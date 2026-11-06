"Azt hittem, csak egy kiütés: nem sokkal később a sürgősségire került a kisbabám!"

Makkegészségesen jött a világra a kis Hayden Hopkinson az angliai Durhamben, az édesanyja, a 32 éves Gabrielle Ingham pedig ekkor még a legrosszabb rémálmában sem gondolta volna, a kisbaba hamarosan egy potenciálisan halálos betegséggel fog megküzdeni. Az első intő jelet az jelentette, amikor nyolc héttel a születése után, 2026. szeptember 13-án világos kiütések jelentek meg a kicsi füle és arca körül, valamint a mellkasán, ám Gabrielle - aki egy 21 hónapos gyermek édesanyja is -, azt gondolta, csak hőkiütések. Rögtön másnap reggelre viszont a kisfiú láza az egekbe szökött, a nő pedig ekkor már tudta, a baj nagyobb, mint azt sejtette.

Kiütés jelezte a kisbaba súlyos betegségét / Fotó: Pexels (illusztráció)

Kiütés jelezte a kisbaba súlyos betegségét

A kicsit ezután a szülei, Gabrielle és Chris bevitték a sürgősségire, ahol az orvosok azt az aggasztó hírt közölték, hogy agyhártyagyulladásban szenved.

Az agyhártyagyulladás egy súlyos állapot, melynek során az agyat és a gerincvelőt körülvevő védőrétegek (agyhártyák) begyulladnak. A betegséget bárki elkaphatja, azonban leggyakrabban csecsemőknél, kisgyermekeknél, serdülőknél és fiatal felnőtteknél alakul ki. Néhány agyhártyagyulladást okozó baktérium szepszishez (vérmérgezéshez) is vezethet. Az agyhártyagyulladás és a szepszis egyaránt nagyon gyorsan, néhány órán belül kialakulhat, ezért fontos, hogy mindkét állapot tüneteit időben felismerjék, mivel ezek akármilyen sorrendben előfordulhatnak.

A csecsemők esetében az agyhártyagyulladás és a vérmérgezés tünetei lehetnek a foltok vagy kiütések, amelyek nyomás alatt sem halványulnak el, azonban ez nem mindig jelentkezik. Egyéb tünetek közé tartozik az etetés visszautasítása, az álmosság, az ernyedtség, az ingerlékenység, a szapora légzés, a láz és a sápadt, foltos vagy elkékült bőr.

Összetört a szívem: annyira aggódtam Haydenért, mialatt magamat is hibáztattam, és feltettem a kérdést, hogy vajon hamarabb rá kellett volna-e jönnöm, valami nincs rendben. Eleinte azt gondoltam, csak hőkiütés, ezért nem tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget. Azt hiszem, létezik egy elképzelés, hogy az agyhártyagyulladás mindig egy bizonyos módon jelentkezik, de a mi tapasztalatunk egyáltalán nem ez volt

- mondta el az édesanya, hozzátéve, amíg be nem lázasodott, a kisfiú teljesen jól volt, ezért sem gyanakodtak arra, hogy ennyire súlyos a helyzet.

A kezelést azonnal megkezdték, amint megérkeztünk a kórházba. Mivel Hayden még nagyon kicsi és magas láza volt, az orvosok rendkívül komolyan vették a helyzetet, mivel egy ilyen korú csecsemőnél a magas láz nagyon veszélyes lehet

- hangsúlyozta Gabrielle.