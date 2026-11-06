Dávid Petra reagált az őt ért támadásokra: „Ők nem látják a harcomat, amit vívok…”

A téma kényes, és Dávid Petra is tisztában is volt vele, hogy méhkasba nyúl, ha feszegetni kezdi. De belevágott és pontosan az történt, amire számítani lehetett. Pandora szelencéje kinyílt és az internet népe a klaviatúrájára is vette a Házasság első látásra, a Farm VIP és az Ázsia Expressz sztárját. Mert honnan is veszi magának a bátorságot, hogy receptgyűjteményt írjon olyan nők számára, akik szeretnének még eggyel többet tenni azért, hogy természetes úton, vagy akár egy lombikprogram segítségével teherbe essenek? Ezt a kérdést persze a kommenthuszárok kevésbé szofisztikáltan teszik fel Petrának, aki most a Borsnak válaszolt.
De ne szaladjunk ennyire előre! Nézzük, mi is Dávid Petra „bűne”! Az edzőként és táplálkozási szakértőként is tevékenykedő híresség nemrég elindította saját weboldalát, melyre tematikus receptgyűjteményeket töltött fel. Az egyik ilyen gyűjtemény pedig a Babára hangolva címet kapta. A borítón pedig egy darabig maga Petra volt látható, aki a mesterséges intelligencia segítségével terhespocakot „varázsolt” magának. Na, ez utóbbi verte ki igazán a biztosítékot a fent már említett „ítélőszék” előtt. Áradni kezdtek a kommentek, melyek egy része arról szól, hogy Petrának semmi joga beszélni, írni a gyermekvállalás és egészséges életmóddal, táplálkozással való összefüggéseiről, csak mert nem várandós és még nem is édesanya. Az pedig pláne tilos, hogy önmagát a vágyott áldott állapotban elképzelnie, vagy az AI segítségével megmutatnia. Nos, Dávid Petra nem így gondolja és reméljük a józan többség sem.
Meg sem fordult a fejemben, hogy azzal az AI képpel ekkora vihart kavarhatok, de tévedtem már nagyobbat is
– kezdte a Borsnak a hangjában derűvel Petra, aki persze egyáltalán nem szeretné elviccelni ezt az egyébként valóban érzékeny témát. „Az összes tematikus receptgyűjtemény borítóján én vagyok, így a Babára hangolva címlapján is ezt követtem. Szerettem volna magamat látni pocakkal. Bevallom, különös érzés volt, hiszen kislány korom óta arról álmodom, hogy édesanya leszek, de eddig ez nem adatott meg nekem. Beszéltem is már erről a Házasság első látásra egyik videójában. Elmondtam, hogy az összes gyermekkori játékomat eltettem, mert már akkor úgy gondoltam, hogy nagy családom lesz és elképzeltem, ahogy a lányommal, vagy a lányaimmal játszom velük. Én egyke vagyok, de az édesanyám fiatalon szült és tapasztaltam, mennyire optimális lehet, ha korán, de persze nem idő előtt válik anyává valaki” – mondta Dávid Petra.
TV2 sztárja ezen a ponton húzott egy határt, de annyit azért elárult, nem pusztán a kislánykorában megszülető vágya vezette odáig, hogy összeállítsa a Babára hangolva recept és jótanács gyűjteményt. Azok a harcai is motiválták, melyeket hosszú évek óta vív a háttérben. „Felvállaltam a bulimiámat is, mert úgy éreztem, hogy ismert emberként a saját tapasztalataimon keresztül segíthetek a sorstársaimnak egy erősen tabunak számító témában. Amikor kijött az ezzel kapcsolatos őszinte videóm, áradni kezdtek hozzám az üzenetek. Háromszázan írtak még aznap és rengetegen köszönték meg, hogy nyíltan beszélek az őket is érintő táplálkozási zavarról. De ugyanígy beszéltem a depressziómról is, ami kéz a kézben járt az evészavarommal. Ekkor sokan azt vetették a szememre, hogy személyi edzőként súlyfelesleg van rajtam, illetve hogy táplálkozási tanácsadóként nem lehetek hiteles, ha gondom van az evéssel. Pedig a megszerzett tudásom nem fogyott, vagy nőtt arányosan azzal, ami a szervezetemben és a lelkemben zajlott. Pont ezen a vonalon haladva mondom, hogy, akik ma megítélnek engem, nem tudhatják, hogy milyen küzdelmeken vagyok túl és milyenek várnak még rám, amíg az álmom, hogy anya legyek, valósággá válik. A receptgyűjteményt nagyon gondosan, minden tudásomat latba vetve raktam össze és rengeteg kutatómunkát végeztem a témában.”
Orvosi hivatkozásokat használtam, de nem tettem felelőtlen ígéreteket. Hiszen pontosan tudom, hogy csupán egy mankót adtam, de önmagában a táplálkozás csak segíthet, de nem jelent megoldást minden meddőségi helyzetre.
„Ugyanakkor szeretném kihangsúlyozni, hogy az edukációnak és az érzékenyítésnek hatalmas szerepe kéne legyen ezekben a kérdésekben, de valahogy Magyarországon ez abszolút hiány” – fogalmazott lapunknak Dávid Petra. Az Ázsia Expressz hetedik szériájában versenyző híresség végül arra is kitért, hogy belátta, túl későn ébredt, vagyis nem a megfelelő időben kezdett el ráfordulni az anyaság kérdésére. „Tíz évvel ezelőtt próbálkoztam először a családalapítással, de nem jött össze. Mégsem gondoltam, hogy gond lehet. Nem is jártam utána a dolognak, és be is kell valljam, ha visszatekerhetném az idő kerekét, másképpen döntenék. De a Mi lett volna, ha…? kérdést egyenesen utálom, mert ennél nincs is hiábavalóbb! Azt gondoltam, hogy a biológiai óra csak egy maszlag. Hát nem az… És mit teszek most? Mindent megteszek azért, hogy rendben legyek fizikálisan és mentálisan is, hogy… De tudod mit!? Nem is mondom ki hangosan. Csak gondolok rá…” - mondta inkább csak úgy magának Dávid Petra.
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