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Hilary Swank váratlan bejelentést tett: 52 évesen újra anya lesz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Millió dolláros bébi
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 15. 13:30
terhességHilary Swank
Az Oscar-díjas színésznő hatalmas örömhírt osztott meg közösségi oldalán. Hilary Swank 52 évesen újra anyai örömök elé néz.
Fekete Ágnes
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Az Oscar-díjas színésznő váratlan bejelentést tett közösségi oldalán. Hilary Swank 52 éves korábban három évvel az ikrei születése után, ismét anyai örömök elé néz. A bejelentés rendkívül aranyosra sikeredett, a családjával együtt táncolva közölték az örömhírt. 

Hilary Swank terhességét egy vicces családi videóval jelentette be a közösségi oldalán
Hilary Swank terhességét egy vicces családi videóval jelentette be a közösségi oldalán (Fotó: The Canadian Press/PA Images /  Northfoto)
  • Hilary Swank Instagram-oldalán hatalmas örömhírt osztott meg követőivel: 52 évesen harmadjára is anyai örömök elé néz
  • A Millió dolláros bébi sztárja egy vicces családi videóval jelentette be az örömhírt
  • A színésznő ikrei, Aya és Ohm 2023 áprilisában jöttek világra. 

Hilary Swank váratlan bejelentést tett: 52 évesen újra anya lesz

Hatalmas örömhírt osztott meg rajongóival az 52 éves Oscar-díjas színésznő. Október 14-én, szerdán Hilary Swank Instagram-oldalán jelentette be, hogy férjével, Philip Schneiderrel ismét babát várnak. A hír különösen nagy meglepetést okozott, hiszen a házaspár mindössze három évvel ezelőtt köszönthette ikreit, Aya-t és Ohm-ot. De nemcsak a hír, maga a bejelentés is roppant különlegesre sikeredett. A színésznő nem egy hagyományos, pocakját megmutató fotóval vagy egy egyszerű bejegyzéssel árulta el a titkot. Egy családi videót töltött fel, amelyben a férjével és két gyermekével táncolnak a sötétben úgy, hogy világító rudakkal van körberagasztva a testük. A bejegyzéshez pedig humorosan csak annyit írt, hogy:

Sokan kérdezték, hogy mi lesz a következő projektem - ez decemberben jelenik meg.

Három évvel az ikrek után érkezik a harmadik baba

Hilary Swank férjével, Philip Schneiderrel már két gyermekes szülők. Ikreik, Aya és Ohm három évvel ezelőtt 2023 áprilisában születtek, amikor a színésznő 48 éves volt. Az anyaság első évei jelentős változást hoztak az életében, és azóta többször beszélt arról, mennyire hálás azért, hogy ennyi idősen tapasztalhatta meg a gyermeknevelés örömeit:

Nem arról volt szó, hogy korábban nem akartam volna őket. Sok dolog akadályozta ezt, de így most tényleg szánhatok időt arra, hogy velük legyek.

Hilary Swank és férje, Philip Schneider harmadik közös gyermeküket várják
A Milliós dolláros bébi főszereplője, Hilary Swank és férje, Philip Schneider harmadik közös gyermeküket várják (Fotó: RW /  Northfoto)

Az anyaság türelmesebbé tette

Hilary Swank a People magazinnak korábban arról is beszélt, hogy idősebb édesanyaként sokkal több türelmet és lelki energiát érez magában a gyermekneveléshez. Úgy véli, az évek során szerzett tapasztalatai és az önismereti munkája is hozzájárultak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabban tudja kezelni a szülői feladatokat. És bár a harmadik baba érkezése minden bizonnyal újabb kihívásokat hoz majd a család életébe, a színésznő boldogan készül erre az új fejezetre. 

 

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