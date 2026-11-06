Jane Fonda bőrébe bújt Jennifer Lopez - sokat nem bízott a képzeletre

Bár halloween már egy hete volt, néhány jelmezt még most is érdemes kiemelni, köztük Jennifer Lopezét. Az énekesnő a Jane Fonda által alakított Barbarella bőrébe bújt, de sokat nem bízott a képzeletre.

Nehezen lehetne elfelejteni Jennifer Lopez idei halloweeni jelmezét. Fotó: KGC-11 / Northfoto

Nehezen lehetne elfelejteni Jennifer Lopez idei halloweeni jelmezét

Az 57 éves énekesnő az intergalaktikus harcosnő ikonikus ruháiban mutatta meg telt alakját, de a karamellszínű paróka sem maradt el, amely kísértetiesen hasonlított Fonda frizurájára az 1968-as filmből.

Azonban nemcsak a jelmez volt figyelemre méltó! Az énekesnő újraalkotta színésznő legendás jelenetét a filmben, és kacéran pózolt egy férfi angyallal.