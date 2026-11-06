JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Zsombor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mennyit tudsz a magyar rádiózás aranykoráról és bemondóiról? Retró kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Magyar Rádió
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 18:30
retro kvízekMagyar rádiózás
Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire emlékszel a legendás rádiós bemondókra. Sőt, nemcsak azt szeretnénk megtudni, kire emlékszel a magyar rádiózás aranykorából, hanem egy-két műsorról is teszünk fel kérdést retró kvízünkben.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei

Ez a retró kvíz a magyar rádiózás fénykorába kalauzol el bennünket, egy olyan különleges korszakba, amikor a hangok, a történetek és az érzelmek szorosan összefonódtak. A rádió hosszú időn keresztül meghatározó része volt a mindennapoknak: generációk nőttek fel a hírműsorokat hallgatva, a dallamokat dúdolva és a rádiójátékok izgalmas történeteit követve. Ki ne emlékezne például a legendás Szabó családra, amelynek szereplői szinte a hallgatók mindennapjainak részévé váltak?

Retró kvíz – Komjáthy György a stúdióban
Retró kvíz – Komjáthy György a stúdióban
Forrás: fortepan

Retró kvíz a magyar rádiózás aranykoráról

A rádiózás aranykora a 1960-as, 1970-es és 1980-as évekre tehető, amikor a rádió az egyik legfontosabb szórakozási és tájékozódási lehetőség volt Magyarországon. A korabeli rádiókínálat rendkívül változatos volt. A hallgatók híreket, zenét, vetélkedőket, kabarét és izgalmas történeteket is találtak a műsorban. A Szabó család volt az egyik legsikeresebb adás, amely egy több mint 2500 epizódot megélt rádiós családregény volt. A hallgatók hétről hétre követhették Szabóék életét, örömeit és problémáit.

Mivel a hallgatók nem látták a szereplőket és a történetek helyszíneit, a hangok, a zene és a párbeszédek alapján saját képzeletükre bízhatták a történetek megjelenítését. A rádiózás sokszor meghittebb, személyesebb élményt nyújtott, ráadásul bárhol hallgatható volt: otthon, munka közben vagy akár utazáskor is.

Földi Ottó, a Magyar Rádió ikonikus bemondója ma lenne 95 éves 

Földi Ottó a magyar rádiózás aranykorának meghatározó alakjává vált, kellemes orgánuma és tiszta beszéde miatt könnyű volt felismerni. Különösen a Petőfi Rádió hallgatói körében volt ismert: az 1980-as évektől többek között a Zenerulett, az Éjszakai klub és a Slágerlista műsorait vezette. 1989-ben Magyar Rádió Nívódíjban részesült.

Fel tudod idézni a régi rádiós bemondókat? Tudod, milyen rádióműsorokat vezettek? Akkor indulhat is a retró rádiós kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik évben indult el a legendás Szabó-család című rádiós sorozat?

Ez a rádiós szignál sokak számára lehet ismerős:

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu