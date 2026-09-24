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Ezért ráncosodik a bőrünk a vízben – Nem azért, amit eddig gondoltál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors idegrendszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 24. 12:00
ráncosodikevolúciós elméletérdekességujjak
El kell keserítsünk, ha te is azt hitted, azért ráncosodik a bőröd egy hosszabb fürdőzés után, mert kiáztatta a víz. A háttérben ennél sokkal érdekesebb folyamat áll − a ráncos ujjbegyek jelenségére végre itt a megbízható válasz.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Az autógumik vagy a túracipők talpának barázdáltságának is oka van.
  • Ha az ujjbegyek fürdés vagy mosogatás után ráncosodnak, az egy teljesen normális, automatikus idegrendszeri reakció.
  • Felfedjük a titkot, eloszlatjuk a tévhiteket a ráncosodással kapcsolatban.

Neked is azt mondták a szüleid gyerekkorodban, hogy azért barázdált az ujjad és a talpad bőre, mert a víz kiáztatja? Nos, át lettél verve − lehetséges, hogy a szüleid sem tudták, mi áll valójában a ráncos ujjbegyek jelensége mögött − most eláruljuk.

Kisfiú kezén ráncos ujjbegyek
Ráncos ujjbegyek: tévhit, hogy a bőr ilyenkor felázik, vagy hogy megszívja magát vízzel.
Fotó: almo Creative

Mit jeleznek a ráncos ujjbegyek?

Ha belegondolsz, már maga a jelenség is furcsa. Miért éppen az ujjbegyeid ráncosodnak meg látványosan, miközben a karodon vagy a hasadon nem jelennek meg ugyanilyen barázdák? És miért tűnnek el a ráncok, miután megszáradsz? A BBC Future oldalán megjelent tanulmány szerint a dolog elsősorban az idegrendszer irányítása alatt áll.

Amikor hosszabb ideig víz éri a kezedet, az idegrendszer hatására a bőr alatt található apró vérerek összehúzódnak. 

Emiatt valamivel kevesebb vér jut az érintett területre, az ujjbegy szöveteinek térfogata pedig kissé csökken. A bőr külső rétege közben nem zsugorodik ugyanilyen mértékben – ezért a talpak és az ujjak felszínén redők, azaz ún. vízi ráncok jelennek meg.

Amit eddig egyszerűen kiázásnak gondoltál, valójában egy aktívan szabályozott testi reakció. A bőr nem passzívan viselkedik, hanem az idegrendszer közreműködésével változik meg.

Mi haszna a ráncos ujjbegyeknek?  

Például az, hogy ne szenvedj combnyaktörést a kában. Komolyra fordítva a szót: az egyik legérdekesebb evolúciós magyarázat szerint a ráncok segíthetnek a nedves felületek és tárgyak megfogásában. 

A barázdák elvezetik a vizet az ujjbegy felszínéről, így javíthatják a tapadást. 

Ha ez valóban így van, akkor a vízben ráncosodó ujjaink egy, az evolúció során kialakult „szuperképességet” rejtenek. Nem véletlen tehát, hogy éppen az ujjakon és a talpakon figyelheted meg a leglátványosabban ezt a jelenséget: ezeknek a testrészeknek különösen fontos a megfelelő tapadás. Legközelebb, amikor egy hosszú fürdőzés vagy szaunázás után ránézel a kezedre, már tudni fogod: nem kiáztál. A ráncos ujjbegyek azt jelzik, hogy a tested reagált a vízre, és egy olyan változást indított el, amelynek – legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint – még gyakorlati haszna is lehet.

Ráncos talp fürdőzést követően
Kutatások szerint a ráncok pontosan úgy működnek, mint a gépkocsik abroncsain a mintázat.
Fotó: Eza_Nanda

Van ebben az egészben valami Pókember-féle szuperképesség. Míg a Marvel-karakter szinte bármilyen felületen képes megkapaszkodni, a te kezed és talpad a vízben „kapcsol rá” egy hasonlóan praktikus adottságra.

Az alábbi videóban további információt kaphatsz:

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