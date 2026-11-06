Egy ausztrál fitneszinfluenszer arról számolt be, hogy életveszélyes agyi fertőzés miatt került kórházba Balin.

Potenciálisan életveszélyes agyfertőzéssel került kórházba a fiatal influenszer. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Potenciálisan életveszélyes agyfertőzéssel került kórházba a fiatal influenszer

Khiana Smith fitneszedzőt egy európai utazást követően vették fel az indonéz szigeten található kórházba.

Egészen elképesztő, milyen gyorsan megváltozhat az élet

- mondta a 23 éves nő, egy október 23-án megosztott videóban, amelyben egy kórházi ágyon feküdt, karjában infúzióval.

Elárulta, hogy az intenzív osztályra került agyduzzanattal és egy potenciálisan életveszélyes agyi fertőzéssel - hozzátette, hogy alig egy héttel korábban még a barátnőivel utazgatott egy csajos kiruccanáson.

Egy két nappal későbbi, október 25-i videóban Smith elárulta, hogy agyhártyagyulladást diagnosztizáltak nála, ami az agy és a gerincvelő duzzanatát okozó fertőzés. A betegséget többek között emberi érintkezés és szennyezett étel is okozhatja.

Smith elmesélte, hogy a kálvária akkor kezdődött, amikor élete legszörnyűbb fejfájására ébredt.

Ki sem tudtam kelni az ágyból. Olyan intenzív volt, hogy még a szememet sem tudtam rendesen kinyitni. Nagyon érzékeny voltam a fényre. Nem tudtam felállni anélkül, hogy el ne dőljek.

Elmondása szerint egy egész napig tűrte a tüneteket, bízva a legjobbakban, de másnap reggel sokkal rosszabbul ébredt. Végül mentővel vitték kórházba, ahol a vizsgálatok kimutatták a fertőzést. Elmondta, hogy az orvosok ekkor még nem tudták, hogy a betegség bakteriális vagy vírusos formájáról van-e szó - az utóbbi magától is elmúlik -, ezért a biztonság kedvéért bakteriális agyhártyagyulladásra kezelték.

Néhány nappal később Smith megosztotta, hogy már jobban volt, és kiengedték az intenzív osztályról - de vissza kellett térnie a részlegre, miután továbbra is fejfájást, fényérzékenységet és beszédzavart tapasztalt. Hozzátette, hogy az agyduzzanat miatt még mindig nem kapott engedélyt az utazásra, valamint memóriazavaráról is beszámolt.

Smith édesanyja, Cass, az első elérhető járattal Balira repült, miután értesült lánya állapotáról.

Nincs annál rémisztőbb, mint tudni, hogy a gyermeked az életéért küzd egy idegen országban, te pedig több ezer kilométerre vagy tőle, és még a kezét sem foghatod meg

- mondta Cass.