Kevesebb turista, több nyugalom: ezért érdemes ősszel is Egerbe utazni

Eger ősszel nyugodtabb városnézésre csábít: a Dobó tértől a várig kényelmes sétával fedezhetjük fel a belvárost.

A bazilika és a vele szemben álló Líceum a hűvösebb napokon is megér egy látogatást.

A hétvégét a Szépasszonyvölgy borospincéivel és egerszalóki fürdőzéssel egészíthetjük ki.

Eger ősszel, különösen novemberben általában csendesebb arcát mutatja: a népszerű látnivalókat nyugodtabban járhatjuk végig. A belvárosban rövid sétákkal elérjük a főbb nevezetességeket, így a hűvös idő sem feltétlenül akadály. A barokk házak között kávézókba, éttermekbe húzódhatunk be, a szabadtéri programokat pedig templomlátogatással válthatjuk. A korai sötétedés miatt a várat érdemes a nap első felére időzíteni. Egy hétvége alatt a városon kívülre is eljuthatunk, de a belvárosra legalább egy teljes napot érdemes szánni.

Eger ősszel is izgalmas úti cél: a várban az 1552-es ostrom történetével ismerkedhetünk meg. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Eger ősszel: mit érdemes megnézni egy hétvége alatt?

Kezdjük a sétát a Dobó téren, ahonnan a várra is rálátunk. A teret a kéttornyú minorita templom, a városháza és Dobó István szoborcsoportja teszi könnyen felismerhetővé. Innen az Eger-patak mentén vagy a környező kis utcákon indulhatunk tovább. A Dobó István utca a vár felé vezet; a belvárosnak ezen a részén vendéglátóhelyekből sincs hiány.

Eger szíve, a Dobó tér ősszel is látványos a sárguló fákkal és a tér körül álló történelmi épületekkel. Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Az egri várban az 1552-es ostrom története mellett magára az erődítményre is érdemes időt hagyni. A falak mellől a belváros háztetőire és templomtornyaira látunk rá, tiszta időben pedig a környező dombok is kirajzolódnak. Szeles novemberi napon itt jóval hűvösebbnek érezhetjük az időt, mint a vár alatti utcákon. Indulás előtt ellenőrizzük az aktuális látogatási rendet, hogy a kiválasztott kiállítások is beleférjenek a programba.

A bazilika felé a sétálóutcákon át folytathatjuk az utat. A Hild József tervezte klasszicista székesegyház széles lépcsősorával és hatalmas oszlopaival a város egyik legjellegzetesebb épülete. Vele szemben áll a Líceum, amelyben ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem működik: a két épület együtt határozza meg az Eszterházy tér látványát. A bazilika hétvégi megtekintését az istentiszteletekhez igazítsuk.