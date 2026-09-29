„Onnan indult minden” – Köllő Babett először szólalt meg a Luxusfeleség korszakáról

Köllő Babett már számos televíziós műsorban megfordult, de karrierjének egyik meghatározó állomása kétségtelenül a Feleségek luxuskivitelben volt. A Jólvanezígy podcast vendégeként most őszintén beszélt arról az időszakról, amely alapjaiban változtatta meg a róla kialakult képet. Bár ma már egészen más szerepekben láthatjuk, nem akarja megtagadni a Luxusfeleség korszakot, hiszen szerinte annak köszönhetően jutott el oda, ahol most tart.
Babett meglehetősen szókimondóan fogalmazott arról, hogyan tekint vissza a műsorra.
Onnan indult minden. Van egy ilyen mondás, hogy az ember nem szarik oda, ahonnan evett, és én sose fogok erről rosszat mondani
– jelentette ki, majd arra is kitért: nem lenne korrekt utólag megkérdőjelezni azt a döntést, hogy szerepet vállalt a reality-ben: „Olyan döntéseket megkérdőjelezni, hogy nekem az a műsor segített abban, hogy ott vagyok most, ahol vagyok, nem lehet, mert ez vitathatatlan. Ez így történt, és próbálok korrekt maradni.”
Köllő Babett azt sem titkolta, hogy a műsorban a személyiségének csak egy bizonyos része jelenhetett meg. Elmondása szerint többször beszélt olyan dolgokról, amelyek valóban érdekelték, ezekből azonban sok minden nem került képernyőre.
Mindig azt mondják, hogy nem beszéltem eleget arról, hogy igazából mi érdekel. Én beszéltem, csak nem lett bevágva, mert úgy érezték, hogy az embereket ez viszont nem érdekli.
Babett szerint a műsor készítői pontosan tudták, milyen témákra kíváncsiak a nézők. „Miért érdekelné őket, hogy milyen festményeid vannak otthon, vagy milyen művészeket szeretsz. Az a műsor nem erről szólt. Ott valószínű mindenkit az érdekelt, hány táskát vettél a héten, milyen ékszereid vannak, vagy éppen a barátnőddel hogy balhézol” – zárta a mondandóját Köllő Babett, aki szerint tehát a Luxusfeleség korszak ugyanúgy hozzátartozik a pályájához, mint az azt követő televíziós munkái.
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