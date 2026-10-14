Buszsofőrnek gúnyolta az X-Faktor versenyzőjét Gáspár Laci, majd rájött: ő is így kezdte

Az X-Faktor színpadára a legutóbbi válogatón egy olyan versenyző érkezett, akinek a megjelenésén rögtön megakadt Gáspár Laci szeme. A mentor nem is rejtette véka alá a véleményét, és még azt is elmondta, szerinte mit kellene változtatnia az öltözködésén. Farkas Márk produkciója után azonban nemcsak Lacinak, de a többi X-Faktor mentornak is leesett az álla.

X-Faktor 2026: Gáspár Laci viccesen megjegyezte a versenyzőnek, hogy buszsofőrnek öltözött (Fotó: Szabolcs László)

Gáspár Laci így szólt az X-Faktor versenyzőjéhez: „Buszsofőrnek vagy öltözve”

Az X-Faktor versenyzője, Farkas Márk kék ingben és öltönyben lépett a színpadra, amit Gáspár Laci először viccesnek talált, és meg is szólta érte a versenyzőt.

Ne haragudj, de buszsofőrnek vagy öltözve picit. Én már most mentorállak téged: sötétkék öltönyhöz ne vegyél fel még kéket, mert buszsofőrös. De amúgy csinos vagy, megadtad a módját, ezt így kell

– mondta Laci az X-Faktor versenyzőjének. A fiatal férfi azonban nem kezdett magyarázkodni, elmondta, hogy neki ez tetszett és inkább megmutatta, mit tud a színpadon. Zámbó Jimmy Bukott diák című dalát választotta, és olyan produkcióval állt elő, hogy a mentoroknak is leesett az álluk. A produkció után Gáspár Laci már teljesen más szemmel nézett a versenyzőre. A mentor ugyanis rájött, hogy a buszsofőrös megjegyzés valójában saját pályakezdését is eszébe juttatta.

Így festett Farkas Márk az X-Faktor színpadán (Fotó: RTL)

Mikor bejöttél, viccelődtem veled, hogy buszsofőr, meg ilyenek, de rájöttem arra, hogy magamra emlékeztetsz. Én 23 éves voltam, amikor tehetségkutatóban befutottam, és én is buszsofőrnek voltam öltözve

– mondta Gáspár Laci.