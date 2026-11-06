Égő fenékviszketéstől szenved a férfiak kétharmada – ebben a korban különösen veszélyes lehet

„Pruritus ani” – így nevezik a szaknyelvben a fenékviszketést, amelytől a legfrissebb kutatások szerint a férfiak kétharmada szenved. Jellemzője a gyakorta jelentkező folyamatos viszketés vagy irritáció, amely a végbél környékén jelentkezik. Dr. Hussain Ahmad, az Egyesült Királyságban praktizáló szakorvos felhívta a figyelmet, hogy a terület vakarása súlyos következményekhez vezethet, bizonyos korcsoportba tartozó férfiaknak pedig különösen óvatosnak kell lenniük.

A fenékviszketésnek számos oka lehet, bizonyos életkorban azonban különösen érdemes figyelni rá, mert komolyabb betegség is állhat a háttérben. Illusztráció: 123RF

Fenékviszketés kínoz? Komoly egészségügyi problémád is lehet

Érdekes következtetésre jutott nemrégiben a Brit Bőrgyógyászok Szövetsége: felméréseik alapján a 40-60 évesek körében a leggyakoribb a folyamatos fenékviszketés, ami a figyelmeztetésük szerint súlyos mellékhatásokhoz vezethet.

„A vakarászás bőrkárosodást és esetleges fertőzést okozhat az érintett területen” – kezdte dr. Hussain Ahmad. „Az anális viszketés elsődleges oka a végbélből származó kis mennyiségű szivárgás, ami irritálja a terület körüli érzékeny bőrt. A másodlagos okok közé tartozik az aranyér, a fertőzések, a bőrbetegségek – például a dermatitisz vagy a pikkelysömör –, a végbélrepedések és a vastagbélrák” – fejtette ki a lehetséges okokat dr. Ahmad, rámutatva, hogy akiknél alapvetően gyakoribb az aranyér, esetleg cukorbetegséggel, ekcémával vagy pikkelysömörhöz hasonló bőrbetegségekkel küzdenek, hajlamosabbak az ánusz körüli viszketésre.

„Az IBS miatti tartós hasmenés vagy laza széklet szintén irritálhatja a területet, akárcsak a különféle bélférgek, amelyek kisgyerekes családokban gyakran előfordulnak” – tette hozzá.

A fenékviszketés kezelése

Az elhúzódó fenékviszketés kezelése bonyolult lehet, ugyanis hónapokig tartó kíméletes ápolás válhat szükségessé. Az első és legfontosabb teendő, hogy a területet mindig a lehető legtisztább állapotban tartsuk, használjunk nedves törlőkendőt, mindennap új, laza pamut alsóneműt viseljünk, fogyasszunk több rostot, igyunk sok vizet, szükség esetén pedig forduljunk egészségügyi szakemberhez.

„Ha valaki kádban fürdik, ne adjon fürdősót sem habfürdőt a fürdővízhez, ezenkívül senki, aki ezzel a problémával küzd, ne használjon se krémeket se dezodorokat a területen és annak közelében. A szintetikus anyagokból készült ruhákat, alsóneműket és harisnyákat is kerülni kell” – hívta fel a figyelmet dr. Hussain Ahmad.