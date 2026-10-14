Buszsofőrnek gúnyolta az X-Faktor versenyzőjét Gáspár Laci, majd rájött: ő is így kezdte

Az X-Faktor színpadára a legutóbbi válogatón egy olyan versenyző érkezett, akinek a megjelenésén rögtön megakadt Gáspár Laci szeme. A mentor nem is rejtette véka alá a véleményét, és még azt is elmondta, szerinte mit kellene változtatnia az öltözködésén. Farkas Márk produkciója után azonban nemcsak Lacinak, de a többi X-Faktor mentornak is leesett az álla.
Az X-Faktor versenyzője, Farkas Márk kék ingben és öltönyben lépett a színpadra, amit Gáspár Laci először viccesnek talált, és meg is szólta érte a versenyzőt.
Ne haragudj, de buszsofőrnek vagy öltözve picit. Én már most mentorállak téged: sötétkék öltönyhöz ne vegyél fel még kéket, mert buszsofőrös. De amúgy csinos vagy, megadtad a módját, ezt így kell
– mondta Laci az X-Faktor versenyzőjének. A fiatal férfi azonban nem kezdett magyarázkodni, elmondta, hogy neki ez tetszett és inkább megmutatta, mit tud a színpadon. Zámbó Jimmy Bukott diák című dalát választotta, és olyan produkcióval állt elő, hogy a mentoroknak is leesett az álluk. A produkció után Gáspár Laci már teljesen más szemmel nézett a versenyzőre. A mentor ugyanis rájött, hogy a buszsofőrös megjegyzés valójában saját pályakezdését is eszébe juttatta.
Mikor bejöttél, viccelődtem veled, hogy buszsofőr, meg ilyenek, de rájöttem arra, hogy magamra emlékeztetsz. Én 23 éves voltam, amikor tehetségkutatóban befutottam, és én is buszsofőrnek voltam öltözve
– mondta Gáspár Laci.
ByeAlex is elismerően beszélt a produkcióról: „Így lehetsz buszsofőr ezzel a hanggal. Ez előtt meg kell hajoljak, nagyon jó éneklés volt” – fogalmazott. Solére szintén kiemelte, hogy meglepte, amit hallott, és szerinte a versenyző pontosan úgy adta elő a dalt, ahogyan azt kellett. Majka pedig már azt is egyértelművé tette, hogy ha valakinek ilyen hangja van, akkor ő bizony más utat szánna neki. „Ha ilyen jól énekelsz, akkor nem bánnám, hogy ha nem buszsofőr lennél, hanem inkább énekes” – mondta Majka. Az X-Faktor versenyzője így végül nem az öltözékével, hanem a hangjával győzte meg a mentorokat, és négy igennel továbbjutott a táborba.
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