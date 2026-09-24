Ezért ráncosodik a bőrünk a vízben – Nem azért, amit eddig gondoltál

Az autógumik vagy a túracipők talpának barázdáltságának is oka van.

Ha az ujjbegyek fürdés vagy mosogatás után ráncosodnak, az egy teljesen normális, automatikus idegrendszeri reakció.

Felfedjük a titkot, eloszlatjuk a tévhiteket a ráncosodással kapcsolatban.

Neked is azt mondták a szüleid gyerekkorodban, hogy azért barázdált az ujjad és a talpad bőre, mert a víz kiáztatja? Nos, át lettél verve − lehetséges, hogy a szüleid sem tudták, mi áll valójában a ráncos ujjbegyek jelensége mögött − most eláruljuk.

Ráncos ujjbegyek: tévhit, hogy a bőr ilyenkor felázik, vagy hogy megszívja magát vízzel.

Fotó: almo Creative

Mit jeleznek a ráncos ujjbegyek?

Ha belegondolsz, már maga a jelenség is furcsa. Miért éppen az ujjbegyeid ráncosodnak meg látványosan, miközben a karodon vagy a hasadon nem jelennek meg ugyanilyen barázdák? És miért tűnnek el a ráncok, miután megszáradsz? A BBC Future oldalán megjelent tanulmány szerint a dolog elsősorban az idegrendszer irányítása alatt áll.

Amikor hosszabb ideig víz éri a kezedet, az idegrendszer hatására a bőr alatt található apró vérerek összehúzódnak.

Emiatt valamivel kevesebb vér jut az érintett területre, az ujjbegy szöveteinek térfogata pedig kissé csökken. A bőr külső rétege közben nem zsugorodik ugyanilyen mértékben – ezért a talpak és az ujjak felszínén redők, azaz ún. vízi ráncok jelennek meg.

Amit eddig egyszerűen kiázásnak gondoltál, valójában egy aktívan szabályozott testi reakció. A bőr nem passzívan viselkedik, hanem az idegrendszer közreműködésével változik meg.

Mi haszna a ráncos ujjbegyeknek?

Például az, hogy ne szenvedj combnyaktörést a kában. Komolyra fordítva a szót: az egyik legérdekesebb evolúciós magyarázat szerint a ráncok segíthetnek a nedves felületek és tárgyak megfogásában.

A barázdák elvezetik a vizet az ujjbegy felszínéről, így javíthatják a tapadást.

Ha ez valóban így van, akkor a vízben ráncosodó ujjaink egy, az evolúció során kialakult „szuperképességet” rejtenek. Nem véletlen tehát, hogy éppen az ujjakon és a talpakon figyelheted meg a leglátványosabban ezt a jelenséget: ezeknek a testrészeknek különösen fontos a megfelelő tapadás. Legközelebb, amikor egy hosszú fürdőzés vagy szaunázás után ránézel a kezedre, már tudni fogod: nem kiáztál. A ráncos ujjbegyek azt jelzik, hogy a tested reagált a vízre, és egy olyan változást indított el, amelynek – legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint – még gyakorlati haszna is lehet.