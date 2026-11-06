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Hajdú Péter reagált a Berki Krisztiántól kapott üzenetre: „Krisztián lelke már nem kóborol...”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Berki Krisztián
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 06. 13:00 / FRISSÍTÉS: 2026. november 06. 13:41
Lénárt ÉvitúlvilágHajdú Péterüzenet
Nagy port kavart a Bors néhány napja megjelent cikke, melyben Lénárt Évi parapszichológus beszélt arról, hogy üzenetet kapott a négy és fél éve elhunyt celeb koborló lelkétől. Berki Krisztián asztrálteste konkrét kívánsággal érkezett a spiritisztához és megnevezte Hajdú Pétert, akit „felkért”, legyen a róla szóló film producere. Nos, a Frizbi TV műsorvezetője köszöni szépen, de nem él a lehetőséggel.
Buster
A szerző cikkei

Mielőtt azonban rátérnénk Berki Krisztián Hajdúnak címzett kérésére, idézzük fel az üzenet másik felét, ami az egykori focikapus, médiasztár közelgő újjászületésére vonatkozó információkat tartalmazott! „Mivel a napokban rengetegen gondolnak az elhunyt szeretteikre, nagyon sokan, köztük hírességek lelkei is újra felvették velem a kapcsolatot. Berki Krisztián is ismét üzent. Elmondta nekem, hogy lányként születik majd újra hamarosan. Azt is megsúgta, hogy újra híresség válik majd belőle” – kezdte lapunknak a halottak napja alkalmából kapott, túlvilági üzenet ismertetését Lénárt Évi, majd ezután árulta el, mi is Berki lelkének nagy vágya. „Szeretné, ha egy mozifilm készülne abból az életből, amit Berki Krisztiánként élt le. Ráadásul a produceri feladatokra is kijelölt valakit. Szerinte ugyanis jó barátja, Hajdú Péter lenne a legalkalmasabb erre a feladatra. Véleménye szerint, így válhatna az életéből igazi mozisiker, és így maradhatna fent a neve a jövőben is” – tette hozzá a parapszichológus.

Hajdú Péter nem készít filmet Berki Krisztián életéből.
Hajdú Péter továbbra is marad a szkeptikus oldalon (Fotó: MW)

Hajdú Péter köszöni, de nem vállalja a megtisztelő feladatot...

A képletből már csak egyetlen információ hiányzott, de a Bors megkereste Hajdú Pétert, így olvasóink lehetnek az elsők, akik megtudják, lesz-e Berki Krisztián életútmozi a közeli, vagy távoli jövőben. Spoiler! Nem lesz! No, de miért? „Nagyon megtisztelő, hogy Krisztián engem tart a legalkalmasabbnak arra, hogy vászonra vigyem élete moziját.”

Az az igazság, hogy bár kecsegtető a lehetőség, mostanában nagyon elfoglalt vagyok, így ha fájó szívvel is, de vissza kell utasítanom a lehetőséget.

„Talán térjünk erre vissza később…” – kezdte némi éllel a hangjában az örök szkeptikus Hajdú Péter, aki bevallotta, nem véletlen a hangjába rejtett pikírtség, ugyanis úgy véli, Berki Krisztián lelke, már ha valóban keringett az éterben, már megérkezett abba a testbe, ahová meg kellett érkeznie. Vagyis már túl van a szakmai berkekben csak „leszületésként” emlegetett metóduson.

Hajdú Péter visszautasította Berki Krisztián lelkének kívánságát.
Hajdú Péter szerint Berki Krisztián lelke már nem üzenhet az élőknek (Fotó: AI)

A lényeg, hogy nem igazán hiszem, hogy Berki Krisztián valóban üzent nekem”

Kovács-Magyar András spirituális tanító barátom azon a véleményen van, hogy Berki Krisztián lelke már túl van az új testben való leszületésen, vagyis már újra köztünk jár egy apró gyermek testében. Ezt bizton állítja, mivel mint mondja, ő maga engedte el a lelkét és már nincs is módja arra, hogy kvázi kísértsen, vagy ha úgy tetszik, üzeneteket küldjön nekem, vagy bárki másnak. Én persze nem tudom, hogy ez így van-e, de ezt majd ők ketten lemeccselik, ha szeretnék. Én maradnék szkeptikus, ahogyan Kiss Kató esetében is, akivel együtt készítem A Szeánsz című sorozatunkat. Az én szerepem ott is a műsorvezetés és megfigyelés, és még úgy is vannak fenntartásaim, hogy Kató nagyon szép és döbbenetes eredményeket mutat fel adásról adásra. A lényeg, hogy nem igazán hiszem, hogy Berki Krisztián valóban üzent nekem. Sokkal inkább gondolom azt, hogy a nevével még ma is szép kattintásokat lehet generálni, de persze lehet, hogy tévedek” – fogalmazta meg véleményét Hajdú Péter

 

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