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Kevesebb turista, több nyugalom: ezért érdemes ősszel is Egerbe utazni

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 19:00
városlátogatásőszi hangulatEger
Sétáljunk végig a vár alatti utcákon, majd üljünk be egy kávézóba vagy egy borospincébe! Eger ősszel egy nyugodtabb városnézéshez is jó választás, amikor a főbb látnivalók mellett kényelmes ebédekre és fürdőzésre is hagyhatunk időt.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Eger ősszel nyugodtabb városnézésre csábít: a Dobó tértől a várig kényelmes sétával fedezhetjük fel a belvárost.
  • A bazilika és a vele szemben álló Líceum a hűvösebb napokon is megér egy látogatást.
  • A hétvégét a Szépasszonyvölgy borospincéivel és egerszalóki fürdőzéssel egészíthetjük ki.

Eger ősszel, különösen novemberben általában csendesebb arcát mutatja: a népszerű látnivalókat nyugodtabban járhatjuk végig. A belvárosban rövid sétákkal elérjük a főbb nevezetességeket, így a hűvös idő sem feltétlenül akadály. A barokk házak között kávézókba, éttermekbe húzódhatunk be, a szabadtéri programokat pedig templomlátogatással válthatjuk. A korai sötétedés miatt a várat érdemes a nap első felére időzíteni. Egy hétvége alatt a városon kívülre is eljuthatunk, de a belvárosra legalább egy teljes napot érdemes szánni.

Eger ősszel az egri várral
Eger ősszel is izgalmas úti cél: a várban az 1552-es ostrom történetével ismerkedhetünk meg. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Eger ősszel: mit érdemes megnézni egy hétvége alatt?

Kezdjük a sétát a Dobó téren, ahonnan a várra is rálátunk. A teret a kéttornyú minorita templom, a városháza és Dobó István szoborcsoportja teszi könnyen felismerhetővé. Innen az Eger-patak mentén vagy a környező kis utcákon indulhatunk tovább. A Dobó István utca a vár felé vezet; a belvárosnak ezen a részén vendéglátóhelyekből sincs hiány.

Az egri Dobó tér ősszel
Eger szíve, a Dobó tér ősszel is látványos a sárguló fákkal és a tér körül álló történelmi épületekkel. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Az egri várban az 1552-es ostrom története mellett magára az erődítményre is érdemes időt hagyni. A falak mellől a belváros háztetőire és templomtornyaira látunk rá, tiszta időben pedig a környező dombok is kirajzolódnak. Szeles novemberi napon itt jóval hűvösebbnek érezhetjük az időt, mint a vár alatti utcákon. Indulás előtt ellenőrizzük az aktuális látogatási rendet, hogy a kiválasztott kiállítások is beleférjenek a programba.

A bazilika felé a sétálóutcákon át folytathatjuk az utat. A Hild József tervezte klasszicista székesegyház széles lépcsősorával és hatalmas oszlopaival a város egyik legjellegzetesebb épülete. Vele szemben áll a Líceum, amelyben ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem működik: a két épület együtt határozza meg az Eszterházy tér látványát. A bazilika hétvégi megtekintését az istentiszteletekhez igazítsuk.

Az egri bazilika ősz eleji környezetben
A Hild József által tervezett egri bazilika a város egyik ikonikus épülettömbje. Fotó: Shutterstock

Borospincék és meleg vizes pihenés a városnézés után

A Szépasszony-völgyre külön délutánt vagy estét is szánhatunk. A pincékben az egri bikavér mellett fehérborokat, köztük egri csillagot is kóstolhatunk. Késő ősszel célszerű előre kiválasztani a borászatot, és egyeztetni a látogatást, különösen ha vezetett kóstolót szeretnénk. Az oda- és visszautat is tervezzük meg előre, hogy a borozás után ne kelljen autóba ülnünk.

Az egri Szépaszony-völgy pincéi ősszel
Az egri kirándulás egyik legkellemesebb úti célja a szépasszony-völgyi borpince látogatás. Fotó: Shutterstock

Ha egy második nap is rendelkezésünkre áll, Egerszalókra is érdemes ellátogatnunk. Híres „sódombja” valójában a felszínre jutó termálvízből kivált mészkőből épül, fehér teraszai különös látványt adnak a domboldalon. A kirándulást fürdőzéssel köthetjük össze. A medencékben töltött néhány óra kényelmes lezárása lehet az egri hétvégének.

Nézz meg egy videót is Egerről:

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