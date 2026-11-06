Hajdú Péter reagált a Berki Krisztiántól kapott üzenetre: „Krisztián lelke már nem kóborol...”

Hajdú Péter köszöni, de nem vállalja a megtisztelő feladatot...

A képletből már csak egyetlen információ hiányzott, de a Bors megkereste Hajdú Pétert, így olvasóink lehetnek az elsők, akik megtudják, lesz-e Berki Krisztián életútmozi a közeli, vagy távoli jövőben. Spoiler! Nem lesz! No, de miért? „Nagyon megtisztelő, hogy Krisztián engem tart a legalkalmasabbnak arra, hogy vászonra vigyem élete moziját.”

Az az igazság, hogy bár kecsegtető a lehetőség, mostanában nagyon elfoglalt vagyok, így ha fájó szívvel is, de vissza kell utasítanom a lehetőséget.

„Talán térjünk erre vissza később…” – kezdte némi éllel a hangjában az örök szkeptikus Hajdú Péter, aki bevallotta, nem véletlen a hangjába rejtett pikírtség, ugyanis úgy véli, Berki Krisztián lelke, már ha valóban keringett az éterben, már megérkezett abba a testbe, ahová meg kellett érkeznie. Vagyis már túl van a szakmai berkekben csak „leszületésként” emlegetett metóduson.

Hajdú Péter szerint Berki Krisztián lelke már nem üzenhet az élőknek (Fotó: AI)

„A lényeg, hogy nem igazán hiszem, hogy Berki Krisztián valóban üzent nekem”

„Kovács-Magyar András spirituális tanító barátom azon a véleményen van, hogy Berki Krisztián lelke már túl van az új testben való leszületésen, vagyis már újra köztünk jár egy apró gyermek testében. Ezt bizton állítja, mivel mint mondja, ő maga engedte el a lelkét és már nincs is módja arra, hogy kvázi kísértsen, vagy ha úgy tetszik, üzeneteket küldjön nekem, vagy bárki másnak. Én persze nem tudom, hogy ez így van-e, de ezt majd ők ketten lemeccselik, ha szeretnék. Én maradnék szkeptikus, ahogyan Kiss Kató esetében is, akivel együtt készítem A Szeánsz című sorozatunkat. Az én szerepem ott is a műsorvezetés és megfigyelés, és még úgy is vannak fenntartásaim, hogy Kató nagyon szép és döbbenetes eredményeket mutat fel adásról adásra. A lényeg, hogy nem igazán hiszem, hogy Berki Krisztián valóban üzent nekem. Sokkal inkább gondolom azt, hogy a nevével még ma is szép kattintásokat lehet generálni, de persze lehet, hogy tévedek” – fogalmazta meg véleményét Hajdú Péter.