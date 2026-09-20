„Csótány embereket bezzeg engedünk tovább” – ByeAlex keményen kiosztotta az X-Faktor versenyzőit

A mentorok között az egész adásban érezni lehetett a feszültséget. Nagyon sok versenyzőnél nem értettek egyet, amit elsőnek egy 70 éves előadó tett próbára. Mindenkinek tetszett, hogy egy saját dallal, jó szöveggel, ügyes gitározással énekelt, ám Alex nem látta benne a fantáziát, ezért nemet mondott neki. Mivel a többiek nem értettek egyet ByeAlex kijelentésével, így bejutott a versenyző az X-Faktor táborába. Ezt addig csinálták egymással a mentorok, amíg Alexnél valami elkattant.

Az X-Faktor mentorok közül ByeAlex volt, akinek a tegnapi adásban a legnagyobb volt a hangja (Fotó: Mediaworks)

Az X-Faktor mentorai között nagy vita alakult ki

Hiába érkeztek tehetséges vagy éppen humoros versenyzők, ByeAlex szívét a tegnapi estén nagyon kevesen tudták megszólítani. A legtöbben abban bízhattak, hogy a többieknek tetszhet majd a produkció, de Alexnek nem valószínű. Gáspár Laci meg is jegyezte Alexnek már a sokadik eset után ezt.

Alex, szerintem te már magadtól is ki vagy már. Mondjuk amúgy már én is kilennék saját magamtól. Miért kellett ennyire leszólni ezt? Azt mondod, hogy nem és kész

— jegyezte meg Laci, akivel Majka is egyetértett.

Azonban Alex nem hódolt be kettőjüknek és kitartott amellett, hogy az akkori versenyzőnél minden tizedik fiú jobban énekel, vagy legalább ugyanazt a szintet tudja hozni.

ByeAlex nyilvánosan kért bocsánatot tegnapi viselkedése miatt (Fotó: Karnok Csaba)

Ezek után jött az igazi fricska

Egy olyan versenyző érkezett, akinek sikerült a lehetetlen és Alex ízlését elnyerte. Azonban a többieket nem győzte meg, így egyértelmű volt, hogy lesz pár megjegyzése az énekesnek a többiekhez.

Csótány embereket bezzeg engedünk tovább, ha mindenki nemet mond, szégyellem, hogy visszajöttem ide

— fakadt ki ByeAlex.

Az énekes körül olyan vita alakult ki, hogy ma azt látta megfelelő lépésnek, hogy bocsánatot kérjen tegnapi viselkedése miatt. „Ha a mai adásban bárkinek a világába beletiportam, őszintén bocsánat érte” — írta közösségi oldalán ByeAlex. A kommentek között többen is arra panaszkodtak, hogy a tegnapi adás vagy a tehetségtelen versenyzők miatt, vagy éppen a zsűri kínos viselkedése miatt volt nézhetetlen.