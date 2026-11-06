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Sose add kölcsön ezt a 3 dolgot, különben bevonzod a szegénységet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors babona
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 12:30
kölcsönadásmágiaanyagi helyzetnépi hiedelemszegénység
Kölcsönadod a dolgaid anélkül, hogy igazán belegondolnál, jót teszel-e magaddal? Ne tedd, ugyanis a vonzás törvénye ilyenkor is dolgozik, pontosabban az ellenkezőjébe csaphat át: szegénységet, anyagi nehézségeket okozhat. Mutatjuk, mely dolgokat nem tanácsos kölcsönadnod, még akkor sem, ha egy szeretted kéri.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A konyhánk rejtett energiái közvetlenül befolyásolják az anyagi helyzetünket.
  • Anyagi csődöt hozhat, ha valamit sötétedés után adunk át a szomszédnak.
  • A személyes tárgyaink képesek elvonni a szerencsénket, ha rossz kezekbe kerülnek.

Habár tudományos alapja nincs, a kultúránkban és a néphagyományban mélyen gyökereznek azok a szabályok, hogy mit nem szabad kiadni a házból, ha meg akarjuk tartani a gazdagságunkat. A feng shui és bizonyos ruhadarabok kölcsönadása például egyáltalán nem fér össze − a vonzás törvénye azonnal működésbe lép, és nemcsak a hangulatunkat, hanem az anyagi helyzetünket és a lehetőségeinket is befolyásolhatja. 

Egy tárgy kölcsönadása a vonzás törvénye szülte kockázat ellenére
A tárgyak csereberéje olyan, mintha a személyes energiameződet nyitnád meg valaki más előtt. A vonzás törvénye szerint mindez szegénységet is okozhat. Fotó: 123RF

A vonzás törvénye és a babonák: 5 dolog, amit sose adj kölcsön

A szóban forgó babona vagy szemléletmód − nevezzük bárhogy − különösen a szláv és a kelet-európai népek körében terjedt el. 

A népi hiedelem szerint a környezetünkben lévő tárgyak nem csupán használati eszközök, hanem a személyes energiáink és a családi jólétünk hordozói is. 

Sokan úgy tartják, hogy bizonyos mindennapi holmik felelőtlen megosztása megbonthatja az otthon harmóniáját, és akár anyagi nehézségeket is okozhat. Alább bemutatjuk azt a 3 dolgot. amelyet a hagyomány szerint jobb, ha megtartasz magadnak.

1. A konyha kincsei: edények és konyhai eszközök

A konyha ősidők óta a család táplálásának és a bőségnek a központja. Az itt használt edények, tálak és kések szorosan kötődnek a jóléthez. A hiedelem úgy tartja, hogy ha ezeket elhordják a házból, azzal a saját bőséged alapjait adod át másnak, ami átmeneti vagy tartós anyagi visszaesést idézhet elő.

2. Az élet szimbólumai: só és kenyér

A só és a kenyér a legalapvetőbb élelmiszerek, amelyek a tisztaságot, a vendégszeretetet és az életben maradást jelképezik. A spirituális hagyományok szerint a só és a kenyér kölcsönadása – különösen a naplemente utáni órákban – komoly veszélyt hordoz magában. A babona szerint ezzel szó szerint kisöpröd a szerencsét és az anyagi stabilitást az ajtón, ráadásul családi vitákat is generálhatsz.

Só a konyhában
A spirituális hagyományok szerint a só magába szívja a negatív energiákat. Forrás: 123RF

3. Ruhák és ékszerek

A testünkkel közvetlenül érintkező ruhadarabok, cipők, és különösen a nemesfémből készült ékszerek vagy gyűrűk rendkívül gyorsan átveszik a saját auránk energiáját. Ha ezeket másnak adod kölcsön, a viselőjük akaratlanul is megváltoztathatja a tárgyak energiamintázatát. Ezáltal nemcsak a személyes sikereidet és a pénzügyi szerencsédet veszítheted el, hanem mások nehézségeit és negatív megéléseit is behurcolhatod a saját életedbe.

Ruhákat válogató nők
A ruha egyes hiedelmek szerint a lélek kiterjesztése, az aura külső burka. Fotó: 123RF

Lehet, hogy a jó szándék vezérel, ugyanakkor a babonákkal és a vonzás törvényével nem éri meg packázni – már ha anyagi jólétben kívánod tölteni hátralévő életed. 

A só képes elnyelni és semlegesíteni a negatív energiákat. Tekintsd meg az alábbi videót a só spirituális erejéről:

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