„Onnan indult minden” – Köllő Babett először szólalt meg a Luxusfeleség korszakáról

Köllő Babett már számos televíziós műsorban megfordult, de karrierjének egyik meghatározó állomása kétségtelenül a Feleségek luxuskivitelben volt. A Jólvanezígy podcast vendégeként most őszintén beszélt arról az időszakról, amely alapjaiban változtatta meg a róla kialakult képet. Bár ma már egészen más szerepekben láthatjuk, nem akarja megtagadni a Luxusfeleség korszakot, hiszen szerinte annak köszönhetően jutott el oda, ahol most tart.

Köllő Babett X-Faktor műsorvezető: Az RTL tehetségkutatójában először kap ilyen szerepet (Fotó: Markovics Gábor)

Ezt gondolja utólag Köllő Babett a műsorról

Babett meglehetősen szókimondóan fogalmazott arról, hogyan tekint vissza a műsorra.

Onnan indult minden. Van egy ilyen mondás, hogy az ember nem szarik oda, ahonnan evett, és én sose fogok erről rosszat mondani

– jelentette ki, majd arra is kitért: nem lenne korrekt utólag megkérdőjelezni azt a döntést, hogy szerepet vállalt a reality-ben: „Olyan döntéseket megkérdőjelezni, hogy nekem az a műsor segített abban, hogy ott vagyok most, ahol vagyok, nem lehet, mert ez vitathatatlan. Ez így történt, és próbálok korrekt maradni.”