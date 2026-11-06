Autó párásodás ellen: 5 egyszerű trükk, amivel tiszta marad a szélvédő

Kevesen tudják, hogy valójában miért párásodik be az autó ablaka.

A legtöbben azt hiszik, hogy a hideg idő a hibás, és ablakfűtéssel próbálják kezelni a problémát.

Ha megszüntetjük a valódi okokat, akkor tartósan véget vethetünk a párás ablakok problémájának!

Az autó párásodása ellen többféleképpen is védekezhetsz, ráadásul nem feltétlenül van szükséged drága eszközökre vagy különleges felszereltségű járműre hozzá.

Az autó párásodása ellen a megfelelő szellőztetés, az üvegfelületek tisztán tartása és a nedvesség megszüntetése is is segíthet. Fotó: 123RF

Autó párásodás: mitől alakul ki a jelenség?

Az őszi és téli hónapokban különösen gyakori, hogy az autó szélvédője belülről bepárásodik. Ennek egyszerű fizikai oka van: az utastér melegebb, nedves levegője a hideg üvegfelülettel érintkezve lehűl, a benne lévő vízpára pedig apró vízcseppek formájában kicsapódik. A jelenséget fokozhatja az utasok lehelete, a vizes kabát, a nedves cipő vagy az átázott lábtörlő is – derül ki a Gumi.hu tájékoztatójából.

Mit tehetünk a párásodás ellen? 5 tippet mutatunk!

1. Irányítsd a meleg levegőt a szélvédőre!

Kezdjük a legegyszerűbb és legismertebb módszerrel: ha már alig látsz ki az ablakon, elsőként a szélvédő páramentesítő funkcióját érdemes bekapcsolni. Ha az autódban nincs külön ilyen gomb, állítsd a levegőbefúvást a szélvédőre, a ventilátort pedig magasabb fokozatra. A meleg légáram felmelegíti az üvegfelületet, így a lecsapódott nedvesség könnyebben eltűnik. Régebbi, egyszerűbb felszereltségű autóknál is alkalmazható ez a módszer, hiszen nincs szükség hozzá automata klímára.

2. Kapcsold ki a belső levegőkeringetést!

Ha a belső levegőkeringetés van bekapcsolva, akkor az autó ugyanazt a nedves levegőt forgatja újra és újra az utastérben. Ez pedig mondanunk sem kell, nem segít sokat. Kapcsold ki ezt a funkciót, hogy friss külső levegő juthasson be, és szükség esetén rövid időre az ablakot is lehúzhatod, persze csak ha nincs borzasztóan hideg odakint. A levegő cseréje segíthet csökkenteni a bent felgyülemlett nedvességet.

3. A klíma télen is segíthet

A légkondicionáló nem kizárólag a nyári hőségben lehet hasznos: megfelelő körülmények között a páramentesítésben is fontos szerepe van. A klímaberendezés a levegő nedvességtartalmának egy részét kivonja, így segíthet megszüntetni a szélvédőn megjelenő párát. Egyes autókban a fűtés és a klíma egyszerre is működhet, de nem minden járműnél és nem minden külső hőmérsékleten érhető el ez a lehetőség. Ha a klímakompresszor nem kapcsol be, a szélvédőre irányított meleg levegő és a friss levegő beengedése akkor is segíthet.