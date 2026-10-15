Az Oscar-díjas színésznő váratlan bejelentést tett közösségi oldalán. Hilary Swank 52 éves korábban három évvel az ikrei születése után, ismét anyai örömök elé néz. A bejelentés rendkívül aranyosra sikeredett, a családjával együtt táncolva közölték az örömhírt.

Hilary Swank terhességét egy vicces családi videóval jelentette be a közösségi oldalán (Fotó: The Canadian Press/PA Images / Northfoto)

Hilary Swank Instagram-oldalán hatalmas örömhírt osztott meg követőivel: 52 évesen harmadjára is anyai örömök elé néz

Instagram-oldalán hatalmas örömhírt osztott meg követőivel: 52 évesen harmadjára is anyai örömök elé néz A Millió dolláros bébi sztárja egy vicces családi videóval jelentette be az örömhírt

sztárja egy vicces családi videóval jelentette be az örömhírt A színésznő ikrei, Aya és Ohm 2023 áprilisában jöttek világra.

Hilary Swank váratlan bejelentést tett: 52 évesen újra anya lesz

Hatalmas örömhírt osztott meg rajongóival az 52 éves Oscar-díjas színésznő. Október 14-én, szerdán Hilary Swank Instagram-oldalán jelentette be, hogy férjével, Philip Schneiderrel ismét babát várnak. A hír különösen nagy meglepetést okozott, hiszen a házaspár mindössze három évvel ezelőtt köszönthette ikreit, Aya-t és Ohm-ot. De nemcsak a hír, maga a bejelentés is roppant különlegesre sikeredett. A színésznő nem egy hagyományos, pocakját megmutató fotóval vagy egy egyszerű bejegyzéssel árulta el a titkot. Egy családi videót töltött fel, amelyben a férjével és két gyermekével táncolnak a sötétben úgy, hogy világító rudakkal van körberagasztva a testük. A bejegyzéshez pedig humorosan csak annyit írt, hogy:

Sokan kérdezték, hogy mi lesz a következő projektem - ez decemberben jelenik meg.

Három évvel az ikrek után érkezik a harmadik baba

Hilary Swank férjével, Philip Schneiderrel már két gyermekes szülők. Ikreik, Aya és Ohm három évvel ezelőtt 2023 áprilisában születtek, amikor a színésznő 48 éves volt. Az anyaság első évei jelentős változást hoztak az életében, és azóta többször beszélt arról, mennyire hálás azért, hogy ennyi idősen tapasztalhatta meg a gyermeknevelés örömeit:

Nem arról volt szó, hogy korábban nem akartam volna őket. Sok dolog akadályozta ezt, de így most tényleg szánhatok időt arra, hogy velük legyek.

A Milliós dolláros bébi főszereplője, Hilary Swank és férje, Philip Schneider harmadik közös gyermeküket várják (Fotó: RW / Northfoto)

Az anyaság türelmesebbé tette

Hilary Swank a People magazinnak korábban arról is beszélt, hogy idősebb édesanyaként sokkal több türelmet és lelki energiát érez magában a gyermekneveléshez. Úgy véli, az évek során szerzett tapasztalatai és az önismereti munkája is hozzájárultak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabban tudja kezelni a szülői feladatokat. És bár a harmadik baba érkezése minden bizonnyal újabb kihívásokat hoz majd a család életébe, a színésznő boldogan készül erre az új fejezetre.