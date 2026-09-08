Döbbenetes UFO-észlelésről számolt be az örök szépség, Sandra Bullock

A színésznő Kylie Kelce Not Gonna Lie című podcastjában idézte fel a történetet. Elmondása szerint egy forgatási nap után Szent Márton-szigetén ment ki a stábbal a tengerpartra, ahol este az eget figyelték – írja a HuffPost. Sandra Bullock azt is elárulta, hogy előtte megittak néhány sört, így saját bevallása szerint kissé becsípett.
A színésznő először egy apró fénypontot vett észre, amely áthaladt az égen. Kezdetben azt hitte, műholdat lát, majd egy másik fény is megjelent, amely más irányból közelített hozzá.
Ezután újabb fények tűntek fel, összesen öt. Bullock szerint valamennyien összegyűltek egy alakzatban, majd egyszer csak rendkívül gyorsan eltűntek.
A színésznő azt mondta, akkor végiggondolta, hogy műholdakat vagy repülőgépet láthatott-e, de szerinte a fények együtt maradtak. Úgy emlékszik, a társaságból legalább még egy ember észlelte a jelenséget.
Bullock sokáig nem beszélt nyilvánosan az UFO-észlelésről. Most azonban úgy érzi, hogy az amerikai kormány által nyilvánosságra hozott UFO-iratok megerősítik, hogy nem képzelődött. A színésznő azt állította, hogy a dokumentumokban a pilóták ugyanolyan alakzatot láttak, mint amilyet ő annak idején megfigyelt.
A HuffPost ugyanakkor megjegyezte, hogy a Pentagon nyilvánosságra hozott UFO-dokumentumaiban nem találtak olyan konkrét esetet, amely egyértelműen megfelelne Sandra Bullock beszámolójának. A Pentagon korábban többször is hangsúlyozta, hogy a nyilvánosságra hozott UFO- és azonosítatlan légi jelenségekről szóló dokumentumok önmagukban nem bizonyítják sem földönkívüli élet, sem idegen technológia létezését.
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