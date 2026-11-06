Dávid Petra reagált az őt ért támadásokra: „Ők nem látják a harcomat, amit vívok…”

Az eredeti címlapon Dávid Petra önmagát ábrázolta nagy pocakkal, de végül lecserélte a képet (Fotó: petrabalance.hu)

„Azt gondoltam, hogy a biológiai óra csak egy maszlag. Hát nem az…”

TV2 sztárja ezen a ponton húzott egy határt, de annyit azért elárult, nem pusztán a kislánykorában megszülető vágya vezette odáig, hogy összeállítsa a Babára hangolva recept és jótanács gyűjteményt. Azok a harcai is motiválták, melyeket hosszú évek óta vív a háttérben. „Felvállaltam a bulimiámat is, mert úgy éreztem, hogy ismert emberként a saját tapasztalataimon keresztül segíthetek a sorstársaimnak egy erősen tabunak számító témában. Amikor kijött az ezzel kapcsolatos őszinte videóm, áradni kezdtek hozzám az üzenetek. Háromszázan írtak még aznap és rengetegen köszönték meg, hogy nyíltan beszélek az őket is érintő táplálkozási zavarról. De ugyanígy beszéltem a depressziómról is, ami kéz a kézben járt az evészavarommal. Ekkor sokan azt vetették a szememre, hogy személyi edzőként súlyfelesleg van rajtam, illetve hogy táplálkozási tanácsadóként nem lehetek hiteles, ha gondom van az evéssel. Pedig a megszerzett tudásom nem fogyott, vagy nőtt arányosan azzal, ami a szervezetemben és a lelkemben zajlott. Pont ezen a vonalon haladva mondom, hogy, akik ma megítélnek engem, nem tudhatják, hogy milyen küzdelmeken vagyok túl és milyenek várnak még rám, amíg az álmom, hogy anya legyek, valósággá válik. A receptgyűjteményt nagyon gondosan, minden tudásomat latba vetve raktam össze és rengeteg kutatómunkát végeztem a témában.”

Orvosi hivatkozásokat használtam, de nem tettem felelőtlen ígéreteket. Hiszen pontosan tudom, hogy csupán egy mankót adtam, de önmagában a táplálkozás csak segíthet, de nem jelent megoldást minden meddőségi helyzetre.

„Ugyanakkor szeretném kihangsúlyozni, hogy az edukációnak és az érzékenyítésnek hatalmas szerepe kéne legyen ezekben a kérdésekben, de valahogy Magyarországon ez abszolút hiány” – fogalmazott lapunknak Dávid Petra. Az Ázsia Expressz hetedik szériájában versenyző híresség végül arra is kitért, hogy belátta, túl későn ébredt, vagyis nem a megfelelő időben kezdett el ráfordulni az anyaság kérdésére. „Tíz évvel ezelőtt próbálkoztam először a családalapítással, de nem jött össze. Mégsem gondoltam, hogy gond lehet. Nem is jártam utána a dolognak, és be is kell valljam, ha visszatekerhetném az idő kerekét, másképpen döntenék. De a Mi lett volna, ha…? kérdést egyenesen utálom, mert ennél nincs is hiábavalóbb! Azt gondoltam, hogy a biológiai óra csak egy maszlag. Hát nem az… És mit teszek most? Mindent megteszek azért, hogy rendben legyek fizikálisan és mentálisan is, hogy… De tudod mit!? Nem is mondom ki hangosan. Csak gondolok rá…” - mondta inkább csak úgy magának Dávid Petra.