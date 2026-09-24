Színpompás tanösvény és fényűző főúri pompa: kihagyhatatlan őszi úti cél a Békésben

A Kígyósi tanösvény 5 kilométeres, könnyen bejárható útvonala ősszel a sziki őszirózsák virágzásával és színpompás erdőkkel várja a természetjárókat.

Az Ybl Miklós által tervezett Wenckheim-kastély 365 ablakával, 52 szobájával és interaktív kiállításaival nyújt különleges időutazást.

A kastélypark őszi hangulata, a romantikus tópart és az évszázados fák tökéletes helyszínt biztosítanak a hétvégi feltöltődéshez.

Az ország délkeleti határában megbújó település a természet és az arisztokrata múlt szerelmeseinek egyaránt tartogat meglepetéseket. A Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó puszta, az évszázados fákkal övezett túraútvonalak és az egyedülálló építészeti örökség mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hűvösebb hónapokban is érdemes legyen útra kelni. Az őszi táj különleges színpompája, a szikes rétek csendje és a kastélypark nosztalgikus hangulata tökéletes kulisszát biztosít a feltöltődéshez. Szabadkígyós látnivalói garantáltan lenyűgöznek minden látogatót, legyen szó aktív túrázásról vagy kulturális időutazásról.

Szabadkígyós látnivalói - mint a Wenckheim-kastély, a kastélypark, illetve a szomszédos Kígyósi-puszta és a tanösvény - ősszel is izgalmas úti cél lehetnek.

Fotó: Shutterstock

Melyek Szabadkígyós látnivalói, amiket nem szabad kihagyni az őszi szezonban?

A természetjárók számára a legfőbb vonzerőt a Kígyósi-puszta és az ott kialakított Kígyósi tanösvény jelenti. A terület 1977 óta áll védelem alatt, a túra pedig a Nagyerdő északi részéről, a Virág utca közeléből indul. A körülbelül 5 kilométeres, sík terepen haladó útvonalat kényelmesen, nagyjából 2 óra alatt be lehet járni. Az eligazodást az oszlopokra festett sárga T betűk és nyilak segítik.

A kökény az őszi erdők egyik legmutatósabb cserjéje, amely a Kígyósi tanösvényen is megtalálható

Fotó: Shutterstock

A tanösvényen haladva a látogatók hét különböző állomáson keresztül ismerkedhetnek meg a szikes puszta, a mocsarak és a tölgyerdők egyedülálló élővilágával. Az ősz különösen kedvez a látogatásnak: az erdőben sétálva megfigyelhető, amint a fák lombjai alagutat képeznek az ösvény felett, a tisztásokon pedig a sötétlila kökény és a piros csipkebogyó termése díszít. A Nagyerdő jellegzetes tölgyfái közül ma már csak néhány matuzsálem tanúskodik a múltról a megváltozott vízviszonyok miatt. Az erdő szélén álló megfigyelőtoronyból pazar kilátás nyílik a pusztára, ahol ősszel a sziki őszirózsa virágzása nyújt felejthetetlen látványt.