélypark őszi színekbe öltözött fái között tett séta különleges hangulatot áraszt a hűvösebb napokon. Az egykori angolparkban kanyargó ösvények a Zsigmondy-forrás által táplált tóhoz vezetnek, amelynek víztükre csodásan tükrözi vissza a sárguló lombkoronákat. A geometrikus kertrészlet, és a kőmedencés szökőkút a Wenckheim család fényűző mindennapjait idézik fel. A kastélypark meglátogatása tökéletes levezetése a tanösvényen tett túrának, ahol a történelem és a természet nyugalma ér össze.
Nézd meg a videón is a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt:
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