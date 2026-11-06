Kevesebb turista, több nyugalom: ezért érdemes ősszel is Egerbe utazni

Eger ősszel, különösen novemberben általában csendesebb arcát mutatja: a népszerű látnivalókat nyugodtabban járhatjuk végig. A belvárosban rövid sétákkal elérjük a főbb nevezetességeket, így a hűvös idő sem feltétlenül akadály. A barokk házak között kávézókba, éttermekbe húzódhatunk be, a szabadtéri programokat pedig templomlátogatással válthatjuk. A korai sötétedés miatt a várat érdemes a nap első felére időzíteni. Egy hétvége alatt a városon kívülre is eljuthatunk, de a belvárosra legalább egy teljes napot érdemes szánni.
Kezdjük a sétát a Dobó téren, ahonnan a várra is rálátunk. A teret a kéttornyú minorita templom, a városháza és Dobó István szoborcsoportja teszi könnyen felismerhetővé. Innen az Eger-patak mentén vagy a környező kis utcákon indulhatunk tovább. A Dobó István utca a vár felé vezet; a belvárosnak ezen a részén vendéglátóhelyekből sincs hiány.
Az egri várban az 1552-es ostrom története mellett magára az erődítményre is érdemes időt hagyni. A falak mellől a belváros háztetőire és templomtornyaira látunk rá, tiszta időben pedig a környező dombok is kirajzolódnak. Szeles novemberi napon itt jóval hűvösebbnek érezhetjük az időt, mint a vár alatti utcákon. Indulás előtt ellenőrizzük az aktuális látogatási rendet, hogy a kiválasztott kiállítások is beleférjenek a programba.
A bazilika felé a sétálóutcákon át folytathatjuk az utat. A Hild József tervezte klasszicista székesegyház széles lépcsősorával és hatalmas oszlopaival a város egyik legjellegzetesebb épülete. Vele szemben áll a Líceum, amelyben ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem működik: a két épület együtt határozza meg az Eszterházy tér látványát. A bazilika hétvégi megtekintését az istentiszteletekhez igazítsuk.
A Szépasszony-völgyre külön délutánt vagy estét is szánhatunk. A pincékben az egri bikavér mellett fehérborokat, köztük egri csillagot is kóstolhatunk. Késő ősszel célszerű előre kiválasztani a borászatot, és egyeztetni a látogatást, különösen ha vezetett kóstolót szeretnénk. Az oda- és visszautat is tervezzük meg előre, hogy a borozás után ne kelljen autóba ülnünk.
Ha egy második nap is rendelkezésünkre áll, Egerszalókra is érdemes ellátogatnunk. Híres „sódombja” valójában a felszínre jutó termálvízből kivált mészkőből épül, fehér teraszai különös látványt adnak a domboldalon. A kirándulást fürdőzéssel köthetjük össze. A medencékben töltött néhány óra kényelmes lezárása lehet az egri hétvégének.
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