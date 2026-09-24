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Színpompás tanösvény és fényűző főúri pompa: kihagyhatatlan őszi úti cél a Békésben

Színpompás tanösvény és fényűző főúri pompa: kihagyhatatlan őszi úti cél a Békésben

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 24. 13:30
Békés vármegyekirándulás ősszelSzabadkígyósi Wenckheim-kastély
A Viharsarok eldugott szegletében fekvő falu ősszel mutatja a legvarázslatosabb arcát. Ha tartalmas hétvégi kikapcsolódásra vágysz, Szabadkígyós látnivalói garanciát jelentenek a felejthetetlen élményekre.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • A Kígyósi tanösvény 5 kilométeres, könnyen bejárható útvonala ősszel a sziki őszirózsák virágzásával és színpompás erdőkkel várja a természetjárókat.
  • Az Ybl Miklós által tervezett Wenckheim-kastély 365 ablakával, 52 szobájával és interaktív kiállításaival nyújt különleges időutazást.
  • A kastélypark őszi hangulata, a romantikus tópart és az évszázados fák tökéletes helyszínt biztosítanak a hétvégi feltöltődéshez.

Az ország délkeleti határában megbújó település a természet és az arisztokrata múlt szerelmeseinek egyaránt tartogat meglepetéseket. A Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó puszta, az évszázados fákkal övezett túraútvonalak és az egyedülálló építészeti örökség mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a hűvösebb hónapokban is érdemes legyen útra kelni. Az őszi táj különleges színpompája, a szikes rétek csendje és a kastélypark nosztalgikus hangulata tökéletes kulisszát biztosít a feltöltődéshez. Szabadkígyós látnivalói garantáltan lenyűgöznek minden látogatót, legyen szó aktív túrázásról vagy kulturális időutazásról.

Szabadkígyós látnivalói közé tartozik a Wenckheim-kastély is.
Szabadkígyós látnivalói - mint a Wenckheim-kastély, a kastélypark, illetve a szomszédos Kígyósi-puszta és a tanösvény - ősszel is izgalmas úti cél lehetnek.
Fotó: Shutterstock

Melyek Szabadkígyós látnivalói, amiket nem szabad kihagyni az őszi szezonban?

A természetjárók számára a legfőbb vonzerőt a Kígyósi-puszta és az ott kialakított Kígyósi tanösvény jelenti. A terület 1977 óta áll védelem alatt, a túra pedig a Nagyerdő északi részéről, a Virág utca közeléből indul. A körülbelül 5 kilométeres, sík terepen haladó útvonalat kényelmesen, nagyjából 2 óra alatt be lehet járni. Az eligazodást az oszlopokra festett sárga T betűk és nyilak segítik.

Kökénycserje bogyókkal őszi környezetben.
A kökény az őszi erdők egyik legmutatósabb cserjéje, amely a Kígyósi tanösvényen is megtalálható 
Fotó: Shutterstock

A tanösvényen haladva a látogatók hét különböző állomáson keresztül ismerkedhetnek meg a szikes puszta, a mocsarak és a tölgyerdők egyedülálló élővilágával. Az ősz különösen kedvez a látogatásnak: az erdőben sétálva megfigyelhető, amint a fák lombjai alagutat képeznek az ösvény felett, a tisztásokon pedig a sötétlila kökény és a piros csipkebogyó termése díszít. A Nagyerdő jellegzetes tölgyfái közül ma már csak néhány matuzsálem tanúskodik a múltról a megváltozott vízviszonyok miatt. Az erdő szélén álló megfigyelőtoronyból pazar kilátás nyílik a pusztára, ahol ősszel a sziki őszirózsa virágzása nyújt felejthetetlen látványt.

Fényűző arisztokrata örökség és interaktív időutazás

A természetvédelmi terület szomszédságában található a település legismertebb építészeti együttese, a Wenckheim-kastély és a hozzá tartozó park. Az Ybl Miklós tervei alapján, német neoreneszánsz stílusban épült kastély Wenckheim Krisztina és Wenckheim Frigyes megrendelésére készült a XIX. század végén. Az épület különlegessége a szimbolikus számokban rejlik: az év napjainak megfelelően 365 ablaka, a hetek számát követve 52 szobája, emellett 12 bejárata és 4 épületrésze van.

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Az őszi erdő lenyűgöző hangulattal és színpompával várja a túrázókat. 
Fotó: Shutterstock

A műemléki helyreállítást követően a kastélyban interaktív kiállítás várja a látogatókat. A termeket járva betekintést nyerhetünk a főúri család mindennapjaiba, a grófi dolgozószobában VR-szemüvegen keresztül repülhetünk a birtok felett, míg a kastélytoronyból lenyűgöző panoráma nyílik a geometrikus elemekkel és tóval díszített angolparkra.

Szabadkígyós Szabadkígyós, forrás a kastélynál
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély angolparkjában található Zsigmondy-forrás.  
Fotó: wikipedia/Regasterios

A kastélypark őszi színekbe öltözött fái között tett séta különleges hangulatot áraszt a hűvösebb napokon. Az egykori angolparkban kanyargó ösvények a Zsigmondy-forrás által táplált tóhoz vezetnek, amelynek víztükre csodásan tükrözi vissza a sárguló lombkoronákat. A geometrikus kertrészlet, és a kőmedencés szökőkút a Wenckheim család fényűző mindennapjait idézik fel. A kastélypark meglátogatása tökéletes levezetése a tanösvényen tett túrának, ahol a történelem és a természet nyugalma ér össze. 

Nézd meg a videón is a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt:

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