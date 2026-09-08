Döbbenetes UFO-észlelésről számolt be az örök szépség, Sandra Bullock

A színésznő Kylie Kelce Not Gonna Lie című podcastjában idézte fel a történetet. Elmondása szerint egy forgatási nap után Szent Márton-szigetén ment ki a stábbal a tengerpartra, ahol este az eget figyelték – írja a HuffPost. Sandra Bullock azt is elárulta, hogy előtte megittak néhány sört, így saját bevallása szerint kissé becsípett.

Sandra Bullock egy UFO-észlelésről számolt be (A képen Hollywood egyik örök csillaga)

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Mit látott Sandra Bullock az égen?

A színésznő először egy apró fénypontot vett észre, amely áthaladt az égen. Kezdetben azt hitte, műholdat lát, majd egy másik fény is megjelent, amely más irányból közelített hozzá.

Ezután újabb fények tűntek fel, összesen öt. Bullock szerint valamennyien összegyűltek egy alakzatban, majd egyszer csak rendkívül gyorsan eltűntek.

A színésznő azt mondta, akkor végiggondolta, hogy műholdakat vagy repülőgépet láthatott-e, de szerinte a fények együtt maradtak. Úgy emlékszik, a társaságból legalább még egy ember észlelte a jelenséget.