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Jane Fonda bőrébe bújt Jennifer Lopez - sokat nem bízott a képzeletre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Jennifer Lopez
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 21:00
énekesnőJane Fonda
Bár már elmúlta halloween, Jennifer Lopez jelmezét nem lehet olyan könnyen elfelejteni. Az énekesnő a Barbarella bőrébe bújt, és még Jane Fonda ikonikus jelenetét is újraalkotta.

Bár halloween már egy hete volt, néhány jelmezt még most is érdemes kiemelni, köztük Jennifer Lopezét. Az énekesnő a Jane Fonda által alakított Barbarella bőrébe bújt, de sokat nem bízott a képzeletre.

Nehezen lehetne elfelejteni Jennifer Lopez idei halloweeni jelmezét
Nehezen lehetne elfelejteni Jennifer Lopez idei halloweeni jelmezét. Fotó: KGC-11 /  Northfoto

Nehezen lehetne elfelejteni Jennifer Lopez idei halloweeni jelmezét

Az 57 éves énekesnő az intergalaktikus harcosnő ikonikus ruháiban mutatta meg telt alakját, de a karamellszínű paróka sem maradt el, amely kísértetiesen hasonlított Fonda frizurájára az 1968-as filmből.

Azonban nemcsak a jelmez volt figyelemre méltó! Az énekesnő újraalkotta színésznő legendás jelenetét a filmben, és kacéran pózolt egy férfi angyallal.

 

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