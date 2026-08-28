„Fizikálisan is bántottak” - A Házasság első látásra sztárja őszintén vallott múltjáról

Alig pár napja mutatták be a TV2 sikerműsorának szereplőit, ám egyikük már most olyan kommentáradatot kapott, amit nehezen tud feldolgozni. A Házasság első látásra jövendőbeli feleségének már most meg kellett szólalnia, mivel felfoghatatlan mennyiségű gyűlöletet kap a közösségi oldalakon. Kajcsos Petra pedig a TV2 Aktív stábjának mesélt a jelenlegi helyzetről és korábbi sérelmeiről is.

A Házasság első látásra Petrája így viseli a folyamatos kritikákat (Fotó: Mediaworks Archív)

A Házasság első látásra jövendőbelije beszámolt a kritikákról

Ki ez a Pinokkió?

– ilyen és ehhez hasonló kommentek jelentek meg Kajcsos Petra bejelentése alatt.

A 26 éves fiatal hölgy pedig elárulta, hogy mit gondol ezekről a megjegyzésekről. „Számítottam arra, hogy fogok majd kapni negatív kommenteket, viszont arra nem, hogy ez ennyire hamar bekövetkezik. Konkrétan még ki se ment az első rész, az embernek fogalmuk sincs, hogy ki milyen ember és ki mivel küzdött eddig élete során és így zúdult a nyakamba ez a negatív hullám” – jegyezte meg Petra, aki azon is meglepődött, hogy szinte minden ilyen komment mögött férfi áll, sok esetben családi képpel, gyerekekkel a profilképén.

A Házasság első látásra 2026-os évadának szereplői már nagyon várják, hogy lássák magukat a TV2 képernyőjén (Fotó: Szabolcs László)

Így kezeli a negatívat Kajcsos Petra

Azt érzem, hogy nagyon jól kezelem ezeket, mivel sajnos gyerekkoromban is sokat bántottak, rengeteget csúfoltak, bezártak a mosdóba és fizikálisan is bántottak. Azt hiszem, hozzászoktam és úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy nem tudnak már meglepni. Egész életemben azt hallgattam, hogy mennyire csúnya és ocsmány vagyok, szóval mondjanak valami újat

– vallotta be őszintén a Házasság első látásra sztárja.

Korábban Dávid Petra és Gál Bogi is hasonló cipőben jártak, ám idővel megszerette őket a közönség és Petra is ebben bízik jelenleg. „Azt remélem, hogy az emberek, akik ilyeneket írogatnak rólam, majd az epizódokból jobban megismerik a történetemet, és nem kell visszavonniuk - mert ennyire nem vagyok naív -, de lehet, hogy elgondolkodnak, mit is írtak rólam” – emelte ki az Aktívnak Kajcsos Petra.