"Azt hittem, csak egy kiütés: nem sokkal később a sürgősségire került a kisbabám!"

Makkegészségesen jött a világra a kis Hayden Hopkinson az angliai Durhamben, az édesanyja, a 32 éves Gabrielle Ingham pedig ekkor még a legrosszabb rémálmában sem gondolta volna, a kisbaba hamarosan egy potenciálisan halálos betegséggel fog megküzdeni. Az első intő jelet az jelentette, amikor nyolc héttel a születése után, 2026. szeptember 13-án világos kiütések jelentek meg a kicsi füle és arca körül, valamint a mellkasán, ám Gabrielle - aki egy 21 hónapos gyermek édesanyja is -, azt gondolta, csak hőkiütések. Rögtön másnap reggelre viszont a kisfiú láza az egekbe szökött, a nő pedig ekkor már tudta, a baj nagyobb, mint azt sejtette.
A kicsit ezután a szülei, Gabrielle és Chris bevitték a sürgősségire, ahol az orvosok azt az aggasztó hírt közölték, hogy agyhártyagyulladásban szenved.
Az agyhártyagyulladás egy súlyos állapot, melynek során az agyat és a gerincvelőt körülvevő védőrétegek (agyhártyák) begyulladnak. A betegséget bárki elkaphatja, azonban leggyakrabban csecsemőknél, kisgyermekeknél, serdülőknél és fiatal felnőtteknél alakul ki. Néhány agyhártyagyulladást okozó baktérium szepszishez (vérmérgezéshez) is vezethet. Az agyhártyagyulladás és a szepszis egyaránt nagyon gyorsan, néhány órán belül kialakulhat, ezért fontos, hogy mindkét állapot tüneteit időben felismerjék, mivel ezek akármilyen sorrendben előfordulhatnak.
A csecsemők esetében az agyhártyagyulladás és a vérmérgezés tünetei lehetnek a foltok vagy kiütések, amelyek nyomás alatt sem halványulnak el, azonban ez nem mindig jelentkezik. Egyéb tünetek közé tartozik az etetés visszautasítása, az álmosság, az ernyedtség, az ingerlékenység, a szapora légzés, a láz és a sápadt, foltos vagy elkékült bőr.
Összetört a szívem: annyira aggódtam Haydenért, mialatt magamat is hibáztattam, és feltettem a kérdést, hogy vajon hamarabb rá kellett volna-e jönnöm, valami nincs rendben. Eleinte azt gondoltam, csak hőkiütés, ezért nem tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget. Azt hiszem, létezik egy elképzelés, hogy az agyhártyagyulladás mindig egy bizonyos módon jelentkezik, de a mi tapasztalatunk egyáltalán nem ez volt
- mondta el az édesanya, hozzátéve, amíg be nem lázasodott, a kisfiú teljesen jól volt, ezért sem gyanakodtak arra, hogy ennyire súlyos a helyzet.
A kezelést azonnal megkezdték, amint megérkeztünk a kórházba. Mivel Hayden még nagyon kicsi és magas láza volt, az orvosok rendkívül komolyan vették a helyzetet, mivel egy ilyen korú csecsemőnél a magas láz nagyon veszélyes lehet
- hangsúlyozta Gabrielle.
Hayden ekkor kétféle antibiotikumot kapott, és két lumbálpunkcióra, avagy gerinccsapolás volt szüksége, melynek során a gerinccsatornából agy-gerincvelői folyadékot (liquor) vételeznek. Az orvosok mindeközben folyamatosan küzdöttek a fertőzéssel. A kisbaba végül hat napig maradt kórházban, mielőtt szeptember 20-án hazaengedték. Mostanra szerencsére teljesen felépült, és nincs szüksége további vizsgálatokra, a történtek azonban nagy hatással voltak az édesanyjára. Gabrielle jelenleg igyekszik felhívni a figyelmet az agyhártyagyulladás korai jeleire, köztük az apró kiütésekre, amiket ők maguk is tapasztaltak.
Remélem, Hayden történetének megosztásával más szülők is felismerik, ha valami nincs rendben, és bíznak a megérzéseikben. A csecsemők nagyon gyorsan, nagyon súlyosan megbetegedhetnek, és úgy gondolom, fontos, hogy az emberek tudják, az agyhártyagyulladás nem mindig úgy jelentkezik, ahogyan az általában elvárható lenne
- tette hozzá Gabrielle, mialatt köszönetét fejezte ki a kórháznak, ahol a kisbabáját kezelték, és ahol a személyzet kedvessége, illetve profizmusa végtelenül megnyugtató volt számukra egy ijesztő időszakban - írja a The Sun.
Tragikus ért véget annak a kisbabának az esete, aki mindössze 19 napot élt. Sarah Doolin és Craig Pollard kisfia, Ezrah egy nap nem akart enni, emellett láza is volt, valamint fura hangot adott ki levegővételnél, az édesanyjának azonban ekkor meg sem fordult a fejében, hogy halálos lehet a baj. A szomorú részleteket ITT lehet elolvasni!
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